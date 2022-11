Juez afirmó en la mesa de Mirtha Legrand que “ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”

Luis Juez reflexionó sobre la democracia y las consecuencias para la clase media

En la emisión de este sábado 12 de noviembre de “La Noche de Mirtha”, el histórico ciclo conducido por Mirtha Legrand, el senador nacional por la provincia de Córdoba, Luis Juez realizó una crítica de fondo a la realidad política de los últimos 40 años en la Argentina, en la que se refirió a los resultados que deja el último período democrático del país, desde el regreso del sistema en 1983.

En ese contexto, el legislador que integra el bloque de Juntos por el Cambio en la cámara alta del Congreso, hizo hincapié en el contraste de la situación económica de la ciudadanía de hace cuatro décadas con la actualidad. “Ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”, sostuvo Juez, generando un tenso debate en la mesa de Mirtha.

Para justificar sus dichos, explicó que durante la democracia “se nos cayó la clase media, una clase aspiracional, que pretendía cosas para sus hijos y hoy no está pasando”. De inmediato fue cuestionado, y por eso intentó defender su postura al remarcar: “estoy diciendo que, si comparamos el estándar de vida de 40 años atrás con el de ahora, sinceramente, con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica... Si no vamos a hacer una autocrítica no vamos a arrancar nunca”.

En cuanto Juez hizo su planteo, otra de las comensales, Pilar Rahola, exdiputada española salió al cruce. “No puedo aceptar esa frase, las democracias siempre salvan la vida respecto a la dictadura”, afirmó.

Luego del intercambio, la conversación de los invitados se centró en la figura de Cristina Kirchner y fue entonces que el senador reafirmó que “ella instala el miedo y paraliza”. A modo de ejemplo planteó la polémica de esta semana en el Consejo de la Magistratura. “Con el tema de la Corte, hace siete meses Cristina hizo una maniobra horrible, dividió su bloque y dijo ‘me voy a quedar con el lugar de la minoría’. En silencio total continuamos el tema y esta semana la Corte dijo que teníamos razón”.

El senador cordobés aludía a la discusión que se abrió tras una orden judicial que indicó cambios en el órgano que tiene entre sus competencias designar y remover jueces. El fallo sostenía que el senador kirchnerista Martín Doñate debía ser reemplazado por Juez, algo que por el momento no se cumplió a pesar de la resolución de la justicia.

En ese marco Juez remarcó que la vicepresidenta debe respetar lo dictaminado por la justicia “pero la respuesta es ‘no voy a cumplir’”, cuestionó. Y consideró que “si la vicepresidenta de la nación baja ese mensaje... Las órdenes judiciales no se discuten, se cumplen, aunque te puede no gustar”.

El senador argumentó su postura con base en la clase media del país

Finalmente, Juez se refirió al atentado que sufrió Cristina Kirchner y, con su estilo, volvió a ironizar sobre el devenir de la causa y la estrategia que exhibe la vicepresidenta en su defensa. “Tiene poco glamour y siempre dijo: ‘si me pasa algo miren al norte’. Porque pensó que algún organismo de inteligencia la iba a matar. Pero la quiso matar un negro que vendía pururú y ahora necesita enganchar con alguna pata de la oposición. Es muy berreta. Te quiso matar un tipo que ni siquiera tenía azúcar para el pururú”, indicó que legislador.

