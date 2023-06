Fernando Carbajal, candidato a gobernador de JxC en Formosa: “Tenemos la esperanza que se replique lo que pasó en Chaco”

Fernando Carbajal, diputado nacional y candidato a gobernador de Formosa

Este domingo los formoseños irán a las urnas para elegir gobernador, entre otras autoridades, donde Gildo Insfrán competirá para acceder a su octavo mandato consecutivo. Esa situación provocó que el diputado y candidato a mandatario provincial de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, hiciera una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspendieran los comicios, como sucedió en Tucumán y San Juan.

Durante una entrevista con Infobae, el dirigente radical se mostró esperanzado con la posibilidad de hacer una buena elección, en un territorio que cuenta con un peronismo fuerte, a raíz de lo sucedido en Chaco. En esa provincia se realizaron las PASO el fin de semana pasado y Jorge Capitanich perdió ante la oposición en medio del escándalo que se desató por la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

— Siendo candidato en una provincia del norte donde el peronismo es fuerte, ¿Cree que lo que sucedió en Chaco puede inferir en Formosa?

— Sin duda. Todo lo que pasó en Chaco acá tuvo un impacto fuerte porque es una provincia muy cercana y estamos en contacto, por lo cual hay una transmisión de la información muy directa. Sin duda es algo que nos ha dado esperanza de que la cosa puede replicarse.

De todos modos, el sistema político de Formosa, como consecuencia de la reelección indefinida, está mucho más deteriorado. Acá tenemos una ley de lemas que de por sí ya es mala, pero que además establece una diferencia en la competencia, porque el gobernador Gildo Insfrán entra con más de 60 boletas en el cuarto oscuro y nosotros tenemos 18. Esto quiebra un principio básico que es la igualdad de la competencia. Es decir, el gobierno por el hecho de ser el gobierno tiene casi cuatro veces más boletas que nosotros y todo eso termina distorsionando la voluntad popular. Pero hay una voluntad de cambio que se ha expresado en la ciudadanía y que a nosotros nos genera expectativa de que tenemos posibilidades de ganar el gobierno de la provincia.

— ¿Se pudo lograr la unidad de Juntos por el Cambio en Formosa?

— Si. Quien me acompaña también es radical pero es una mujer joven, una dirigente del interior que fue designada por consenso de todas las fuerzas políticas. El frente que yo encabezo estamos representados por siete partidos, entre ellos, el Socialismo, el MID, Libres del Sur, Unión Popular y la UCR.

Fernando Carbajal irá en la fórmula con María Fernanda Insfrán en el Frente Amplio Formoseño

— A nivel nacional, ¿ Se inclina por la estrategia de las palomas o los halcones?

— Yo el apoyo lo he tenido de todos los dirigentes nacionales de todos los partidos de Juntos por el Cambio. Para la candidatura a gobernador no rige la ley de lema y en consecuencia todos me han expresado este apoyo. Lo hizo Horacio Rodríguez Larreta pero también estuvo Patricia Bullrich y también Gerardo Morales y Facundo Manes. De todos modos yo soy radical y estoy encolumnado en la estrategia oficial de nuestro partido que postula la presidencia de Gerardo Morales y que en estos días seguramente se va a estar definiendo si vamos a ir a las PASO con esta candidata. Por el contrario, habrá alguna alianza, pero yo estoy encuadrado dentro de ese movimiento que postulamos básicamente que el radicalismo tiene que dar la pelea por conformar un gobierno de coalición y que la posición histórica del radicalismo esté representada en el nuevo gobierno, más allá de cómo se termina conformando la fórmula.

— Usted se presentó ante la Justicia para impedir la reelección de Insfrán. ¿Cómo se resolvió ese tema?

— Nosotros teníamos previsto en estas elecciones hacer el mismo planteo que hicimos en el año 1999 ante la Corte por las reelecciones indefinidas, sobre la base de lo que fue la opinión consultiva del año pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros íbamos a hacer el planteo aún antes de que la Corte sacara los fallos de San Juan y Tucumán.

La Corte no se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo y yo no tengo duda que el día que se pronuncie va a tener que declarar que la interpretación que se ha dado a la Constitución de Formosa no sólo viola el artículo 5 la Constitución Nacional, sino que también viola el pacto Interamericano de Derechos Humanos tal como lo ha dicho a la Corte.

