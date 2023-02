Alberto Fernández hizo una durísima critica a Macri y pidió que el próximo Presidente “sea uno de los nuestros”

Alberto Fernández en el centro, durante un acto realizado en la localidad bonaerense de Morón

El presidente Alberto Fernández hizo un balance de su gobierno a modo de adelanto del discurso de mañana, en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Lo hizo sin hacer referencia a una eventual candidatura para renovar su mandato pero con fuertes críticas a Mauricio Macri.

“Hay algunos que llegaron, blanquearon sus bienes, y se fueron a dar cátedras de ética en la FIFA. Y hay otros que vamos a dejar el Gobierno con el mismo patrimonio con el que llegamos; dejamos todo y no nos llevamos nada”, aseguró el Jefe de Estado durante un acto que compartió con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la titular de AYSA, Malena Galmarini.

Asimismo, el Jefe de Estado hizo referencia al manejo de la obra pública en la gestión anterior a su Gobierno. “Hay quienes creen que cada obra es una oportunidad para las empresas del primo o de un amigo y quienes creemos que cada obra es una necesidad del pueblo. No todos somos lo mismo. Otros vamos a dejar el gobierno con el mismo patrimonio con el que llegamos. Dejamos todo y no nos llevamos nada. No todo es lo mismo en política”, aseguró.

Alberto Fernández apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri: "No todos somos lo mismo", dijo.

Y agregó sobre Macri: “También como presidente hizo sus propias maniobras, que nosotros todos los días las vemos. Vimos lo que eran las PPP (Participación Público-Privada), un formidable mecanismo estafatorio que garantizaba millones de ganancias en dólares a algunas empresas y el Estado solo perdía”.

“Cuando terminaba el mandato, Macri se apuró para que el Gasoducto Néstor Kirchner lo hicieran a través de un sistema PPP. Era tan escandaloso que no lo pudo concretar”, manifestó Fernández. Y recordó que el ex mandatario “dejó 54 puntos de inflación y un endeudamiento como nunca había tenido” el país.

Por otro lado, hizo referencia de la disputa por las candidaturas dentro del Frente de Todos. “No importa quién presida la Argentina, importa que sea uno de los nuestros para que no se altere el movimiento político que le hemos dado a la Argentina”, señaló.

El Presidente al encabezó en Morón el acto por el nuevo Colector Cloacal Morón Sur y las nuevas redes secundarias

“Mal que les pese a algunos con nuestros modos, formas, nosotros vamos a seguir en esta sendaLe pido al pueblo que no desvíen la senda. Votaron a De la Rúa y el país se desmoronó. Votaron a Macri y el país se desmoronó. Les pido ahora que no desvíen la senda. La lógica política no debe ser alterada”, sostuvo.

Axel Kicillof también apuntó contra Mauricio Macri

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también participó junto al presidente Alberto Fernández, de la inauguración del Colector Cloacal Morón Sur. En su discurso, afirmó que “duele lo que hizo Mauricio Macri en la provincia ya desde los años 80″.

Esta afirmación del mandatario provincial es en referencia al contrato millonario firmado en 1988 entre la empresa Sideco, propiedad de la familia del líder del PRO, y el entonces intendente Juan Carlos Rousselot.

“No es: ‘Ah, pero Macri’ sino ‘¡Ay, pero Macri!. Duele lo que hizo Macri en la provincia ya desde los años 80. En esa década, se anunció esta obra y se firmaron los contratos. Pero era una estafa desde el principio: el Estado ponía una parte y el resto, un empresario que le transferían el costo a los vecinos”, aseguró el gobernador bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la inauguración del Colector Cloacal Morón Sur

Cabe mencionar, que Kicillof se refirió a una foto en blanco y negro del 30 de diciembre de 1988 que había mostrado Galmarini previamente, en la que se ve a Macri, por entonces empresario de Sideco, y al intendente de Morón de ese momento, Juan Carlos Rousselot, firmando un acuerdo para llevar adelante las obras de la red cloacal en ese distrito.

En ese sentido, Kicillof manifestó: “Había un hecho de corrupción. Había un intendente y un empresario, Macri. El funcionario, terminó procesado y preso. Macri terminó presidente de la Nación” y pidió “reflexionar” sobre ese “escándalo”.

”Hay que tener memoria. Lo que estamos haciendo hoy es histórico. Es un día en que se repara una injustica y se muestra cuáles son las prioridades de un gobierno, mientras otros venden espejitos de colores mientras hacen tremendos negociados”, concluyó Kicillof.

