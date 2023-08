En la recta final, Axel Kicillof alienta a la participación electoral con recorridas por ciudades del interior bonaerense

Axel Kicillof en la recta final antes de las PASO (Télam)

Las ciudades de Bahía Blanca y Olavarría, en el llamado interior de la provincia de Buenos Aires, son las últimas localidades que recibirán al gobernador bonaerense antes del cierre de campaña hacia las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo. Son distritos que en el equipo de campaña del gobernador consideran clave, pues se trata de las ciudades de más peso electoral en la Sexta sección electoral, en el caso de Bahía y en la Séptima con Olavarría. Las apuestas también tienen como trasfondo las elecciones locales.

Antes del inicio de la veda y en medio de las dos recorridas por las ciudades del interior, Kicillof tendrá su propio cierre de campaña provincial. Será este miércoles en Merlo, en pleno conurbano; un escenario fortuito para el peronismo. La locación tiene un antecedente: se busca la continuidad de lo que fue el cierres de la elección primaria en 2019. Además, Allí también se presentó oficialmente lo que fue la fórmula Fernández-Fernández del extinto sello electoral Frente de Todos.

Acaso como cábala, Kicillof volverá a cerrar su campaña de las PASO en el municipio que gobierna Gustavo Menéndez, que será el anfitrión del acto. Se espera un fuerte acompañamiento político con la presencia de intendentes del conurbano y buena parte de la lista de Diputados y Senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. El ministro del Interior y primer candidato a senador nacional de UP por la provincia de Buenos Aires, Eduardo “Wado” de Pedro será una de las presencias por ejemplo.

El gobernador junto a Eduardo de Pedro

También estará el candidato presidencial de UP, Sergio Massa. El cierre de Kicillof aparece como una de las paradas de las últimas y frenéticas 72 horas del ministro de Economía que se combinan con viajes a la provincia de Santa Fe, el acompañamiento al candidato porteño Leandro Santoro, su participación en el acto que le armó la CGT en el Estadio Malvinas Argentinas para hacerle manifiesto su respaldo y finalmente lo que será su propio cierre de campaña junto a su compañero de fórmula, Agustín Rossi, en el Teatro Argentino de La Plata. Allí Kicillof puso a disposición la locación.

Te puede interesar: Axel Kicillof: “Los candidatos de la derecha tienen claridad en sus propuestas: es ajuste, pasado y palo”

Este martes, en Bahía Blanca, el gobernador recorrió las instalaciones de Cargill, mantuvo un encuentro con empresarios y representantes del sector productivo y una recorrida por la planta fraccionadora de GAS mega. Siempre lo acompañó el candidato a intendente de UP en esa ciudad, Federico Susbielles.

Para el peronismo, la elección de Bahía Blanca de este domingo tiene como objetivo central que su candidato sea el que más votos obtenga en la competencia individual. Es que en Juntos habrá una interna entre la senadora bonaerense, Nidia Moirano -que compite con la boleta de Patricia Bullrich- y su par Andrés De Leo -que compite con la boleta de Horacio Rodríguez Larreta-. Quién gane esa elección en Juntos será el candidato o candidata a la intendencia, ya que el actual jefe comunal, Héctor Gay, no será de la partida e irá como candidato al Parlasur en la lista de Bullrich.

Es en ese contexto, que el peronismo busca “pescar”. Esto es que Susbielles sea el candidato más votado (aunque Juntos termine sacando más votos que UP), para así llegar competitivo a la elección de octubre. Además, los votos que obtenga Susbielles también impactarán en la elección seccional. Sucede que Bahía es la cabecera de la Sexta sección electoral y este año se renuevan seis lugares para el Senado bonaerense por dicha región. Actualmente la distribución de de bancas es tres para el peronismo y tres para Juntos; definido así por lo que fue la elección del 2019. Esta vez, en Unión por la Patria definieron que los principales lugares de la lista al senado provincial sean para candidatos de Bahía Blanca, aunque la sección también la integren los distritos de Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux ,Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puán, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino.

Esa decisión al momento del cierre de las listas generó cierto malestar de los intendentes de la zona pues no fueron consultados ni incluidos por cómo se terminó definiendo la boleta que lleva al actual senador, Marcelo Feliú como cabeza una lista que completan la también senadora, Ayelén Durán (La Cámpora) y Santiago Mandolesi (titular de la Zona Franca Bahía Blanca- Coronel Rosales y cercano a Susbielles), en los primeros tres lugares.

El mandatario se mostró con los candidatos de Bahía Blanca

Una secuencia con características similares se dará en Olavarría. Kicillof llegará al distrito de la Séptima sección el jueves por la mañana. Será la última recorrida que haga antes del inicio de la veda electoral. En Olavarría hay una interna para la candidatura a la intendencia dentro de UP. El gobernador -que en las últimas semanas viene interviniendo con respaldos a candidatos en municipios donde habrá PASO- viene mostrándose cada vez que pisa el municipio que gobierna Ezequiel Galli (Juntos) con Maxi Wesner. Los otros dos postulantes son Eduardo Rodríguez y Hernán Parra. Rodríguez fue concejal y es cercano a Massa; Parra un vecinalista recostado en el peronismo.

Wesner es el candidato del kirchnerismo que en Olavarría y en la Séptima tiene al diputado provincial y presidente del bloque de UP en la Cámara de Diputados bonaerense, César Valicenti.

Así, como ocurre con Bahía, Olavarría es la ciudad cabecera de la Séptima Sección. Este año se renuevan seis bancas por dicha región en la Cámara de Diputados. El peso electoral de Olavarría repercute entonces en la elección seccional y con claro impacto legislativo. La primera candidata a diputada bonaerense de UP, es Mercedes Landivar, concejal de Olavarría. Es, además, la pareja de Valicenti. Kicillof no quería dejar de visitar el distrito cementero antes de las PASO. Será este miércoles por la mañana para llegar luego por la tarde al cierre de campaña nacional en La Plata.

Axel Kicillof junto a Sergio Massa días atrás en Merlo

Uno de los temas sobre los que seguirá haciendo hincapié en las recorridas y actividades de las próximas horas será en fomentar la participación electoral. En La Plata temen de un alto nivel de ausentismo para el próximo domingo. Se lo planteó a Infobae el ministro de Justicia bonaerense y candidato platense, Julio Alak. “Nos preocupa la baja participación electoral, estamos trabajando sobre eso”, describió.

Por su parte, en declaraciones a este medio, el gobernador también se refirió al tema: “Estamos haciendo un esfuerzo que tiene que ver con esto de la agenda bonaerense, pero también de la agenda nacional, de que las discusiones que se dan en el marco de la campaña sean relevantes, o que la sociedad las sienta relevantes para lo que va a pasar con su destino. Que quiera participar y expresar su posición. Si vos no vas a votar otro elige por vos, no es que nadie elige, no me importa y queda ahí”, dijo sobre las consecuencias de una eventual baja participación.

Seguir leyendo: