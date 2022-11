Máximo Kirchner habló de la interna en el Gobierno: “A veces todos tenemos que bajar un cambio y sentarnos a ver qué es lo mejor para la gente”

El diputado del Frente de Todos cuestionó el acuerdo con el FMI

En medio de los cruces con el presidente Alberto Fernández, el diputado del oficialismo Máximo Kirchner opinó este domingo sobre la interna del Gobierno y consideró que “a veces todos” tienen que “bajar un cambio” y sentarse a ver “qué es lo mejor para la gente”.

“El Frente de Todos fue un proyecto que se construyó entre el 2016 y el 2019 y, fundamentalmente, entre el 2003 y el 2015, porque si ganamos en el 2019 fue por lo que habíamos hecho en el gobierno y porque demostramos después que estábamos preparamos para resistir políticamente las presiones, que no íbamos a entregar a la gente”, sostuvo el legislador nacional.

Durante una entrevista para el programa El Método Rebord, que se transmite por Youtube, el hijo de la actual vicepresidenta defendió los lugares en el Gabinete que tienen dirigentes de La Cámpora, al remarcar que “es gente que trabaja todo el día”.

“Muchos dicen ¿por qué tienen esos lugares? Porque contra el macrismo no todos tuvieron la postura que tuvimos nosotros y no todos preparar compañeras y compañeros para administrar los lugares. Hay gente que integra algunos espacios en los que son solo ellos y 10 más. A mí me interesa, más que el lugar que a uno le toque en esta historia, es que a los compañeros les toque estar en los mejores lugares de gestión”, señaló.

Al respecto, cuestionó que “el propio gobierno” haya empezado en un momento “a armar algunas situaciones, obviamente aprovechándose de la estigmatización previa que ya tenía” la agrupación.

Máximo Kirchner habló sobre la interna en el Gobierno y reveló una charla que tuvo con el Presidente en 2021 (Christophe Ena/Pool via REUTERS)

“A partir del 2015 la Argentina entró en un tobogán del que no puede salir y tenemos que ver cómo la sacamos adelante ¿Con qué nombre y con qué apellido? No lo sé, el que tenga que ser, pero así como estamos no vamos bien”, advirtió.

Consultado por el conductor del ciclo sobre el discurso de Sergio Massa en 2015, cuando el entonces candidato a presidente dijo que iba “a barrer a todos los ñoquis de La Cámpora”, Kirchner le restó importancia y comentó que ese “fue un año muy particular” en el que “hubo una embestida muy fuerte contra el gobierno” de su madre.

“Después nos sentamos y aclaramos las cosas. Hemos conversado y creo que se trabaja de la mejor manera. Alberto también ha dicho unas cuantas cosas. Unas cuantas, ¿eh? Estamos hablando del periodo 2008 a 2018, diez añitos. Hay grandes hits. Y nos dicen a nosotros sectarios…. Me parece que a veces todos tenemos que bajar un poquito un cambio y sentarnos a ver qué es lo mejor para la gente”, agregó.

En otro tramo de la conversación, el diputado del Frente de Todos recordó una conversación que tuvo con el Presidente tras un acto en Bahía Blanca en 2021, en plena campaña por las elecciones legislativas, en el que el mandatario nacional le recriminó que le había “arruinado el almuerzo” por haber cuestionado sus políticas.

Al respecto, Máximo explicó que a su padre también solía cuestionarle algunas cosas cuando era jefe de Estado porque “suele pasar que las personas te digan siempre que sí, que vas bien, y eso no está bueno”.

“Por ahí tendría que arruinarle el almuerzo a alguien de vez en cuando, porque a veces hay que tener cuidado con ese entorno y hay que saber salir de ahí. A veces te dicen cosas que no te gustan, qué se le va a hacer. Mis compañeras y compañeros lo hacen, nos enojamos, por ahí no nos hablamos por un rato o por unos días hasta que en un momento, bueno, nuestras obligaciones hacen que, aún en nuestras diferencias, tratemos de encontrar lo que buscamos”, detalló.

En esta línea, insistió con sus críticas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al calificarlo de “criminal” y aseguró que “no está bien lo que están haciendo, es irracional, no es práctico”, porque, a su entender, “está hecho para que no se pueda pagar”.

“La deuda es imposible, lo he dicho en el Congreso, y lo planteé en una reunión, les dije ‘¿se puede pagar en 10 años esto?’, pero nadie respondió. Diez veces lo pregunté. Después votaron como votaron, con una guerra iniciada. Creemos que se podría haber discutido mucho más”, lamentó.





