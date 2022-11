Sabag “lo hizo por plata” y quería “prender fuego a Cristina”; las últimas declaraciones en la causa por el atentado a CFK

Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a Cristina Kirchner

Mientras Cristina Kirchner cuestiona a la Justicia por entender que no quieren investigar qué hay detrás del atentado en su contra, los investigadores al mando de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo escucharon en las últimas horas a un grupo de testigos aportados por la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo –jefe de los copitos y señalado como partícipe secundario del intento de homicidio de la vicepresidenta-. Los testimonios pintaron un perfil psicológico de Fernando Sabag Montiel, el joven que le apuntó con un arma en la cabeza a la ex jefa de Estado en complicidad con su novia, Brenda Uliarte, también detenida.

Dos de los testigos afirmaron que creían que el atacante había actuado “por plata”, pero no pudieron aportar datos concretos de por qué sostenían esa teoría. Esos dichos chocan con un testimonio en la causa asegura que Sabag le pidió 4 mil pesos el día anterior al ataque porque no tenía para comer, un pedido que no era la primera vez que le hacía. El informe de Procelac reportó que los imputados tenían sus bolsillos, en blanco, vacíos.

La tercera convocada -que fue acompañada por su curador y una psicóloga, después de que la justicia civil autorizara su declaración- dijo que Brenda le confesó que todo había sido planificada por ella y su novio sin terceros, según indicaron a Infobae fuentes judiciales. “Estoy orgullosa de mi negro, de lo que hizo él”, le dijo Brenda minutos después del intento de homicidio. Ya desde hacía tiempo, incluso antes de conocer a “Los Copitos”, a Sabag Montiel lo habían oído decir que él iba a “pasar a la historia”, que “iba a ser famoso”, según relató hoy Mara Deriseé Mendieta, amiga de Brenda, Sabag Montiel y Carrizo. De hecho es Mara la que presenta a Sabag y a Brenda con Carrizo.

El 1 de setiembre, Sabag Montiel intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntándole con un arma en la cabeza. Quedó detenido de inmediato por militantes kirchneristas que lo rodearon. La vicepresidenta ni llegó a darse cuenta lo que ocurría. La novia de Sabag Montiel que en un primer momento dijo que no tenía nada que ver fue arrestada el 4 de septiembre. Los mensajes en su teléfono terminaron de hundirla. También quedó preso Nicolás Carrizo, señalado como el jefe de los copitos, cuya defensa plantea que no tenía idea de lo que había planificado la pareja que trabajaba para él y que después del atentado solo quiso hacer una broma.

En la causa, la querella impulsa la investigación a la pista que conduce al diputado del PRO Gerardo Milman, a raíz de la declaración de un asesor legislativo llamado Jorge Abello que dijo haberlo escuchado en un bar dos días antes del atentado decir: “cuando esté muerta”, él iba a estar en la Costa. El cuñado del testigo dijo que no lo escuchó y las dos empleadas del legislador desmintieron que su jefe hubiera dicho esa frase. La querella de CFK quiere que le secuestren los teléfonos a las empleadas de Milman y apelaron a la Cámara Federal para insistir con esa medida. Mientras tanto, se presentó el viernes el diputado nacional Marcos Cleri, quien trabaja con Abello y acompañó una copia certificada en una escribanía de un mensaje de whatsapp que había recibido en la noche del atentado a CFK refiriendo a lo que había oído en la confitería Casablanca. El diputado no dejó su teléfono. Tampoco refirió qué había deducido de ese mensaje ni qué importancia le dio. Abello llevó su testimonio a tribunales 22 días después del atentado.

“Tengo ganas de prender fuego a CFK”

Capturas de pantalla de Facebook que generaron estas citaciones en la causa por el atentado a Cristina Kirchner

Lorena Leiva nunca vio cara a a cara a Sabag Montiel. Pero lo tenía entre sus contactos de Facebook desde 2013 no sabe por qué y nunca le prestó atención. Pero el 28 de agosto, tres días antes del ataque a CFK, vio que “Nando” puso en su estado “tengo ganas de prender fuego a CFK... “.

Ella le reaccionó diciéndole que no lo hiciera porque iba a perderlo “todo”. Sabag Montiel le contestó por privado vía Messanger Facebook. Habían hablado días antes cuando él había posteado la nota que le habían hecho en Crónica TV y ella le había puesto que estaba agrandado. Al principio la agredió, después le terminó diciendo que “era un pibe laburador, que la juntaba en pala, que le iba muy bien con los copitos, que tenía un alquiler de autos y todas esas cosas; después me empezó a contar un montón de cosas que yo no le pregunté”. Entre esas cosas, le dijo que su novia Brenda “supuestamente sufría violencia intrafamiliar y que había un ex de ella que la amenazaba de muerte”. Por eso se había comprado un arma. Cuando Lorena le dijo que hiciera la denuncia, “me dijo que lo había llamado Baby Echecopar y dos más que no me acuerdo el nombre, Feinmann creo. Después, empezó a hablar mal del ‘Potenciar Trabajo’ y me contaba cosas personales que yo no le pregunté y que tampoco me interesan”.

Según señaló, Sabag tenía “muchas cuentas de Facebook a su nombre y un lnstagram”. “Ponía cosas sobre los evangelistas, se burlaba de ellos, sobre filosofía. Después, creo que también subió una historia incitando el odio hacia Cristina, no le di importancia”. Según señaló, “creo que decía que la iba a hacer boleta a Cristina y que estaba cerca de la Casa Rosada, en algún lugar importante de la Nación, y sacó una foto desde afuera”. “Todo pareció en tono de broma, porque puso que quería prender fuego a CFK con un emoji de un fueguito y sonriendo, yo nunca pensé que lo iba a hacer. Yo se lo dije de onda, no lo conocía”.

Cuando la defensa de Carrizo le preguntó por qué había capturado la imagen del mensaje, la testigo respondió: “me parecía muy raro que alguien subiera algo así. Los saque por si pasaba algo; más allá de no creer posible que lo haga (sic), por si pasaba yo tenía una prueba de lo que pasó. Para mí lo hizo por plata”, opinó.

“Es lo que yo pienso, es lo que se dice en Facebook, es lo que se dice, que es actuado, que es un circo. Tengo mucha bronca con los medios. Ni bien paso esto, dijeron que yo lo conocía, pero esto no es así. Mienten e inventa y no estoy dispuesta a estar ayudando a ellos. Es lo que se decía, que estaba armado, que era actuado. Esto es una mera impresión, no tengo nada que afirme esto, es como digo, algo que se dice por Facebook, que la gente decía que Cristina no se asustó, que a Fernando le pagaron”.

“Apenas me enteré pensé que fue por plata”

El momento en que gatillaron un arma a Cristina Kirchner

La última vez que Ezequiel Marcos Español vio a Sabag Montiel fue hace cuatro años. Convivieron juntos un tiempo. También conocía a Carrizo. “Me enteré de atentado (de Cristina Kirchner) y me llamó la atención como todo el mundo. Empecé a ver las fotos del responsable, que sería ‘Nando’. Cuando lo conocí tenia el pelo más largo, pasado por los hombros. Recordé esa etapa que estuve conviviendo con él. No de manera continua, yo no tenía una necesidad implícita en quedarme en su casa. Fernando nunca me cayó bien. Nosotros salíamos por el parque Rivadavia, daban comida en viandas e íbamos a buscar unas viandas en grupo, esto fue hace cuatro años(...). Fernando no era muy consciente a la hora de integrar personas dentro de su domicilio. En un momento dado metió una persona de la comunidad gitana, el cual era muy maleducado, baboseaba a las chicas, y bueno era como una persona muy poco, no me generaba nada de empatía. Se notaba que el gitano este quería quedar bien con Fernando. (Un día) recuerdo haberme despertado y que este tipo compró comida para todos menos para mí. Yo no me lo tomé bien”, dijo.

Según relató, Sabag Montiel respaldó al gitano y por eso se fue de la casa. No lo volvió a ver. Pero cuando ocurrió el atentado de CFK, bajo el alias de “Leon Taylor”, Español escribió en Facebook que seguro lo había hecho por plata. Eso fue leído por otra integrante del grupo Joana Colman, que la querella quiso hacer declarar como imputada y finalmente fue oída días atrás como testigo.

“Sé que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale reacomodado mal eh… a ver, como les vuelvo a repetir, uno por plata se vende ¿si? Pero si, sí los nombro a ustedes, eso si, así que fíjense bien… y no solo a ustedes cinco porque nombro a más personas, fíjense bien”, escribió Colman en el grupo de Whatstapp que compartía con los copitos y que fue puesto bajo la lupa por los investigadores. ¿Por qué había dicho eso? Según lo que dijo a la justicia, porque leyó en Faceebok el mensaje de “Leon Taylor”.

