Causa Vialidad: absolvieron de todos los delitos al ex ministro Julio De Vido

Julio de Vido fue absuelto en la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal 2 absolvió a cuatro de los acusados por el juicio de Vialidad. Se trata del ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex titular de Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro, y el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.

En el caso de De Vido, Fatala y Garro, el TOF tuvo en cuenta “sus limitadas intervenciones en el entramado de los hechos probados, la inexistencia de un interés particular para procurar -para sí o para un tercero- un lucro indebido con fondos del erario público, y la insuficiencia de pruebas que los coloquen en una clara posición de garantes para evitar el resultado lesivo”, según un resumen de los fundamentos que se dio a conocer luego de la sentencia.

Para De Vido, la Fiscalía había pedido una pena de diez años por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. En su alegato, los abogados que lo defendieron en esta causa, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, cuestionaron a los fiscales y reclamaron la absolución.

“Hemos perdido toda fe en el Estado de Derecho. No tenemos ninguna expectativa en el que el tribunal juzgue y tome nota de las enorme violaciones constitucionales que han sucedido en este debate”, dijo Rusconi, al tiempo que se refirió a supuestos interrogatorios sesgados y tratos dispares.

Al momento de las últimas palabras, De Vido defendió la gestión de las obras públicas, criticó al fiscal Diego Luciani, y cuestionó que el gobierno “nunca puede ser una banda destinada a delinquir”. “Es la tercera vez que me traen a un juicio oral en forma direccionada y omitiendo deliberadamente la presencia de otros compañeros de gabinete que llevaron adelante junto conmigo la gestión del estado”, dijo el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner.

Ante una consulta de Infobae, allegados al ex ministro de Planificación aseguraron que no tiene previsto opinar sobre la sentencia del TOF 2.

Hace pocos días, el ex ministro había reclamado públicamente que la Vicepresidenta Cristina Kirchner ocupe lugares de dirección partidarios o que haya alguien que responda políticamente a su sector, al entender que es la dirigente que tiene el “mayor consenso” en el oficialismo.

Maximiliano Rusconi

Al momento de explicar la pena pedida para De Vido, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola puntualizaron los agravantes que tuvieron en cuenta. En el caso de José López y del ex ministro de Planificación, los fiscales destacaron las condenas previas por otras causas de corrupción y sus roles dentro de la estructura estatal.

De Vido fue condenado en abril de este año por una compra de trenes iniciada en 2005 a España y Portugal. El TOF 6 lo condenó a cuatro años de prisión.

El ex ministro ya tenía una condena por su responsabilidad en la tragedia de Once. En ese juicio, los jueces lo responsabilizaron por no haber intervenido para controlar la gestión de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y la prestación del servicio. La condena ya fue confirmada por la Cámara de Casación.

En el caso de Abel Fatala, los fiscales del juicio de Vialidad habían pedido una pena de 4 años de prisión. Y Para Héctor Garro, habían reclamado una pena de 3 años de prisión en suspenso.

“Con todo lo que se vio durante este juicio, lo que plantearon todas las defensas, es claro que no existió ninguna intervención de la Subsecretaria de Obras Públicas y que tampoco tenia facultades para intervenir como lo sostuvo de manera equivocada la fiscalía sobre estos hechos”, dijo Fatala al momento de hablar en el juicio.

El Tribunal Oral Federal 2 también declaró extinguida la acción penal contra Carlos Kirchner y lo sobreseyó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Se constató que ha transcurrido el máximo de la pena señalada para el delito por el que fue acusado en el alegato de clausura (incumplimiento de los deberes de funcionario público) desde el último acto interruptivo de la prescripción”, sostuvo el TOF en un breve comunicado.

Carlos Kirchner también fue absuelto por el delito de asociación ilícita porque no había acusación de parte de los fiscales.

