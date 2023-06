La definición de las candidaturas en el Frente de Todos: Cafiero defendió la postulación de Scioli y Wado de Pedro cree que habrá PASO

Daniel Scioli, actual embajador en Brasil, fue respaldado por el canciller Santiago Cafiero (Prensa JGM)

El debate interno en el Frente de Todos no tiene pausas. A menos de un mes de la fecha estipulada para el cierre de listas, previsto para el sábado 24 de junio, todavía sigue sin definición si los candidatos saldrán de una PASO o por consenso para que haya una sola candidatura competitiva. Se multiplican las tensiones, los realineamientos, las chicanas y los cruces de opiniones entre los diferentes sectores en pugna.

Antes de partir rumbo a Bolivia, donde compartirá un acto junto al presidente Alberto Fernández, el canciller Santiago Cafiero aseguró que “voy a estar dando el debate y ayudando”. Y agregó: “Desde el punto de vista de candidatura, no estoy pensando en ninguna persona, sólo en acompañar a Daniel Scioli. Creo que es un dirigente que puede aportar mucho”.

Cafiero explicitó de este modo su respaldo al actual embajador en Brasil, uno de los que ya anunció su precandidatura presidencial y que impulsa a las Primarias como el mecanismo adecuado de dirimir las diferencias. También sostuvo que todavía queda mucho por hablar dentro del oficialismo: “Es muy prematuro hablar ahora de cerrar los binomios. Hoy lo primero es que cada candidato exprese sus ideas. Lo están haciendo muy bien Wado, Grabois, Rossi, Daniel. Eso genera debate”.

Sergio Massa y Eduardo "Wado" de Pedro

Scioli realizó esta mañana una visita a una fábrica de alfajores en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien anunció que será la precandidata del ex motonauta para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, donde todo parece indicar que competirá con Axel Kiciloff, quien buscaría su reelección. “Tengo la decisión, los avales, las listas, un programa de desarrollo para la Argentina; tengo seguridad y confianza y me siento mejor preparado que en el año 2015 porque uno aprende, reflexiona, hace autocrítica”, afirmó Scioli en declaraciones a la AM 990.

“Si las autoridades partidarias, quienes tienen la responsabilidad de definir el reglamente con el cual se va a competir en las PASO, definen que cada precandidato tenga su candidato en todas las categorías, no tengo problema. De hecho lo estamos haciendo”, agregó.

La demora o la estrategia de los gobernadores, de no pronunciarse aún a favor de ninguno de los aspirantes del oficialismo, es uno de los grandes obstáculos que deberá superar Scioli para competir en la interna, donde cada uno tendrá que armar listas completas. La semana que viene, cuando los mandatarios provinciales se reúnan en el Consejo Federal de Inversiones, podría haber algunas certezas al respecto.

Victoria Tolosa Paz junto a Daniel Scioli

“Dentro de nuestra fuerza hay una discusión: algunos quieren tratar de consensuar candidatos y otros no. Me parece que, por las características de la ley de las PASO, si hay un sector que quiere participar de las PASO y no quiere participar del consenso, lo más probable es que esa discusión termine resolviéndose en unas PASO”, señaló el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien se mueve como precandidato aunque no lo haya expresado públicamente.

Reforzó, sobre todo, después del acto del 25 de mayo donde se celebraron los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, su exposición en los medios de comunicación y también las recorridas por municipios bonaerenses y las provincias. También aparecieron los carteles callejeros con la inscripción Se viene Wado, al lado de Cristina Kirchner.

Este jueves el ministro mantuvo un encuentro con sindicalistas de SMATA y del SOM (el gremio de los empleados de maestranza) y por la tarde tendrá una reunión con Axel Kiciloff y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la gobernación bonaerense, donde se otorgará la prórroga en el uso del estadio Ciudad de La Plata para los partidos del Mundial Sub 20. Luego cerrará la jornada en el CCK con la participación en el cierre del Consejo Productivo de las Industrias Culturales.

Te puede interesar: Victoria Tolosa Paz confirmó que será candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires

Por su parte, el senador neuquino Oscar Parrilli señaló a De Pedro como el mejor candidato porque representa “lo nuevo”. Según su visión “tiene que representar estas caras nuevas, para llevar adelante el proyecto de igualdad”. Sin mencionarlos apuntó contra Scioli y contra Agustín Rossi, el otro precandidato que ya se anotó en la carrera hacia la Rosada. “El que va a ser candidato tiene que tener voluntad, tiene que tener vocación, ideas claras, un proyecto y gente que lo acompañe, no son cuestiones individuales”, indicó después el senador, muy cercano a la titular del Senado.

La otra pata importante del Frente de Todos, Sergio Massa, también está en contra de las PASO. En un acto reciente sostuvo que solo servían para resolver “vanidades políticas”. Y que no había que “andar perdiendo el tiempo en internas estériles”.

Seguir leyendo: