Tras el crimen de Morena, un candidato de Milei apuntó contra Bullrich y Grindetti: “Solo hacen marketing”

Patricia Bullrich junto a Néstor Grindetti

Pocas horas después de que se conociera el crimen de Morena Domínguez, la menor de 11 años asesinada por motochorros en Lanús cuando ingresaba a la escuela este miércoles, un candidato de Javier Milei apuntó contra Patricia Bullrich y Néstor Grindetti por las políticas de seguridad que proponen y los acusó de hacer marketing.

Se trata de Fabián Luayza, que se presenta como precandidato a primer diputado por la Primera Sección Electoral bonaerense de La Libertad Avanza.

El postulante libertario hizo un posteo en sus redes sociales, donde compartió el descargo de un vecino que se mostró indignado por el crimen en una entrevista televisiva y criticó a los dirigentes de Juntos por el Cambio por su falta de acción.

El tuit del candidato de Milei contra Bullrich y Grindetti por el crimen de Morena

“Bullrich, Grindetti y Kravetz son la casta! Todos hacen marketing y títulos para los medios, pero ni siquiera viven en el lugar!”, sentenció también con críticas al responsable del área de Seguridad de Lanús y precandidato a intendente del distrito.

En el video que cita Luayza en su cuenta de Twitter, se escucha a un hombre enfurecido por el asesinato de la niña que murió a causa de una hemorragia interna producto de una grave lesión en el hígado.

“Siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo. No hay gestión. Hace ocho años no hay gestión. La gente nos habla de muchos hechos ilícitos que ocurren, vienen, denuncian, ¿y qué pasa? Nada, hacen un bollito y lo tiran al tacho basura, eso es lo que hacen, ¿entendés?”, dijo el vecino en diálogo con C5N.

Fabián Luayza compartió el descargo de un vecino y criticó a los dirigentes por su falta de acción

Su declaración fue en el marco de una protesta por el crimen y en reclamo de mayor seguridad en la zona. En este sentido, el manifestante que se hizo presente en la marcha continuó: “Fijate los patrulleros que hay por acá, Protección Ciudadana, están todos tomando mate, viejos, todos sentados por ahí. Mientras la gente muere en la calle, no puede salir a laburar, no puede hacer nada”, cuestionó.

Y añadió contra las autoridades municipales: “Encima Kravetz diciendo que hay seguridad en Lanús. Mirá los carteles, ¿a dónde carajo está la seguridad, Kravetz? Que venga a dar la carita. Si tiene un poco de sangre en la vena que dé la cara, que vaya a ver a esa familia que está destruida, viejo. Porque esto no puede ser así, ¿a dónde carajo vamos a llegar?”, concluyó.

Los dichos del dirigente de La Libertad Avanza contra la precandidata presidencial de la oposición y su precandidato a gobernador bonaerense fueron luego de que Patricia Bullrich se expresara en redes sociales por el crimen de Morena.

“Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible”, dijo la ex ministra de Seguridad.

Por el crimen, Bullrich suspendió un evento programado para mañana en el microestadio del Club Lanús junto a Grindetti y a los principales dirigentes que encabezan su lista bonaerense.

“Debido a los tristes hechos de público conocimiento, enviamos nuestras condolencias y solidaridad a la familia y amigos de Morena. Hemos decidido suspender el acto de cierre de campaña en la Provincia de Buenos Aires previsto para mañana”, aseguró Juan Pablo Arenazza, jefe de campaña de la ex ministra de Seguridad.

