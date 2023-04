Daniel Menéndez: “El Frente de Todos fue un fracaso en su gestión de gobierno, no estuvo a la altura de las expectativas”

Daniel Menéndez estuvo ayer reunido con Sergio Massa y dejó varias definiciones políticas

En medio de la expectativa por la palabra de Cristina Kirchner, esta tarde en el Teatro Argentino, en La Plata, Daniel Menéndez, dirigente de Barrios de Pie y secretario del Consejo de la Economía Popular, hizo un crudo análisis sobre la gestión del oficialismo: “El Frente de Todos fue un fracaso en su gestión de gobierno, no estuvo a la altura de las expectativas”, sentenció en AM 750.

Con respecto a la convocatoria vicepresidencial, quien dará una charla “magistral” desde las 18 horas en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), Menéndez dijo que va a ir a escucharla, junto a los compañeras y compañeros de su movimiento social, y dejó algunas palabras sobre la ex presidenta. “Cristina es compañera por el conjunto de los sectores, pero te digo algo que es obvio: hay un frente amplio que tuvo dificultades y que se puede plantear que ha sido un fracaso en términos de poder construir un proyecto de país alternativo. Todos esos sectores tienen que barajar, dar de nuevo y generar un consenso. Me gustaría que los acuerdos sean de cara a discutir un proyecto de país por eso hoy tenemos un pívot que es la construcción del Frente de Todos”.

Esa última palabra fue clave durante gran parte de la entrevista con el referente social. “Lo importante es quien va a encarar el proyecto local, hay tiempo, pero ningún sector, de por sí va, a construir la mayoría necesaria. Me parece que antes que discutir con (Esteban) Bullrich [en referencia al acuerdo nacional que propuso y al cual Juan Grabois apoyó] hay que discutir con Massa, con Cristina, con la CGT, con los gobernadores porque, si ahí no construimos un mínimo consenso”, y deja la frase en suspenso para luego completar. “Yo no quiero que gobierne Bullrich sino el peronismo, es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. No es lo mismo acordar con Bullrich siendo oposición que con sectores del PRO siendo gobierno. Hoy la prioridad es ganar la elección, no hay otra alternativa”, sentenció con firmeza.

La reunión con Sergio Massa

Menéndez se reunió ayer con el ministro de Economía, en medio de la tensión cambiaria, para acercarle la preocupación del sector social hacia las consecuencias de la escalada del dólar y su eventual repercusión en los valores de los productos de consumo básico. “Cualquiera sabe que el precio del blue, cuando se dispara como se disparó, está a la vuelta de la esquina de que se traslade a los precios“.

Y remarcó que lo que sucedió durante el comienzo de la semana “no es un fenómeno obviamente natural” ya que “está impulsado por sectores que buscan profundizar su ganancia a partir de una devaluación y en definitiva llevarse puesto al Gobierno”. El dirigente reconoció que “un salto devaluatorio y un proceso inflacionario va a forzar una corrida: está claro que había en ciernes 4 o 5 vivos operando en ese mercado de cambio para llevarse puesto al peronismo buscando que la elección se defina entre Milei y Juntos por el Cambio. Estábamos a la vuelta de la esquina que eso suceda”, sostuvo.

Sergio Massa, reunido con referentes sindicales y sociales

Como conjunto de un movimiento social, Menéndez le expresó a Massa que “se pondrán a disposición para dar una pelea en este tiempo difícil”. Para él “hay que caerles con toda la fuerza de la ley a los 3 o 4 vivos que hicieron esto: intervenir penalmente a los responsables de intentar llevar adelante este proceso de desestabilización“. Y dejó una clara advertencia: “¡Guay! con aquel que se le ocurra remarcar por demás. Acá hay que ser muy firmes, vamos a salir a denunciarlos y movilizarnos, no nos vamos a quedar quietos, queremos que el Gobierno nos acompañe en este tipo de acciones”.

“¿Vieron A Massa con la misma energía para avanzar con las denuncias penales y las acciones que están llevando a cabo?”, le preguntaron al aire. “Hubo una sintonía en ese sentido, lo vimos con vocación de pelear, de instar a revisar los limitantes que implicaban no poder intervenir en esta tensión cambiaria. Estuvimos a las puertas de un golpe de mercado, pasó con Cristina y fue letal con Alfonsín e incluso los primeros años del gobierno de Menem. Así operan los sectores económicos, está claro que hay una intencionalidad política de que el peronismo no llegue parado para discutir el proyecto del país de cara al proceso electoral”, cerró.

