Martín Lousteau: “Milei es un demagogo que afecta a la convivencia democrática”

El senador radical apuntó contra el líder de La Libertad Avanza

Luego de que la UCR rechazara el acuerdo entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei -en el que decidieron apoyar al libertario en el balotaje del 19 de noviembre que disputará contra Sergio Massa- Martín Lousteau volvió a despegarse del pacto anunciado este miércoles y criticó duramente al líder de La Libertad Avanza.

Tras definirlo como un peligro, el senador dejó en claro que no comparte ni las ideas expresadas por el economista ni la postura adoptada por los dirigentes de Juntos por el Cambio, a quienes culpó de quebrar la coalición cuando lo respaldaron públicamente sin antes consensuar con el resto de los espacios. Además, advirtió de una ruptura en CABA por el mismo motivo.

“Para mí el divorcio lo firmaron Patricia Bullrich y Mauricio Macri al decidir hoy de manera inconsulta apoyar a Milei. Todo el resto de los espacios políticos nos tomamos el trabajo de hacer un debate profundo y tomar una decisión colectiva de hablar con el resto. Se expresó la coalición cívica, el peronismo federal, confianza pública y el radicalismo. Y además, nosotros tenemos que aceptar lo que dijo la gente. La gente cuando vota nos da una responsabilidad. Puede ser poder ejecutivo cuando uno es oficialismo u oposición. Y nos dio la responsabilidad de ser oposición”, señaló el líder de Evolución en diálogo con LN+.

El senador cuestionó a la dirigente por su accionar y ratificó la postura de la UCR de mantenerse neutral en el balotaje

Visiblemente enojado por la reunión entre la ex candidata de JXC y el líder liberal, Lousteau admitió sentirse defraudado: “Yo la voté a Patricia. Habló por mí cuando dijo que se va con Milei. Y hay muchos otros que la votamos que no pensamos que ese es el camino”, señaló.

En línea con la postura neutral comunicada por la Unión Cívica Radical de cara a la segunda vuelta, el legislador insistió en que no apoyará a ninguna de las dos fuerzas que competirán por la presidencia el próximo mes.

“Uno responsable del presente y del pasado, que es Massa, y el otro con el combustible está prendiendo el fuego. Ninguno de los dos es lo que dijimos en la campaña y es lo que honramos, y lo vamos a honrar de los lugares institucionales. Hay los que dijeron con ninguno de los dos y están yendo con Milei”, expresó en otro claro reproche a los principales referentes de JXC.

Morales y Lousteau criticaron a Bullrich y Macri tras el pacto con Milei: “Están fuera de la coalición”

Al explicar las razones por las cuales no lo apoyará en la votación, Lousteau enumeró una serie de propuestas y principios que no avala y lo criticó duramente: “Mi opinión es que Milei es un demagogo, extremista de derecha, que afecta a la convivencia democrática, que cree que no tiene que haber Estado, que cree que se pueden comprar y vender órganos, que cree que puede haber libre portación de armas, que acusa a los demás”, dijo.

Y siguió: “Acusó a todo el mundo de socialistas de ‘M’ y ahora está invitando a la izquierda a ser parte de un gobierno, le dijo a Patricia que puso bombas en los jardines de Infante y ahora no. Yo creo que Milei es un peligro futuro y creo que Massa es un peligro presente”.

Patricia Bullrich anunció que apoyará a Milei en el balotaje

Hacia el final de la entrevista, el senador se refirió a cómo afecta esta crisis en la Ciudad de Buenos Aires, donde este martes se definió que Jorge Macri será el próximo jefe de gobierno porteño tras la renuncia de Santoro al balotaje. En este sentido, advirtió que, si este no se opone al acuerdo de Bullrich, podría haber una ruptura.

“Espero que Jorge Macri se pronuncie en contra de lo que hizo Patricia y Mauricio Macri hoy. Que diga que está en contra de la decisión que se tomó, la que tomó Patricia de irse con Milei. Me parece lo más sano para Junto por el Cambio, en la Ciudad y en la Nación”, dijo Lousteau

Y concluyó: “En una coalición no se pueden tomar decisiones en soledad. No podemos asistir a lo que vimos hoy porque eso no es una coalición . Por eso digo lo de la Ciudad: si la Ciudad va a correr en la misma dirección, bueno, ya no es Juntos por el Cambio”.