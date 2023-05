López Murphy rompió con García Moritán y evalúa ser candidato a jefe de Gobierno por un partido ligado a Patricia Bullrich

La interna entre López Murphy y García Moritán se judicializó y está en duda la candidatura liberal de Juntos por el Cambio

Ricardo López Murphy presentó la renuncia a participar en las elecciones internas de Republicanos Unidos, el espacio liberal de Juntos por el Cambio (JxC) que lo tiene como líder. El diputado nacional pretendía postularse a jefe de Gobierno por ese sello, pero su disputa partidaria con el legislador Roberto García Moritán lo llevó a desistir de competir con el sello liberal. Por estas horas, tiene negociaciones avanzadas para ser candidato porteño por el Partido Demócrata Progresista (PDP). Pese al salto, se trataría de un frente de partidos por dentro de JxC.

Republicanos Unidos tiene previstas sus elecciones internas para el 4 de junio, 20 días antes de la presentación de listas ante la justicia electoral. López Murphy pretendía ser candidato a jefe Gobierno por ese sello como la expresión liberal de JxC en la CABA. Sin embargo, como anticipó Infobae, la situación se empantanó por la interna feroz con García Moritán.

Según pudo saber este medio, López Murphy formalizó su renuncia a candidatearse dentro de Republicanos Unidos esta tarde, cerca de las 16. Lo hizo con un breve escrito, en el que no alegó razones, que presentó a través de Jorge San Martino, jefe de su despacho y presidente del partido en CAB, y Roberto Foco, uno de sus armadores políticos y personas de mayor confianza.

Resolución del juzgado de Servini Cubría por una de las impugnaciones judiciales cruzadas entre el legislador García Moritán y el sector de López Murphy

Su decisión se conoce un día después de una audiencia conciliatoria en el Juzgado Federal 1° de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Romilda Servini. El litigio tuvo lugar ayer, y fue conducido por el juez federal Ariel Lijo, dado que la histórica magistrada se encuentra de vacaciones. Es que la interna entre López Murphy y García Moritán estaba judicializada, ya que ambos sectores se habían iniciado demandas cruzadas, con impugnaciones sobre cuestiones institucionales del partido.

Hasta el año pasado, López Murphy se movía como candidato a presidente de Republicanos Unidos, como pata liberal de JxC. En tanto que García Moritán era el referente porteño del partido, que pretendía disputar la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta. De pronto, el diputado nacional anunció que, finalmente, sería candidato a jefe de Gobierno. El sector del legislador alegó que se enteró de la noticia por televisión y estalló una interna partidaria.

Este año, López Murphy se alineó con Patricia Bullrich, en respaldo a su candidatura presidencial. Fue una táctica que tensó el vínculo del economista con Rodríguez Larreta y fracturó la relación política con García Moritán. Uno de los actores clave en esta batalla es el abogado Yamil Santoro, que asesora al legislador porteño en temas políticos y jurídicos. Actualmente, ambos dirigentes son apuntado como traidores.

López Murphy participó ayer de una actividad de campaña de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti (Foto: Nicolas Stulberg)

García Moritán no está dispuesto a bajar su candidatura a jefe de Gobierno, incluso en contra de la voluntad de López Murphy. Ambos pulsean el mismo lugar. En marzo, Santoro impulsó la modificación del reglamento electoral de Republicanos Unidos para cambiar el método de selección de candidaturas partidarias. Se trata de un sistema de voto único transferible y unipersonal, por preferencia para cada categoría, que establece un orden de mérito entre los postulantes a elegir. Ese mecanismo eliminó el sistema de boleta sábana. La facción del legislador porteño alegó que la modificación fue porque “López Murphy quería armar toda la lista a dedo”. Es algo que en el sector del “bulldog” lo niegan.

