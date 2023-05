Javier Milei anunció los dos economistas que lo acompañarán si gana las elecciones presidenciales

Javier Milei, precandidato a presidente de la Nación por La Libertad Avanza

En las últimas horas se conoció quiénes serán los economistas que integrarán el Consejo de Asesores de Javier Milei, si es que el líder de La Libertad Avanza resulta electo nuevo presidente.

Se trata de dos profesionales, reconocidos en el ámbito académico y con trayectoria política, que liderarían un órgano con el que el libertario proyecta una eventual gestión. Se trata de Carlos Rodríguez, quién sería el jefe del Consejo de Asesores Económicos de la presidencia, según lo que proyecta el referente de la Libertad Avanza. Ese mismo espacio de trabajo dentro del Poder Ejecutivo estaría integrado por Roque Fernández, quien fuera ministro de Economía y Presidente del Banco Central durante el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Carlos Rodríguez junto a Karina y Javier Milei

Los nombres de los dos economistas que se sumarán a una hipotética gestión de Milei en la presidencia se conocieron luego de que el propio partido que conduce el libertario los comunicara, junto a una breve reseña del recorrido de ambos en el mundo académico y la política. Milei, por su parte, se hizo eco de las repercusiones en las redes sociales, compartiendo los elogios que su militancia virtual dirigió a los elegidos para integrar su probable equipo.

Javier Milei sumó a su equipo a Roque Fernández, último ministro de economía de Carlos Menem

“Seguridad e Inflación son las dos preocupaciones prioritarias en la población. Sin embargo solo se habla de la dolarización. La Reforma del Código Penal debe ser tan importante como la dolarización. Las Leyes tal como están protegen al delincuente a costa del ciudadano honesto. Deben ser cambiadas. La presunción de inocencia debe servir al policía que disparó, no al motochorro que robó”, tuiteó Rodríguez, en una afirmación en las redes que combinó dos debates de coyuntura plena: la preocupación de la ciudadanía por la inflación y la inseguridad, a raíz del caso que conmovió a la opinión pública en Moreno, oeste del conurbano bonaerense, donde un policía de civil mató a balazos a un delincuente que acababa de robarle su moto. Milei hizo suyas esas palabras, retuiteando el mensaje.

Roque Fernández, en tanto, apareció en una fotografía junto al precandidato a la presidencia de la Libertad Avanza. El economista tuvo un rol preponderante en la década de los noventa, llegando a ser el titular de Economía durante la segunda gestión del presidente Menem. En las elecciones legislativas de 2021 volvió a levantar el perfil, años después de aquella experiencia, al competir por una senaduría por la provincia de Córdoba. “El Fondo Monetario Internacional no le concederá un acuerdo a la Argentina para postergar el pago de su deuda si el Gobierno no presenta un programa económico nuevo con reformas estructurales”, evaluaba el ex ministro en aquella oportunidad.

El armado de Milei para una eventual gestión se asienta en las reformas económicas, dentro de un plan disruptivo que fue dado a conocer en su plataforma, presentada ante la justicia electoral la semana que pasó. En ese contexto, en su espacio adelantaron que el equipo económico contará además con tres economistas notables que se ocuparán de asesorarlo en una futura presidencia. Vale destacar, que Milei mantiene también un diálogo permanente con Alberto Benegas Lynch (H), quien recientemente lo acompañó en la presentación de su último libro, y con Juan Carlos De Pablo.

“Durante todas estas décadas compartimos la idea de que el país precisaba una nueva alternativa a los dos partidos populistas que se alternaban en el poder. Una alternativa de derecha liberal, orientada al libre mercado y a la economía abierta. Hasta este año no tuvimos éxito en el campo político, si bien hemos colaborado en la educación de centenares de profesionales altamente capacitados en economía”, contó Rodríguez tras la novedad.

“Entonces apareció Javier Milei con La Libertad Avanza, que postula los mismos principios que nosotros hemos perseguido en todas estas décadas. Y está teniendo un enorme apoyo en grandes segmentos de la población”, agregó.

