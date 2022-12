El pronóstico de un intendente K de cara a 2023: “Si Cristina no es candidata, estamos al horno”

Cristina Kirchner junto a Mario Secco, uno de los intendentes ultra K que tiene la provincia de Buenos Aires (Prensa Ensenada)

Las repercusiones de la decisión de Cristina Kirchner se empezaron a multiplicar en las últimas horas. El renunciamiento a competir en las elecciones del 2023, sea como candidata a presidenta o a senadora nacional, movió los cimientos del peronismo, que empezó a debatir cómo seguir después del anuncio.

Este domingo uno de los que expuso su mirada fue el intendente de Ensenada, Mario Secco. Ultra K y parte del círculo bonaerense más cercano a la Vicepresidenta, aseguró que el futuro electoral del peronismo es muy complicado si CFK no modifica su postura y, finalmente, compite.

“Si Cristina no es candidata, estamos al horno”, sentenció durante una entrevista en la emisora FutuRock. Además, consideró que “la única que ordena esto es ella” y que no hay un dirigente dentro del espacio que la pueda igualar, en términos de representatividad e intención de voto.

“Cristina en cualquier encuesta le saca el doble de los votos a Macri. Le gana a todo el liberalismo junto. Si le sacan 30 puntos, Cristina está en 35, y cuando se enciende y arranca en campaña se los lleva puestos a todos”, sostuvo.

El análisis va a contramano de lo que exponen la mayoría de las encuestas de los últimos meses, donde la Vicepresidenta ha sufrido una caída en la intención de voto y mantiene una imagen negativa cercana al 70%. Junto a su hijo Máximo está entre los dirigentes peores conceptuados del oficialismo.

El intendente de Ensenada es parte del círculo bonaerense de Cristina Kirchner

Secco consideró que está situación habrá que arreglarla “con la política” y sostuvo que ningún dirigente del peronismo “llena el vaso como lo llena Cristina”. Además, advirtió: “El poder económico, mediático y judicial sabe muy bien que Cristina les vuelve a ganar”.

El intendente bonaerense evitó entrar en una polémica y sostuvo que no cree que “los dirigentes nuestros sean malos compañeros”, pero aseguró que no hay un nombre propio capaz de juntar la misma cantidad de votos que al día de hoy puede juntar CFK.

“Wado es una excelente persona, pero no tiene ni la mitad de los votos de Cristina. A (Axel) Kicillof lo acompañé en su campaña y ha hecho las cosas muy bien y tiene todo el derecho para ser reelecto, pero en la gobernación bonaerense”, explicó.

La decisión de la Vicepresidenta de no postularse el año que viene generó un fuerte movimiento en el peronismo

En esa misma línea dio su parecer sobre el presidente Alberto Fernández. “No podemos comparar la intención de voto que tiene el Presidente con Cristina. Alberto no llega ni a la mitad de los votos. Estamos hablando con seriedad, no estoy inventando nada”, explicó.

Si bien Secco dio inicio a un nuevo operativo clamor para que la Vicepresidenta compita el año que viene, dejó en claro que no se le puede exigir que sea la responsable del futuro del Frente de Todos. “Me gustaría que sea candidata, pero es muy cruel pedirle todo a ella porque ha dado todo. Es una mujer que juega y tiene temperamento”, indicó.

Además, dijo que en su vida vinculada a la política no tuvo la oportunidad de conocer “un cuadro político tan importante como Cristina, nos saca un campo de diferencia”. En ese sentido, remarcó que cualquiera de los candidatos que tiene la oposición ganaría si del otro lado no se presenta la Vicepresidencia o no incide directamente en el armado electoral.

“Es muy difícil que todos los dirigentes se encolumnen atrás de una persona si no es Cristina. Es más difícil aún que el elector se encolumne atrás de otras personas que no sean Cristina”, señaló. En definitiva, para Secco la única persona que puede hacer triunfar al peronismo en las próximas elecciones presidenciales es CFK.

Mario Secco junto a los principales dirigentes del peronismo bonaerense

Más allá de esa postura, y teniendo en claro la decisión que ha manifestado Cristina, el intendente de Ensenada consideró que el espacio debería tener cerca de cinco candidatos que puedan generar volumen en los meses que faltan hasta la elección y así llegar con más fuerza a la batalla final con la oposición.

“La única que ordena esto es ella, no hay otra persona que ordene las diferentes vertientes del peronismo y del kirchnerismo. Si hoy el peronismo gobierna la Argentina y la provincia de Buenos Aires es gracias a Cristina”, sentenció.

