Alejandro Fantino: “Alberto, no viajes en helicóptero, ya ni presidente sos”

Fragmento del editorial de Alejandro Fantino

La imagen de helicóptero presidencial aterrizando en el campo de juego del estadio del Club Atlético Ferrocarril Oeste fue objeto de comentarios en las redes sociales por el despliegue que implica para una distancia realizable en otro medio de transporte menos oneroso. Un repudio similar generó la noticia de la compra de un nuevo avión presidencial por casi 28 millones de dólares. Todo esto en el marco de la crisis económica que atraviesa el país, con un dólar libre llegando a los 500 pesos, una inflación que parece no tener techo y el desconocimiento de esta realidad por parte de los políticos.

En este marco, el periodista Alejandro Fantino fue contundente al opinar sobre la utilización de fondos públicos para este tipo de traslados mientras el país atraviesa momentos difíciles: “Alberto, no viajes en helicóptero, viajá a dedo”.

En su programa Multiverso Fantino, por Neuramedia, el periodista alertó que mientras “la gente está en el fondo del mar, rascando la olla de nuevo”, lo que hace la dirigencia política es “una tocada de culo, una forrada”.

Te puede interesar: Efecto dólar en los comercios: remarcación hasta tres veces por día y productos que salen de la venta

El nuevo avión presidencial tendrá nombre nuevo: ARG 01

“El odio que te agarra, tenés ganas de decir: no podés ser tan mierda, loco. Y de última, si comprás un avión, no me lo cuentes, hacelo pasar por abajo, no me lo pasés por la cara, boludo”, lanzó indignado Fantino, mientras recordaba que a la gente no le alcanza la plata para pagar el alquiler, el colegio de los hijos o la prepaga mientras el Gobierno Nacional gastas 28 millones de dólares para adquirir una nueva aeronave.

Dentro de esa efervescencia, el periodista le sugirió al presidente Alberto Fernández que no viaje más en helicóptero y busque alternativas gratuitas de transporte: “Pero viajá a dedo Alberto. Si ya ni presidente sos. Ya dijiste que no vas por la reelección, ¡viajá a dedo Alberto! Andate a dedo a la reunión esa que tenés ahora en México, si total nadie te necesita acá”, sentenció.

Te puede interesar: Una comitiva viajó a Estados Unidos para traer el nuevo avión presidencial: cuándo lo estrenaría Alberto Fernández

Indignado e irónico, Fantino le acercó al mandatario algunos consejos de mochilero: “Para México te explico como haces: salís de Olivos (alguno te va a cargar). Hacés dedo (te van a conocer por el bigote), y te llevás la guitarra colgada atrás. Te carga algún camionero y le tocás alguna canción de Litto Nebbia. Y si no vas a dedo, andá en auto. ¿Por qué en helicóptero?”.

Finalmente, el periodista se preguntó: “Por qué hay que bancar un helicóptero para éste muchacho o para el que venga (sea Patricia Bullrich, Larreta o Milei). Dejen de romper las pelotas, empiecen a dar señales”, reclamó.

La aeronave aterrizó en el barrio de Caballito, en el estadio de Ferrocarril Oeste (captura de video)

El lunes pasado por la mañana, el helicóptero de Presidencia de la Nación se movió desde Casa Rosada hasta la cancha de Ferro para transportar al presidente Alberto Fernández, quien había concurrido hasta la casa de Mex Urtizberea en el barrio de Caballito para realizar allí una entrevista para el programa que conduce el actor en Nacional Rock. A pesar de haberse trasladado hasta el lugar, la aeronave finalmente no concretó el traslado del mandatario quien continuó con su agenda en el auto oficial.

Por la tarde, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, brindó una explicación sobre la situación. “El presidente Alberto Fernández se trasladó hoy en automóvil para concretar la entrevista que le realizara Mex Urtizberea en Radio Nacional”, indicó, para luego aclarar: “por razones de seguridad, la Casa Militar dispone siempre que se encuentre en zona un helicóptero ante eventuales urgencias. El presidente no lo usó”, sostuvo la funcionaria a través de Twitter.

Luego, el coronel Alejandro Guglielmi, jefe de la Casa Militar, suscribió la explicación, al indicar que “el movimiento aéreo, apoyo sanitario y apoyos de seguridad, son los de rigor que se deben hacer habitualmente por la seguridad de la máxima autoridad nacional”. El comunicado, distribuido tras las repercusiones por la actividad del presidente, remarcó que el trayecto fue en automóvil, desde Caballito hacia la Casa Rosada.

Seguir leyendo: