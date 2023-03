El gesto del kichnerismo a Alberto Fernández: apoyará en el Senado la aprobación de los ascensos militares

Los senadores que responden a Cristina Kirchner

A fines de octubre, la Comisión de Acuerdos del Senado dictaminó a favor de 219 ascensos militares sobre los 228 propuestos por el presidente Alberto Fernández, lo que generó fuertes cruces por la omisión de los 9 restantes y la denuncia de Juntos por el Cambio sobre un “avasallamiento a la autoridad presidencial”. Este martes la polémica continuó, ya que el kirchnerismo decidió aprobar solo tres, sin brindar explicaciones concretas.

En el último día hábil de 2022, el gobierno nacional oficializó los ascensos de rango a más de 200 miembros del personal militar, según se publicó en el Boletín Oficial. Por lo que aún restan 28 miembros de las Fuerzas Armadas cuyos pliegos sean aprobados por el Senado de la Nación.

En una primera instancia el kirchnerismo en la Cámara Alta había “cajoneado” a buena parta de esos 28 y rechazado a 9 de ese número. Desde Juntos por el Cambio señalaron que era por “portación de apellido” ya que son familiares de detenidos por haber cometidos crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. Desde el oficialismo dijeron que estaban a revisión.

El coronel Alejandro Guglielmi

Pero, en medio de las disputas palaciegas que tiene frenado el accionar del Senado, el interbloque del Frente de Todos decidió retomar las conversaciones tanto hacia afuera como hacia adentro. Es por eso que mientras busca destrabar y llevar adelante una sesión con Juntos por el Cambio, avisó a la Casa Rosada que los legisladores le darán el visto bueno a los pliegos de los militares que había enviado el Ejecutivo Nacional.

“Vamos a llevar al recinto todos los pliegos que tengan dictamen, no solo los de los jueces”, explicaron desde el interbloque oficialista. “Si tiene dictamen, van a ser aprobados”, agregaron.

Esto es leído por muchos como un gesto del ahora interbloque que comanda José Mayans y es secundado por Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio hacia el presidente Alberto Fernández, quien había hecho llegar el pedido de que sean aprobados a través del ministro de Defensa, Jorge Taiana.

Pero no todos. De los 28 que restan ser nombrados, la Comisión de Acuerdos decidió rechazar los ascensos de Sergio Pucheta, Guillermo Gomar, María Alejandra Freytes, Andrea Cristina de Marco, Juan Alberto Mercatelli y Rubén Algieri. En tanto, Roberto Casares, Pablo Fal y Gustavo Otero sí tuvieron el visto bueno y podrán ser ascendidos en la próxima sesión en el recinto desde que se cumplan los siete días de la publicación del dictamen.

Un caso particular es el de quien se dedica a cuidar al presidente, el coronel mayor Alejandro Daniel Guglielmi, jefe de la Casa Militar lo que, dicho en otros términos, es el jefe de la custodia del Presidente de la Nación. Alberto Fernández propuso que sea ascendido al rango de general.

Las fuentes del oficialismo consultadas por Infobae repitieron al unísono: si cuenta con acuerdo, cuenta con los votos para que sea aprobado. Más teniendo en cuenta que no tiene rechazo ni de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ni del CELS.

Pero ahora, las esperanzas de ascender en la carrera militar de Guglielmi no están atadas a la voluntad de que el kirchnerismo lleve o no el pliego al recinto sino que dependerá de si se logra ún acuerdo con Juntos por el Cambio para sesionar. “Queda poco tiempo de actividad en el Congreso, en dos meses se cierran las listas y caen las acciones de muchos que ya ni se preocupan por el Senado y empiezan a mirar su futuro. Si ahora está difícil sesionar después de eso va a ser muchísimo más complicado y los pliegos de los militares no son una prioridad como para hacer una sesión de urgencia”, señaló a Infobae una fuente parlamentaria.

