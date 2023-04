Alberto Fernández y Axel Kicillof, más cerca de volver a compartir un acto tras 50 días de distanciamiento público

El último acto que compartieron Alberto Fernández y Axel Kicillof

Alberto Fernández y Axel Kicillof están más cerca de volver a compartir un acto público luego de 50 días en los que la relación entre ambos dirigentes se congeló al pulso de la interna del Frente de Todos por la discusión de la estrategia electoral del espacio. De concretarse, la foto la completará el intendente de Ensenada, el kirchnerista Mario Secco, que será la anfitrión del acto donde se oficializará la licitación para la realización del Canal de navegación Magdalena, que permitirá a buques “salir” a aguas profundas sin necesidad de bordear la costa de Uruguay y facilitará la conexión con más de 40 puertos del Río de La Plata, Paraná y la Costa Atlántica.

El encuentro entre el Presidente y el mandatario provincial sería además la antesala de la reunión que llevará adelante el Partido Justicialista nacional el próximo viernes para definir cuándo se convocará al Congreso partidario que planteará la estrategia de alianzas del partido para estas elecciones. Fernández es el presidente del PJ y Kicillof uno de los vicepresidente.

Te puede interesar:Tregua electoral en el Frente de Todos: habrá reunión para convocar al Congreso del PJ y definir una estrategia

La última vez que el jefe de Estado y el gobernador bonaerense compartieron un acto público había sido el 28 de febrero, cuando se anunció el Colector Cloacal Morón Sur, en el municipio de Morón. Allí, el presidente había dejado una frase en clave electoral. “No importa quién presidirá el país en diciembre, sí que sea de los nuestros”, planteó por entonces Fernández.

Por su parte, Kicillof fue el orador central de la última demostración de fuerza que realizó el kirchnerismo en la calle: la movilización a Tribunales de la semana pasada para respaldar a Cristina Kirchner y como parte de un operativo para “romper con la proscripción” electoral, denunciada por la vicepresidenta. El gobernador es uno de los dirigentes que busca que la Vicepresidenta sea la candidata presidencial del espacio, pese a las intenciones de Alberto Fernández de ir a una PASO o de buscar la reelección. “Si Cristina quiere, el pueblo la va a acompañar y Cristina va a volver a ejercer cargos”, decía el mandatario bonaerense desde la Plaza Lavalle.

Axel Kicillof en la movilización en Plaza Lavalle (Gustavo Gavotti)

La incertidumbre electoral que por estos días atraviesa el Frente de Todos abren varios escenarios. Hasta hace unas semanas, el kirchnerismo insistía en que es el Presidente el que está llevando a la alianza de gobierno a una instancia de PASO. Lo planteaban con un dejo de resignación y como una instancia no deseada; aunque también a modo argumento recurrente por si los resultados electorales no acompañan.

Lo que suceda el viernes en la reunión del Consejo del PJ nacional puede empezar a ordenar el camino. Es que la presión sobre el presidente también incluía un nuevo llamado a la mesa del Frente de Todos, ya que lo ocurrido en el mes de febrero no tuvo réplica alguna y fue más una reunión catártica que otra cosa.

“Hicimos una reunión en el PJ de Matheu, pero el día del militante del 2021, después de la elección de medio término, el Presidente dijo ‘vamos a PASO’. Fijó esa estrategia, nosotros no la discutimos. Fuimos al PJ hace dos meses. Se iban a llamar a otras reuniones, pero no se llamaron. La verdad es que no estamos discutiendo la estrategia”, había dicho Kicillof la semana pasada en una entrevista en C5N.

El proyecto del Canal de Magdalena

Este jueves, si los dos dicen presente en el acto, volverán a verse las caras. El evento es significativo y uno de los pedidos del Gobernador al Presidente desde hace mucho tiempo. Kicillof se había garantizado los fondos para la traza del Canal de Magdalena cuando se diseñó el presupuesto 2023, en septiembre del año pasado. En la actualidad, la profundidad del Canal de Magdalena impide la navegabilidad de buques oceánicos. La puesta en marcha de las obras de dragado, ensanche y balizamiento permitirá entonces su utilización como vía de navegación para el transporte fluvial.

Actualmente, los buques “salen” o “entran” sobre el Río de La Plata por el Canal Punta Indio. Con la puesta en funcionamiento del Magdalena se podrá eludir la navegación por el canal de acceso al puerto de Montevideo y por el canal de Punta Indio. La obra ya había sido licitada en 2014 bajo la gestión en Transporte de Florencio Randazzo y cuando Kicillof era el ministro de Economía de la presidencia de Cristina Kirchner. El acto será este jueves 11:30 en el Puerto La Plata.

Seguir leyendo: