Juntos por el Cambio reanudará hoy sus encuentros, con el juicio político a la Corte y las elecciones en el temario

Esta mañana volverá a reunirse la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio: el pedido de juicio político a la Corte estará en la agenda

Su último encuentro fue el 8 de noviembre, pero la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio no volvió a reunirse desde entonces. Pese a que habían acordado hacerlo a los 15 días, en pleno Mundial Qatar, nunca se concretó. Finalmente, tras dos meses sin verse las caras, la cúpula de la coalición opositora mantendrá hoy un Zoom para reanudar su actividad en un 2023 clave para su futuro.

El punto fundamental de la reunión, que comenzará a las 11, será el pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa Alberto Fernández, aunque también harán un análisis de la coyuntura política y económica y repasarán la situación electoral en las distintas provincias, en algunas de las cuales se suspendieron las PASO para definir candidatos y en otras se adelantaron los comicios. Además, se avanzará en la preparación de las propuestas de gobierno, que están siendo elaboradas por las fundaciones que pertenecen a los cuatro partidos que integran la coalición.

La ofensiva del Gobierno contra la Corte motivó una rápida reacción de Juntos por el Cambio: los presidentes de los bloques de JxC en Diputados resolvieron asistir a la Comisión de Juicio Político para tratar de que allí se frustre el pedido de juicio político. En ese ámbito deberá definirse si se admite o no el tratamiento de la iniciativa y la votación es por mayoría simple (la mitad más uno): el oficialismo cuenta con 16 miembros en la comisión; Juntos por el Cambio tiene 14 y el restante es Alejandro “Topo” Rodríguez, del Interbloque Federal. A priori, los votos no le alcanzan al Gobierno.

Alberto Fernández impulsa el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema

El otro tema candente es el mapa electoral de JxC: los distritos donde no habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son Chaco, San Juan, Salta, San Luis y Chubut, mientras que son 14 las provincias que decidieron adelantar las elecciones. Por eso es importante para la coalición opositora unificar criterios que favorezcan los acuerdos electorales e impidan la posibilidad de rupturas.

En Juntos por el Cambio se aprobó el año pasado un reglamento electoral en el que se estableció que en aquellas provincias en donde no haya PASO los referentes provinciales decidirán -con intervención de los referentes de los partidos nacionales- el mecanismo más idóneo para definir las listas de candidatos a cargos provinciales, como las encuestas electorales. Y en caso de que no se llegue a un acuerdo para establecer ese mecanismo, se realizará una interna abierta en la que podrán votar sólo los afiliados de los partidos que integran Juntos por el Cambio -o la denominación equivalente que tenga en cada provincia- y los ciudadanos que no están afiliados a ningún partido.

Para Juntos por el Cambio, las próximas semanas serán decisivas: en medio de un clima de campaña que se aceleró, en los próximos 60 días se lanzarán algunas candidaturas, como la de Horacio Rodríguez Larreta, probablemente a fines de febrero, y la de Patricia Bullrich, en marzo, mientras que la gran expectativa opositora está concentrada en qué hará Mauricio Macri: en su entorno aseguran que recién en marzo decidirá si se presenta o no para competir por su regreso a la Casa Rosada.

Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Miguel Angel Pichetto y Maximiliano Ferraro, los cuatro presidentes de los partidos de JxC

La dirigencia opositora sigue sin encontrar un ritmo de reuniones a tono con el rol que quiere desempeñar. El Zoom realizado el 8 de noviembre rompió dos meses sin contacto de la Mesa Nacional de JxC. Dejar de reunirse pareció la única forma que encontraron en Juntos por el Cambio para impedir una batalla total entre sus miembros. El encuentro anterior de 2022 con todos sus integrantes, incluido Macri, fue el 27 de abril pasado, cuando le cerró las puertas al libertario Javier Milei para su incorporación a un frente electoral. Ese encuentro terminó con un comunicado de prensa que criticó al diputado de La Libertad Avanza por ser “funcional” al kirchnerismo y con fuertes cuestionamientos a esa decisión por parte de Bullrich, pese a que había sido una de quienes redactaron la declaración.

Juntos por el Cambio reanudará su actividad, pero por Zoom

Desde entonces, el ex presidente no fue nunca más a las reuniones de la conducción nacional de JxC. Aunque esos encuentros, aun sin Macri, también se interrumpieron desde el 24 de agosto pasado, cuando sus integrantes deliberaron en la sede del Sindicato de Gastronómicos de Capital. Ese día, de todas formas, la dirigencia opositora evitó debatir sobre las fuertes acusaciones efectuadas por Carrió contra otros referentes del espacio como Cristian Ritondo, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó.

Para el Zoom de hoy están previstas las presencias de todos los integrantes de la Mesa Nacional de JxC, empezando por los titulares de los partidos: Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Angel Pichetto (Encuentro Republicano Federal). De todas formas, hay varios dirigentes de vacaciones, por lo que no hay certezas sobre la participación de todos.





