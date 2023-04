Tras el ataque a Berni, Kicillof convocó al titular de la UTA y al ministro de Transporte bonaerense

Sergio Berni al ser retirado del lugar por la policía de la Ciudad (foto: Luciano González)

Luego de la agresión que sufrieron los ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni y de Transporte, Jorge D’Onofrio por parte de compañeros y amigos de Daniel Barrientos, el colectivero de la línea 620, que fue asesinado esta madrugada, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof recibirá en La Plata a los funcionarios y al titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández.

El encuentro estaba pautado para las 14 en la Gobernación bonaerense, deslizaron a Infobae fuentes de la cartera de Transporte. Aunque, por las lesiones que sufrió Berni, la reunión está demorada. Por el asesinato de Barrientos, se activó un paro en la empresa Nuevo Ideal S.A., que tiene entre sus líneas a las 620 y al cual se plegaron al menos otras 85 líneas.

El reclamo de mayor seguridad para los choferes viene repitiéndose. El asesinato de Barrientos en la madrugada de este lunes desencadenó en cortes en en la avenida General Paz, a altura de Lomas del Mirador, y en la ruta 3, en Virrey del Pino, ambos de La Matanza. En horas del mediodía, Berni junto a D’Onofrio se hicieron presentes en intersección de la General Paz y Ruta 3. Allí fue cuando los choferes empezaron increpándolos, para luego agredir al titular de Seguridad, que buscaba dar una explicación. “Vengo a poner la cara, no me voy a ir sin hablar con ellos”, decía Berni mientras se arrojaban piedras, palos y recibía algunos golpes de puño, en un hecho sin precedentes.

Sergio Berni recibe un golpe de puño. Jorge D'Onofrio -de traje- intenta frenar al agresor

La reunión de esta tarde tiene como objetivo avanzar y garantizar medidas de seguridad para choferes. El titular de Transporte, Jorge D’Onofrio, apuntó hace instantes contra las empresas al remarcar que “el estado puso plata para las Cámaras y las cámaras todavía no están. Hace 45 días comencé a intimar a todas las empresas para que instalen las cámaras”.

La reunión de esta tarde se da a pedido de Fernández de la UTA. D’Onofrio adelantó que será “una de las tantas reuniones”, que habrá el correr de la jornada. “El Estado está presente, vamos a ver como seguimos poniendo el hombro”, advirtió el titular de Transporte de la Provincia.

El asesinato del colectivero también reavivó un debate por la inseguridad y los cruces entre el gobierno bonaerense y nacional por el envío y despligue de fuerzas federales. “El que siempre está en la calle, somos nosotros. Hace 3 años y medio que estamos pidiendo gendarmería”, decía Berni este mediodía mientras intentaba contener a los colectiveros.

El funcionario de Kicillof hacía referencia al pedido que semanas atrás volvió activarse y ocasionó otra polémica entre la Nación y la Provincia. Hace una semana, el gobierno nacional publicó en el boletín oficial que creaba los Comandos Unificados Conurbano, para tareas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires.

”Cuando asumimos el 20 de septiembre de 2021, me reuní con las fuerzas. Berni no hablaba con Sabina Frederic. Entonces, lo charlamos, quedamos que lo íbamos a ordenar, le dije que estaba habilitado a hablar con cualquier miembro de las fuerzas, tratamos de avanzar con esa posición. Así, Berni mandó a sus funcionarios. Se reunieron con Mercedes La Gioiosa, secretaria de política criminal. No pidieron un solo efectivo”, le había dicho a Infobae, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, contradiciendo a su par bonaerense.

Luego, el funcionario de Alberto Fernández, aseguró que el tema de la creación de los Comandos Unificados llegó como una propuesta charlada con el Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde y en acuerdo con los intendentes del conurbano. “El tema lo charlamos con los intendentes a partir de Insaurralde, definimos las cabeceras. En La Matanza y Avellaneda, las intendencias van a aportar, la propuesta viene de los intendentes. El Ministerio de Seguridad bonaerense no lo pidió, lo hizo el jefe de gabinete de ministros de la provincia. Hay participación activa, la PFA quiere formar parte”, detallaba Aníbal Fernández.

En lo que respecta a la seguridad en los colectivos en territorio bonaerense, en 2018 se votó una ley provincial en el que se estableció que todas las unidades de transporte público de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal cuenten con dispositivos que graben en tiempo real. También se reguló que cada colectivo que se incorpore para prestar servicio en el ámbito de la Provincia deberá contar con equipo de cámaras.

En 2021, el gobierno bonaerense había firmado la resolución para la instalación de las cámaras en un convenio que contó con las firmas del entonces subsecretario de Transporte, Alejo Supply, el ministro de Seguridad y Roberto Fernández de la UTA.

Allí se explicó que del total del parque automotor de la Provincia de Buenos Aires se renueva anualmente el 10% de las unidades, lo que implicaría que por año 2 mil colectivos comenzarían a prestar servicio con los equipos instalados y que las cámaras estarían conectadas a un centro de monitoreo operado por personal del 911, que ante situación de emergencia dan aviso al personal más próximo para asistir al chofer y los usuarios. Este mediodía, D’Onofrio planteó que el gobierno bonaerense había girado los recursos a la empresa para la instalación de cámaras y la unidad en cuestión no contaba con el dispositivo instalado.

