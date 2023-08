Mauricio Macri se metió de lleno en la campaña porteña y recorrió el barrio de Belgrano con Jorge Macri

El ex presidente Mauricio Macri salió a marcar la cancha en la Ciudad de Buenos Aires y se mostró con su candidato para la jefatura de Gobierno, su primo Jorge Macri, quien a su vez competirá en la interna de Juntos por el Cambio con Martín Lousteau.

En una semana donde jugó fuerte con sus críticas a María Eugenia Vidal por el respaldo a la postulación presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, el ex jefe de Estado se metió de lleno en la campaña porteña y participó de una recorrida por el barrio de Belgrano.

Los Macri recorrieron este mediodía la calle Echeverría, entre Conde y Zapiola, y dialogaron con vecinos. Los dirigentes aceptaron fotos y hasta protagonizaron una imagen divertida con un alfajor “Jorgito” negro.

“De a poco se va generando clima de elección, va a ser una linda elección, donde espero que en la Ciudad continuemos con este lindo vínculo que hemos tenido ya desde hace muchos años entre el PRO y los ciudadanos de Buenos Aires”, remarcó Mauricio Macri con miras a la votación del 13 de agosto.

El ex presidente y el candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO dialogaron con vecinos de la zona

El referente, además, agregó: ”¡Como me gusta a mí siempre repetir: ‘Si no está roto, no lo arregles’. Y si nos hemos llevado bien con el PRO, Jorge viene a darle otra versión 3.0 de lo que hemos hecho hasta ahora, porque siempre se puede mejorar más”.

Macri se mostró convencido de que su primo, si resulta electo, “va a seguir mejorando y dándole mejores oportunidades a todos los vecinos de Buenos Aires y a todos los que vienen de gran Buenos Aires a trabajar también”.

A su regreso de Europa, Macri se comunicó en dos oportunidades con García Moritán, el legislador porteño de Republicanos Unidos, para convencerlo de que bajara su candidatura y expresara públicamente su apoyo a Jorge Macri; y lo logró. En el macrismo, evaluaban que el legislador liberal le disputaba un electorado afín. Es decir, votos decisivos para desequilibrar la interna contra Martín Lousteau.

“Tengo ganas de que me den esa chance los porteños”, dijo Jorge Macri sobre sus aspiraciones de llegar a la Jefatura de Gobierno porteña

Empoderado por la presencia del ex presidente en la recorrida barrial, Jorge Macri se mostró agradecido con la cantidad de vecinos que le brindaron su apoyo: “Siempre es lindo estar en contacto con la gente, el cariño que le dan a Mauricio, el reconocimiento, la gente que se acerca a agradecer lo que hizo por el país”.

El candidato del PRO señaló que ahora le toca a él “tratar de llevar la antorcha y continuar con los cambios que empezó el PRO hace muchos años cuando él empezó”. Y remarcó que su misión “es cuidar lo que está bien y desafiarnos a hacer más”.

Antes de finalizar con el acto de campaña, se mostró esperanzado con el apoyo recibido: “Tengo ganas de que me den esa chance los porteños”.

Una vecina de Belgrano se sacó una selfie con los Macri

A 9 días de las PASO, una encuesta dio empate técnico entre Martín Lousteau y Jorge Macri en la interna porteña. Para la consultora Opina Argentina, que lidera Facundo Nejamkis, el líder de Evolución se ubica a tan solo un punto de distancia del precandidato del PRO, que permanecía primero, con 27 puntos.

Sin embargo, si bien el 23% de los consultados afirmó que seguro votaría a Macri, mientras que solo el 18% se expresó en igual sentido a favor del senador, si se toma en cuenta también a aquellos que podrían hacerlo, los números pasan a ser del 49 y el 57 por ciento, respectivamente.

“Eso fue una constante durante todo el proceso electoral, no es que sea algo nuevo. El piso de Jorge Macri siempre fue un poco mayor que el de Lousteau, pero el techo de Lousteau siempre fue más alto”, explicó Nejamkis en diálogo con Infobae.

Ante la consulta de a quién votaría si las elecciones a Jefe de Gobierno fuesen el próximo domingo, el 27% de los encuestados respondió que al primo del ex presidente, en tanto que el 26% se inclinó por el líder de Evolución.

La lista se completa con el precandidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro, en tercer lugar, con el 20%; Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, con el 7%; Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, con el 5%; la opción “otro”, con el 1%; los indecisos alcanzan el 11% y los 3 restantes corresponden a voto en blanco.

