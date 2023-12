La intendenta de San Miguel de Tucumán denunció amenazas de muerte y aseguró que la oposición impulsa un “golpe institucional”

Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán, denunció amenazas de muerte

Una grave denuncia fue la que realizó en las últimas horas la primera intendenta electa de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quien aseguró que miembros de la oposición están detrás de las amenazas de muerte que viene recibiendo desde hace un tiempo. Además, apuntó contra ex funcionarios, concejales y legisladores por instar a dar un “golpe institucional” en la provincia del norte argentino.

“Es muy preocupante el grado de violencia que hay, y también me preocupan las personas que instan a la violencia, que son ex funcionarios y funcionarios que han sido elegidos hoy por el pueblo y que alteran la paz social. Hay concejales y legisladores que están instigando a estas acciones que no son buenas para la sociedad”, lamentó hoy por la mañana la intendenta Chahla, en diálogo con el diario La Gaceta.

Durante la entrevista, la ex ministra de Salud provincial también dijo que desde la oposición impulsan un “golpe institucional”. En ese sentido, apuntó contra “gente que ha sido elegida por el pueblo que tiene una responsabilidad institucional”. Y consideró: “Eso es muy grave”.

En cuanto a las amenazas y agresiones que sufrió en las últimas semanas, la primera intendenta electa de la capital tucumana comentó que este martes tanto ella como algunos miembros de su equipo de trabajo fueron atacados con huevos. Sin embargo, eso no es todo. “Hay gente que viene, estaciona y saca bombas de estruendo. Instar a la violencia no es bueno para nadie, más en un país democrático”, comentó.

Rossana Chahla junto a Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, ex gobernador y actual mandatario provincial de la provincia de Tucumán respectivamente.

“También tenemos amenazas en los teléfonos celulares a través de WhatsApp, donde hablan de que ‘la van a matar’. Yo hice la denuncia y la tiene la Unidad Fiscal de Intervención Temprana, y así muchos mensajes que hablan de ir al domicilio. Llama la atención que funcionarios actúen de esta manera”, lamentó la ex diputada nacional por la provincia de Tucumán.

Ante este complejo escenario, Chahla advirtió que la situación puede derivar “en algo muy grave” y adelantó que ella misma se encargará de tomar cartas en el asunto con los responsables. “Si con esta violencia que hay termina una persona herida o hay algún muerto, voy a responsabilizar a estas personas que instan a la violencia en la sociedad tucumana”, subrayó.

“Esta gente está acostumbrada a avasallar a las instituciones. Quiero decirle a los vecinos que se queden tranquilos porque estoy firme. No estoy ‘sacando gente para poner a los míos’, sino que quiero ser justa con los que estuvieron en la calle solucionando problemas y que hoy no está reconocida con muchos años de antigüedad”, explicó la intendenta tucumana durante el reportaje para el citado medio local.

Con estas últimas declaraciones, Chahla se refirió a una de las primeras medidas resonantes que tomó desde que se encuentra al mando de la capital provincial: dio de baja las designaciones de personal realizadas en los últimos meses por su antecesor en el cargo, Germán Alfaro.

Mediante el decreto 6314, la jefa municipal dispuso que todos los empleados estatales que ingresaron a la planta transitoria y permanente del municipio, entre el 1 de septiembre y el 27 de octubre, dejan de integrar la planta.

En repudio a esta disposición, ayer al mediodía se vivieron momentos de tensión en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, durante la protesta que se realizaba contra la resolución impulsada por la intendenta Chahla. “Vinieron a reprimir y a pegarnos. Somos trabajadores nosotros”, reclamó uno de los manifestantes en contacto con La Gaceta.

Luego de los incidentes, el secretario de Gobierno municipal, Martín Viola, lamentó lo sucedido y aseguró que no van a permitir “hechos de violencia ni golpes institucionales. Y sentenció: “Vamos a ser inflexibles en esto: empleado que no trabaja, empleado que no cobra”.