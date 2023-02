Larreta se diferenció de Bullrich: “Las Fuerzas Armadas no se pueden sacar a la calle, no están para eso”

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Lanzado en la carrera que tiene como objetivo terminar en la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre, Horacio Rodríguez Larreta marcó, una vez más, diferencias con una de sus adversarias en la interna del PRO, Patricia Bullrich. Esta vez fue por la propuesta que la presidenta del partido amarillo había planteado horas antes respecto de la situación de inseguridad que se vive en Rosario, ante el avance del narcotráfico. Bullrich había anunciado ante vecinos de esa ciudad que enviaría fuerzas federales como medida de gestión, en caso de ser electa, en el marco de un plan para luchar contra las bandas criminales que afectan la vida de los rosarinos.

“No coincido, las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso, no están entrenadas para eso. Creo que tenemos que hablar en serio, no con títulos”, dijo sin matices el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Bullrich, ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri, visitó Rosario en la tarde del lunes y desde allí había manifestado que trabajaba en un plan para enviar “como mínimo 5.000 fuerzas federales que además tengan cualidades especiales, bloques de búsqueda para ir detrás de cada uno de los jefes de las bandas”.

Te puede interesar: Patricia Bullrich: “Hay que entrar a Rosario con todas las fuerzas”

Rodríguez Larreta, por su parte, rechazó esa posibilidad. “Hay que estudiar, no creo en las declaraciones estridentes, hay que laburar, tenemos una alternativa para que las Fuerzas Armadas vayan a las fronteras, para de alguna manera sellar las fronteras, y liberar a la Gendarmería, que sí está preparada para esa actividad, más de la calle, y ponerla en los lugares más calientes, que es en Rosario, en el conurbano (bonaerense), en Córdoba, dónde cada vez escucho más inseguridad”, expresó en declaraciones a Radio Continental.

El jefe de Gobierno se lanzó como candidato a presidente

En esa línea, el alcalde porteño insistió en diferenciarse de su contrincante dentro del PRO. “Yo no le voy a mentir a la gente. No es que uno asume el 10 de diciembre y el 11 solucionó el problema. Eso no es cierto”.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich volvieron a elevar el tono de su discusión pública esta semana, luego del lanzamiento oficial del jefe de gobierno porteño como precandidato para competir por erigirse como el candidato de la oposición para la presidencia. En su lanzamiento apuntó contra “los usan la grieta para obtener votos”, a los que tildó de “estafadores”. El mensaje fue interpretado como un tiro por elevación a Bullrich, quien suele identificarse con posiciones más duras dentro el espacio que ambos comparten en la coalición opositora Juntos por el Cambio.

Te puede interesar: Tras el lanzamiento de Larreta, una encuesta midió quién ganaría una interna con Bullrich en provincia de Buenos Aires

Buscando resaltar su rol de gestor, el funcionario porteño puso como ejemplo los objetivos conseguidos en la Ciudad de Buenos Aires. “Tenemos la tasa de delitos más bajas de la historia. Eso significó años de laburo, de entrenar mejor a la policía, que hacerlo en serio lleva dos años, si uno quiere acortar ese tiempo para solucionarlo ya vas a sacar a la calle a gente con una pistola en la mano y no está preparada”, dijo y agregó: “hoy no te podés afanar un auto porque das tres cuadras y te enganchó la cámara. Bajó un 80% el robo de autos”.

Patricia Bullrich pidió que las fuerzas armadas salgan a la calle para luchar contra el narcotráfico

En su paso por Rosario, Bullrich se había encontrado con alrededor de 600 personas en un parque de barrio Pichincha, desde donde prometió “entrar a Rosario” y trabajar en la figura de “bloques de búsqueda que se van a dedicar especialmente a atrapar a los narcotraficantes”.

Coparticipación Federal

En medio de la recorrida de medios que realizó tras el lanzamiento de su precandidatura presidencial, el jefe de gobierno porteño hizo referencia a una variedad de temas. Entre ellos la respuesta del gobierno al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le dio la razón a la administración porteña en la puja judicial por el reparto de la Coparticipación Federal.

En efecto, Larreta calificó como “un chiste” la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de afrontar el pago ordenado por el máximo órgano de justicia con un bono con vencimiento en el año 2031. “Es como si yo les dijera a los docentes que les voy a pagar con un bono”, se quejó Larreta y aseguró que insistirá en que el gobierno de Alberto Fernández cumpla con el fallo.

Seguir leyendo: