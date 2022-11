La lista de abogados apoyada por Juntos por el Cambio ganó las elecciones para el Consejo de la Magistratura porteño

Genoveva Ferrero al votar hoy en el Colegio Público de Abogados de la Capital

La lista Unidad – En Defensa de la Abogacía, que encabezó Genoveva Ferrero, se impuso en las elecciones en las que los abogados matriculados en la Capital Federal eligieron a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el organismo que se encarga de seleccionar y destituir los jueces porteños.

La lista 19, que tuvo un apoyo mayoritario de los partidos que integran Juntos por el Cambio, postuló en primer término a Ferrero, quien fue designada en 2020 por Horacio Rodríguez Larreta como secretaria de Presupuesto y Administración del Poder Judicial porteño, un cargo clave desde donde se administran los gastos de toda la Justicia de la Ciudad.

Las elecciones se realizaron entre las 8 y las 18 en la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. De los 50.000 abogados de la matrícula en condiciones de votar lo hicieron 6.261. En las elecciones para el Consejo de la Magistratura de la Nación, realizadas en octubre pasado, fueron 11.000 los abogados que concurrieron a las urnas.

Te puede interesar: Genoveva Ferrero: “Vamos a trabajar para que la Ciudad tenga las mismas competencias judiciales que las provincias”

La lista 19 ganó la elección con 4.262 votos (cerca del 68%) y superó a la Lista 6, encabezada por Jorge Rizzo, que obtuvo 1.959. La votación para los candidatos para integrar el Jury de Enjuiciamiento fue similar: la Lista 19 consiguió 4.188 votos, en tanto, la Lista 6 obtuvo 1.952. El resultado de la votación determinó que al Consejo de la Magistratura entrarán Ferrero y Javier Concepción por la lista ganadora y Rizzo por la perdedora.

Jorge Rizzo (Gentileza: Tiempo Judicial)

Ferrero fue secundada por los radicales Javier Concepción y Leandro Halperín. Como suplentes aparecen Isabella Karina Leguizamón, Marcelo Fernando Meis y Jorge Antonio Alarcón. En tanto, Alejandro Fargosi se postuló en primer lugar de la lista para integrar el Jury de Enjuiciamiento. La lista ganadora ocupará seis de los ocho cargos en disputa para ese órgano. Además de Fargosi, fueron electos Paula Colombo, Ezequiel Cassagne, Mónica Lovera, Nahuel Altieri y Carolina Canziani Aguilar.

La lista ganadora se enfrentó con la Lista 6, que llevaba en primer término a Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados y fundador de la agrupación Gente de Derecho. Rizzo estaba acompañado por Argentina Figueroa, una abogada que trabaja en el Ministerio de Trabajo, y Jorge Martín Irigoyen, un abogado radical. En tanto, en la lista para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se postularon Adrián Fama, un dirigente del PJ porteño, y Anabella Hers Cabral, ex diputada de Juntos por el Cambio. Fama y Hers Cabral fueron elegidos hoy porque a la Lista 6 le corresponden dos cargos.

Consultada por Infobae días antes de la elección, Ferrero dijo que trabajará en el Consejo para avanzar con el traspaso de competencias a la Justicia de la Ciudad y que profundizará el proceso de innovación en materia tecnológica. “Nuestro objetivo que los abogados y abogadas puedan realizar todos los trámites desde sus estudios”, señaló.

Ferrero, 38 años, madre de una hija y un hijo, fue legisladora porteña del PRO a comienzos de 2016, pero inmediatamente pasó a revistar en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad para controlar las cuentas de la Policía de la Capital. En 2020 llegó al cargo que ocupa como administradora de los fondos del Poder Judicial.

Apenas finalizado el escrutinio, Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación y dirigente de Juntos por el Cambio, escribió en sus redes sociales: “¡Ganamos! Esta vez en el Consejo de la Magistratura de CABA. Otro triunfo frente al kirchnerismo. Felicitaciones a Genoveva Ferrero y a todo el equipo de Unidad”.

Seguir leyendo: