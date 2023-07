Juan Nápoli, candidato a senador de Milei, afirmó que Massa “es lo mejor que pudo hacer el Gobierno para terminar su mandato”

Juan Nápoli, candidato a senador de Javier Milei, afirmó que Massa “es lo mejor que pudo hacer el Gobierno para terminar su mandato”

El banquero Juan Nápoli es licenciado en Administración de Empresas y magíster en Administración de Activos Financieros, presidente del Banco de Valores, vocal titular de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), miembro del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y, desde el mes pasado, también precandidato a senador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza.

Aunque ya había hecho política en todos los ámbitos en los que incursionó, se trata de la primera vez que apuesta por la política partida. Eligió hacerlo de la mano de Javier Milei, a quien conoció personalmente el año pasado en el coloquio de IDEA y lo sedujo para trabajar juntos y así “encontrar una salida frente a la degradación y decadencia” que atraviesa el país.

Consultado por Infobae, Nápoli analizó la construcción política de la oposición y también se refirió el cierre de listas de Unión por la Patria, que consagró a Sergio Massa como candidato presidencial. Para el banquero, “la elección de Massa fue lo mejor que pudo hacer el gobierno para terminar su mandato y presentar un candidato que pueda ser competitivo”. Incluso, destacó que tenga “contactos de primerísimo nivel en Washington”, así como también llegada al empresariado argentino.

“Me pareció fantástico que Massa sea el candidato en cuanto a la gobernabilidad. Hicieron muy bien en evitar la interna. En un momento de tanta incertidumbre, hay que reducir la incertidumbre. Además, con esta decisión se aseguran que Massa se quede hasta el final del mandato (él o alguien de su equipo) y eso no estaba del todo claro si había una interna”, enfatizó el candidato liberal.

Nápoli, además, se mostró convencido de que la elección de Massa salvó al peronismo, en momentos donde “el barco se hunde”. Y aclaró: “Cuando se fue Silvina Batakis (del Ministerio de Economía) pensé que podía caer el gobierno y tampoco imaginé a Massa de superministro. Me lo imaginaba como Jefe de Gabinete. Pero agarró un barco que se estaba hundiendo y está haciendo una tarea maravillosa llevándolo a los tumbos hasta el puerto”.

“En este momento, si te fijás lo que pasó en los mercados -y esto es un pensamiento propio- es que está leyendo que el populismo se terminó porque el nuevo presidente no sale de Milei, Bullrich o Massa; y en cualquiera de estos tres casos es alguien amigable a los mercados y que genera al menos una salida para la Argentina”.

A sabiendas de que Massa fue elegido “a dedo” por la Vicepresidente, Napoli aseguró que “Massa no es un candidato populista, no es kirchnerismo”. Explicó que Cristina Kirchner “lo eligió por conveniencia” y que “probablemente no estaba muy de acuerdo”, pero destacó que la expresidenta “es muy astuta” y sabía que “era la única forma de que la situación no se desmadre”.

Por eso, a pesar de haber sorteado la feroz interna por las candidaturas, Napoli anticipó cuál será el próximo obstáculo que deberá sortear el oficialismo: “Va a ser divertido ver ahora a todos estos muchos (los populistas) militando a Massa”. Y puso como ejemplo que se trata de la misma persona que en los próximos días va a cerrar otro acuerdo con el FMI, que es muy resistido por La Cámpora y los sectores ultra k.

“La grieta política que hay me parece maravilloso porque es moral. Estoy convencido de que Milei va a poder gobernar en la grieta. Es el que va a poner orden ante tanto desorden. A nadie le gusta vivir en este mamarracho”, concluyó.

Por otro lado, y más allá de que sus esfuerzos y esperanzas están depositadas en que Milei sea el próximo presidente de los argentinos, Nápoli aseguró -que sacando al líder de su espacio- la que tiene más chances de ganar en octubre es Patricia Bullrich, con quien comparte su visión de “mano dura” frente a los hechos de inseguridad y los piquetes.

“La palabra represión no es una mala palabra. Está en el Código Penal. Si leés el Código Penal dice: ‘Será reprimido con…’.Y si leés la definición de la palabra significa impedir que un hábito o un acto se exprese abiertamente”, precisó al ser entrevistad por Infobae.

Y criticó con dureza al otro precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, por no haber hecho nada al respecto en los últimos 4 años de su mandato. “El Gobierno de la Ciudad fracasó porque tenemos la ciudad tomada y no tienen idea de cómo abordar el tema. Para mí, el que corta una calle tiene que ir preso. Hay que reprimir y meterlos presos, así de simple”, afirmó Nápoli de manera contundente.

