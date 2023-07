Elecciones 2023, en vivo: fechas, candidatos, resultados y todos los detalles hacia las PASO, minuto a minuto

Solano, un candidato obstinado: “Me hice marxista para discutirle al cura de mi colegio que Dios no existe” La historia política del pre candidato a Presidente por el Partido Obrero arrancó en una escuela católica del conurbano sur y se consolidó con el estallido de 2001. Gabriel Solano fue cartero, vendió libros y militó con Kicillof en la universidad. Retrato de un hombre ansioso y convencido

Gabriel Solano se crió en Remedios de Escalada, conurbano sur: es padre de dos hijos y tiene 48 años (Maximiliano Luna)

Gabriel Solano no puede parar. Es hiperactivo. Camina mucho. En campaña, como ahora, más: va desde su oficina en la Legislatura porteña hacia redacciones o canales de televisión, de la sede del Partido Obrero sale a volantear a una fábrica o acto partidario. Si puede, siempre a pie. Así, en ese círculo de ansiedad canalizada en caminatas, atraviesa cada día. Vuelve a casa y nunca duerme más de cinco horas. Se despierta por las noches varias veces, va al baño, vuelve a la cama, su cabeza es una máquina que no se detiene. Casi no va al médico -salvo cuando sufrió un pico de presión y debió bajar la dosis diaria de salame y queso- y hacer psicoanálisis, esa costumbre argentina, ni se le cruza por la cabeza. “La ansiedad es lo mejor que tengo”, sonríe desafiante mientras camina desde su escritorio al dispenser de agua.