A la par, López Murphy considera que García Moritán y Santoro pretenden obturar su candidatura y quedarse con el partido. “El problema es que Ricardo no acepta competir”, replicaron en el otro sector. En este sentido, el equipo jurídico del diputado nacional impugnó judicialmente cerca de 400 afiliaciones que presentó el sector del legislador porteño. Consideraron que “están viciadas” por no cumplir con requisitos procesales que, según alegan, establece la carta orgánica de Republicanos Unidos y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. “Están mintiendo porque saben que les ganamos la interna”, se defendieron en el círculo de García Moritán.

López Murphy no desea quedar envuelto en un escándalo judicial. A su vez, sostiene que el padrón de Republicanos Unidos está “viciado y manoseado” por las afiliaciones impugnadas que impulsaron García Moritán y Santoro. En este marco, decidió hoy dar el portazo. Su mesa política negocia con un frente de partidos que funcionarán como instrumento jurídico de su candidatura a jefe de Gobierno. El corazón de esa alianza será el Partido Demócrata Progresista, cuyo jefe político es Oscar Moscariello, ex embajador argentino en Portugal durante la presidencia de Mauricio Macri.

Patricia Bullrich y Oscar Moscariello, líder del Partido Demócrata Progresista

López Murphy y Moscariello se reunieron ayer por la mañana. Ambos tomaron un café y conversaron detalles sobre el pase del diputado nacional al PDP. Los dos dirigentes se conocen hace más de 10 años y en 2022 habían sellado una confederación de partidos para sostener la candidatura presidencial del “Bulldog”. Esa posibilidad se diluyó cuando el diputado optó por competir en la Ciudad. Ahora, la alianza se reflota para competir por el sillón de Uspallata.

Desde este año, López Murphy se alineó al proyecto presidencial de Patricia Bullrich. Ese acercamiento molestó a Rodríguez Larreta, quien lo leyó como un intento para perjudicarlo políticamente. No obstante, el candidato de Bullrch en Ciudad es Jorge Macri. Un dato a tener en cuenta es que Moscariello también está integrado al bullrichismo. Esos vínculos garantizan que el “Bulldog” competirá dentro de JxC, independientemente del sello.

Mientras tanto, García Moritán sostiene su candidatura a jefe de Gobierno. El ricardismo amenaza con bloquear en la Convención partidaria, que preside la legisladora Mariana Kienast, el ingreso de Republicanos Unidos a JxC. Eso implicaría que la candidatura del legislador liberal no tendría el sello de Juntos en CABA.

La puja en Republicanos Unidos impacta en la interna porteña de JxC. El PRO dará a conocer la semana que viene al candidato a jefe de Gobierno: lo definirán con tres encuestas que ungirá al mejor posicionado entre Jorge Macri y Fernán Quirós. El ganador se enfrentará en las PASO de la coalición al radical Martín Lousteau. El senador nacional es un candidato muy competitivo y en el PRO temen que el desgaste interno derive en una derrota ante Lousteau. Quien también compite por la sucesión de Larreta es Graciela Ocaña, diputada nacional y líder de Confianza Pública.

Yamil Santoro, Roberto García Moritán, José Luis Espert y Luis Rosales

La pulseada entre López Murphy y García Moritán le suma incertidumbre a esa interna y preocupa al PRO. Es que consideran que si se postulan ambos liberales, se atomizará el voto de la coalición y eso puede favorecer el triunfo del líder de Evolución Radical. Por estas horas, el bullrichismo acelera negociaciones políticas para evitar que la eventual postulación de López Murphy perjudique la candidatura de Jorge Macri.

Por su parte, García Moritán y Santoro no depone su candidatura porteña. Al mismo tiempo, tienden puentes con José Luis Espert, quien se sumó a JxC en abril y lanzó su candidatura presidencial. El legislador suena como posible compañero de fórmula del diputado de Avanza Libertad, aunque aún no hay nada cerrado. En el bullrichismo y el ricardismo consideran que se trata de una movida política del larretismo con el fin de afectar el proyecto presidencial de la ex ministra de Seguridad.

Seguir leyendo: