Macri habló dos veces con Milei tras el debate: qué le dijo sobre su desempeño y cómo se sumará a la campaña

Javier Milei y Mauricio Macri, en contacto permanente

Mauricio Macri habló dos veces con Javier Milei luego de que terminó el debate presidencial con Sergio Massa. En Santiago de Chile desde el miércoles pasado, y a punto de regresar este lunes a la Argentina, el fundador del PRO le restó importancia a las falencias que mostró el candidato libertario y conversaron, sobre todo, de los avances en el operativo conjunto de fiscalización para el balotaje.

El ex mandatario levantará el perfil esta semana para pedir el voto a Milei como una forma de frenar la continuidad del kirchnerismo en el poder, pero también por otros motivos: en las próximas horas se presentará la lista encabezada por Andrés Ibarra -ex ministro de Cambiemos- para competir en las elecciones de Boca Juniors del 2 de diciembre, en donde Macri será candidato a vicepresidente.

En el macrismo destacaron la importancia de que Milei “no se haya alterado” durante el debate, como le había recomendado el ex presidente, aunque admitieron que “perdió varias oportunidades” de dejar en evidencia “la mala gestión económica” y “los escándalos de corrupción y de espionaje ilegal” que pusieron en primer plano al Gobierno y a los principales exponentes de Unión por la Patria.

Javier Milei, en el debate con Sergio Massa realizado en la Facultad de Derecho (Foto: Fabián Marelli)

Macri insiste una y otra vez en que Milei “nunca le dijo una cosa e hizo otra” y, aseguran en su entorno, cree que esa condición de “decir la verdad” será determinante para convencer a los indecisos.

Cerca del ex Presidente negaron que la ausencia de dirigentes del PRO en la Facultad de Derecho de la UBA, donde se hizo del debate de anoche, obedezca a cortocircuitos que pongan en peligro el pacto de Milei, Macri y Patricia Bullrich. “Estaba previsto que no íbamos a ir el domingo y hasta ahora tampoco se habló de que vayamos el día del balotaje al búnker de La Libertad Avanza”, señalaron.

En sus últimos contactos con el líder de La Libertad Avanza, el ex jefe del Estado le confirmó que consiguió los fondos necesarios para financiar la red de fiscales que se necesita para controlar los votos en la segunda vuelta. “Fiscalizar bien no es barato”, advirtió uno de los “halcones” que mantiene relación con los libertarios. Admitió que existen “ruidos” para organizar la fiscalización ya que los referentes del mileísmo son “inorgánicos” e “inexpertos” y trabaron sugerencias del PRO.

Mauricio Macri estuvo en contacto con Javier Milei desde Santiago de Chile (Foto Maximiliano Luna)

En algunos círculos libertarios ven con desconfianza la creciente influencia de los delegados macristas y bullrichistas en la fiscalización y temen que sea mayor si Milei llega finalmente a la Casa Rosada.

Bullrich también se mantiene en contacto permanente con el candidato libertario, aunque no tiene tanto predicamento sobre él como Macri. La ex candidata de Juntos por el Cambio le dio algunos consejos para el debate presidencial y esta semana también buscará mayor visibilidad para apoyar a Milei y criticar a Massa, tal como lo hizo anoche cuando publicó en X: “Ministro Massa: las palabras no tapan la realidad. Este es su país y la decadencia argentina, el resultado de las múltiples gestiones de su partido. Mentir es lo único que hace bien. El 19 no votes verseros, votá a @JMilei sin miedo”.

En el bullrichismo reconocieron que Milei “no salió tan bien parado” en el debate con Massa, aunque también elogiaron que “no se haya sacado” ante las filosas afirmaciones del candidato oficialista. “Quedó a la vista que Javier no es el mismo que refleja la campaña del miedo”, interpretaron.

Patricia Bullrich le dio algunos consejos a Javier Milei para el debate presidencial (Foto EFE)

Esas fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron Bullrich y sus principales colaboradores en una videollamada que compartieron luego del debate presidencial. De todas formas, en una entrevista con la televisión de Uruguay, Bullrich consideró que este domingo se enfrentaron “un político profesional con mucha adicción a la mentira”, en alusión a Massa, con “una persona con muy poca experiencia en ese sentido”, por Milei. Este lunes, la titular del PRO y sus principales colaboradores tendrán una reunión presencial en las oficinas de Hipólito Yrigoyen al 400 para analizar los detalles del operativo de fiscalización y la participación de la ex candidata presidencial de JxC en la campaña de Milei.

Su papel más activo o su presencia en recorridas de los candidatos libertarios dependerá directamente de lo que decidan los estrategas mileístas. Así se decidió este sábado la aparición de Bullrich en una caminata al lado de Victoria Villarruel, la compañera de fórmula de Milei, que se acordó la noche anterior luego de que fue aprobada expresamente por el propio candidato de La Libertad Avanza.

Esa actividad de campaña fue reflejada de inmediato por Bullrich en las redes sociales: “Dos mujeres fuertes para hacer realidad el cambio”, fue el mensaje de la titular del PRO junto con el video de su caminata con Villarruel. Ya la había elogiado tras su debate con Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. “Hay mucha afinidad entre ellas”, dijeron en el bullrichismo.