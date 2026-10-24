Economía

Es argentino, vive en Europa hace siete años y mostró cuánto gastó en un mes de visita en Buenos Aires

El creador de contenido detalló los precios del alquiler, los alimentos, el transporte y el ocio durante una estadía en CABA

A través de un video en redes sociales, un creador de contenido argentino residente en Europa expone el desglose económico de su estadía de un mes en Buenos Aires. Desde su hogar, enumera los valores asociados a los gastos de alojamiento, transporte y consumos cotidianos durante su permanencia temporal en el país.

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Los gastos cotidianos, desde la compra de alimentos hasta el alquiler, las salidas y los traslados, configuran un presupuesto mensual que expone el impacto del costo de vida en el bolsillo de quienes residen o pasan una temporada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese contexto, el periodista Manuel Guija, un argentino radicado en Europa desde 2019 que regresó al país de visita, detalló en un video en su cuenta de Instagram cuánto destinó durante su primer mes en la ciudad.

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Alquiler: más de la mitad del presupuesto

La erogación principal fue el alquiler de un departamento de tres ambientes en Palermo, por el que pagó 1,5 millones de pesos. Explicó que se trata de una propiedad de una amiga y que abona el mismo importe que ella paga.

Según describió, el inmueble cuenta con balcón, pileta, terraza, salón de usos múltiples y parrilla. “Es un montón de guita para Argentina y para los salarios de acá”, planteó al comparar ese valor con el mercado de alquileres en España.

Manos sosteniendo un bolígrafo sobre impresos de presupuestos, junto a una calculadora y un modelo a escala de un edificio.
El creador de contenido aseguró que gasta aproximadamente $1,5 millones de alquiler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guija sostuvo que, en ese país, por entre 800 y 900 euros “con suerte tenés una habitación”. En cambio, señaló que el departamento que alquiló en CABA es amplio y está ubicado en una zona céntrica de la ciudad.

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Alimentos, delivery y salidas

Por otra parte, el creador de contenido calculó un gasto de $600.000 en comida para el hogar, aunque detalló $400.000 de supermercado, $100.000 de carnicería y $120.000 entre verdulería y supermercado chino. Ese desglose asciende a 620.000 pesos.

A esa cifra agregó $480.000 por cenas afuera y salidas nocturnas. El cálculo partió de dos comidas semanales en restaurantes, con un promedio de $60.000 por salida.

Como ejemplos, mencionó una cuenta de $35.000 en una pizzería y otra de $90.000 en un elegante restaurant palermitano. “Hay lugares de $30.000, $40.000 y lugares de $90.000, $100.000”, explicó sobre la variación de precios.

También incluyó $120.000 de delivery, a razón de unos $30.000 por semana. La comida, las salidas y los pedidos a domicilio concentraron así una parte relevante de sus gastos corrientes durante la estadía.

Estantes con alimentos empaquetados con distintivos circulares y un hombre de espaldas empujando un carrito de compras en el pasillo.
El comunicador reportó gastos por $400.000 en supermercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transporte, gimnasio y costo total

En movilidad, Guija informó un desembolso de $120.000 en aplicaciones de transporte. A propósito de este tema, el reportero aseguró que su madre vive en la zona sur del conurbano bonaerense y su padre en Tigre, por lo que alterna el tren Roca con viajes en aplicaciones de transporte.

El presupuesto mensual también contempló $70.000 de gimnasio y $30.000 de peluquería. En este último caso, se trató únicamente de un solo corte de pelo.

De esta manera, el monto definitivo fue de $2.940.000, lo que es equivalente a 1.651,68 euros o 1.896,77 dólares, al tipo de cambio actual. “Entiendo que es picante para los salarios argentinos, pero en dólares, en euros, no me parece tan ridículo”, afirmó el comunicador.

En pocas horas, el video en cuestión sumó miles de reproducciones y decenas de comentarios de usuarios ávidos por contrastar realidades. “No sumaste tampoco las expensas y los servicios”, apuntó un internauta. “Te banco pero estás haciendo vida de clase media alta. No representa los gastos de un argentino de clase media, igual está todo carísimo”, sumó una segunda voz.

Alquilar en CABA: valores de los departamentos y gasto en expensas

El mercado de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires continuó con aumentos, aunque a un ritmo inferior al de la inflación anual. De acuerdo con el último informe de Zonaprop, alquilar un monoambiente de 40 m² cuesta, en promedio, $779.370 al mes. Para un dos ambientes de 50 m², el valor promedio asciende a $898.154, mientras que una unidad de tres ambientes y 70 m² se ubica en torno a los $1.214.267 mensuales.

turismo CABA
En promedio, el alquiler de un monoambiente cuesta $779.370 mensuales en CABA. (Foto: Turismo CABA)

Durante septiembre, los precios de publicación de los departamentos de dos ambientes avanzaron 1,3% respecto de agosto. En los primeros nueve meses del año, la suba acumulada fue de 20,8%. Frente a septiembre de 2025, los alquileres aumentaron 28,7%, por debajo de la inflación interanual, que alcanzó el 33,4 por ciento.

Las expensas también sumaron presión sobre el presupuesto de los inquilinos. Un relevamiento de ConsorcioAbierto indicó que el pago promedio en CABA llegó a $379.774 en septiembre, frente a los $362.159 de agosto. La diferencia fue de $17.615 mensuales, equivalente a una suba de 4,9 por ciento.

En comparación con septiembre de 2025, las expensas crecieron 28,6%. Hace un año, el promedio era de $295.368, por lo que el desembolso mensual se incrementó en $84.406. La variación también se ubicó por debajo de la inflación del período.

Cuánto pagan los hogares del AMBA por los servicios públicos

La canasta de servicios públicos para un hogar tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires registró en octubre una baja de 0,7% frente al mes anterior. La reducción estuvo asociada a la menor demanda de gas tras el invierno, que compensó parte de las actualizaciones tarifarias en otros servicios.

Aun así, el costo de electricidad, gas, agua y transporte acumuló una suba interanual de 56%. El gasto mensual total llegó a $266.456, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La estimación corresponde a una familia tipo sin subsidios energéticos y representa el 13% del salario formal promedio.

El transporte fue el rubro de mayor peso dentro de la canasta, con $129.433 mensuales. Le siguieron la electricidad, con $49.739; el agua, con $44.948; y el gas natural, con 42.336 pesos.

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