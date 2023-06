Miguel Ángel Pichetto apoyó la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta para que Schiaretti se sume a JxC: “Hay que ganar”

Miguel Ángel Pichetto (Franco Fafasuli)

Miguel Ángel Pichetto respaldó la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de sumar al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, a Juntos Por el Cambio.

El ex senador peronista recordó que en 2019 Mauricio Macri lo llevó a la coalición y a ser su compañero de fórmula. “Yo rompí una historia de pertenencia, crucé el Rubicón, y tomé una decisión que había que tomar, pese a las críticas, porque entendía que había que ir hacia una amplitud de un modelo republicano, democrático, de cambio capitalista en Argentina”, justificó sobre su pase cuatro años atrás y remarcó: “Yo no podría estar en contra de lo que significa una apertura y una amplitud; siempre hay que mirar para adelante”.

Pichetto puso el foco en la necesidad de lograr “una construcción mayoritaria” que permita establecer “un nuevo contrato social y convalide las reformas” que requiere la Argentina. “Hay que resolver con esfuerzo y diálogo, encontrar convencimientos y acuerdos” que hagan posible ampliar la coalición, tanto con Schiaretti como con el liberal José Luis Espert. “La política tiene tiempos y oportunidades que aparecen cuando aparecen, o las tomás o las dejás pasar y a lo mejor perdés la oportunidad de una gran construcción mayoritaria que te sirva para ganar las elecciones”. “Primero hay que ganar”, enfatizó.

Si bien el Auditor General de la Nación se mostró a favor de sumar a Schiaretti a la coalición opositora, resaltó que en Córdoba apoya a Luis Juez como candidato.

Pichetto será parte de la reunión convocada para este lunes por Juntos Por el Cambio en la sede nacional de la Unión Cívica Radical para tratar el tema de la amplitud. “Hay que sentarse a dialogar y construir un marco común para que el próximo presidente sea capaz de llevar adelante el proceso de recuperación que la Argentina necesita”, expresó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

No obstante, descartó que incorporar a nuevos sectores produzca una ruptura en Juntos: “El que rompe pierde”, advirtió. Y apuntó contra el sector de Javier Milei que “están instalando la visión mágica de que es mejor romper todo”. “Hay muchos empresarios entusiasmados -algunos que estaban con Macri, ahora están juntando plata para Milei-, están contentos porque el país va al abismo y en el caos siempre ganan”, denunció.

Consultado sobre un posible rechazo de Macri a la incorporación de Schiaretti, Pichetto respondió que el ex presidente “siempre habló de ampliar” la coalición. “Seguiremos discutiendo, hay que construir un camino común”, continuó.

El ex senador enfatizó que Juntos por el Cambio debe acordar “una agenda política de los diez grandes temas de la Argentina” y en ese sentido instó a hacer “una revolución” para “cambiar el rumbo de decadencia” que lleva adelante el kirchnerismo.

En este marco, llamó a construir un líder y un programa de gestión: “Sin liderazgo y sin programa, no sos gobierno”. Pichetto, que se lanzó como precandidato a presidente, señaló que “el líder debe surgir del proceso democrático” y aclaró que definirá “si continúa” con su postulación, “de lo contrario veré dónde me paro”. El ex compañero de fórmula de Macri comentó que está “mirando encuestas y recorriendo el país”.

“Siempre es mejor sumar que restar”, enfatizó la convocatoria a la amplitud de Juntos Por el Cambio y advirtió que “la gente no va a perdonar al que divida esto”. “Perder la posibilidad de ganar es lo peor, hay que ganar”, concluyó Miguel Ángel Pichetto.