“Fue lo primero que se me cruzó por la cabeza, no que quería ser un héroe ni nada -dijo Español, alias “León Taylor” en redes sociales-. No lo escuché decir literalmente yo mataría a alguien por dinero, pero yo lo deduje así por su forma de manejarse con los demás”. Cuando le preguntaron si en algún momento lo oyó hablar de alguna ideología, el testigo repitió: “no, la verdad que no. Por eso vuelvo a decir que apenas me enteré pensé que fue por plata, no podía creer que en cuatro años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni tenia; me pareció muy extraño”.

Según contó, había una actitud en Sabag Montiel que “hacia que las personas que estaban a su alrededor lo terminaban enchufando, traicionando, inquilinos que se iban sin pagar”. Incluso en una oportunidad quiso ir a “vengarse” de los que lo habían estafado.

“Una de las cosas que me llamaba la atención es que tenía problemas con todo el mundo. Esto es lo menos que me extraño en el actuar de Fernando. Una vez que salimos, había un vecino con el que tenía un problema y Fernando dijo que en la que podía lo mataría. No recuerdo al detalle el problema, pero si era una persona que tenía mucho conflicto con la gente que lo rodeaba, lo cual por su historia personal no me llama la atención. Era una persona de siempre buscar armas tomar.”, dijo.

Y puso un ejemplo: una vez se le fueron inquilinos sin pagar. Se habían dejado hasta la ropa en su huida. La idea de Fernando era buscar el auto e ir hasta el nuevo domicilio de estar persona en provincia, en Moreno. “Quería que vayamos (sic) los cinco en una especie de patota para en caso de ser necesario golpearlo y recuperar la plata de tres meses de alquiler que no le había pagado. Al final por A o por B no se terminó realizando pero que planeo durante varios días. Ya lo tenía planeado de antes y a nosotros nos expresó la idea ya que éramos el único grupo que estaba bien con él y éramos los únicos que podíamos ayudarlo. Él nos ofreció a cambio repartir plata. Fernando es una persona que le daba mucha importancia al dinero y más importancia le daba a las personas que le deben dinero. No tenía problema en repartir ese dinero, con tal de darle su merecido”. No era las únicas acciones violentas que llevaba adelante. Según el testigo, a veces iban por la calle y cuando pasaban por una obra en construcción, Sabag Montiel quería entrar para robar ladrillos y distintos objetos.

“Yo sigo pensando igual, yo siempre sostuve que fue por plata, de todas las versiones que circularon. Que le puede haber picado un bichito de justicia social es raro de ‘Nando’ que no tiene empatía por la gente que tiene alrededor es raro. Para mí fue por plata es indiscutible, lo sostengo”, dijo.

En cambio, despegó de sospecha a Carrizo, a quien también conoce. Lo describió como “una persona de una lucha callejera muy inteligente” y señaló: “me sorprendió muchísimo que se viera involucrado en esto. Hubiera sido de las últimas personas que hubiera pensado, me agarró de sorpresa. De ‘Nando’ no me sorprende, pero de Carrizo me quedé sorprendido”. Sobre Brenda, en cambio, agregó: “esta mina era un personaje, cada tanto hacia publicaciones que desmarcaban como la vez que amenazó o dijo que se suicidó y después dijo que era una mentira y quería ver como actuaba la gente. Yo en ese momento pensé que no estaba bien”.

“Poderes naturales”

Brenda Uliarte con el arma del ataque a Cristina Kirchner

Ayer, lunes, la jueza escuchó en testimonial a Mara Desireé Mendieta. Ella integraba el grupo de los “copitos” y desde el principio había querido ser interrogada por los investigadores. Sin embargo, la joven tiene un problema psiquiátrico que la transformó una persona incapaz. Es por eso que hasta ahora no había podido ser oída. Recién en las últimas horas la jueza civil que está cargo de su situación habilitó el testimonio por zoom.

Mara es la persona con la que habló Brenda antes de ser detenida. Y le confesó que ella estaba detrás junto a su pareja del atentado a Cristina Kirchner. “Jodeme”, le contestó Carrizo, que insiste en que no tuvo nada que ver con el ataque. “(Sabag) lo hizo solo y Brenda lo sabía”, señalan los diálogos que constan en la causa.

La figura de Mara aparece en la causa a través del celular de Carrizo. Es que tras la detención de Sabag Montiel, Carrizo y el resto salieron a apoyar públicamente a Brenda diciendo que no tenía nada que ver con el atentado. Por eso, en la noche del 4 de septiembre, tras la detención de Uliarte, Mara le escribe al jefe de los copitos para decirle que Brenda había estado la noche del atentado con Sabag Montiel y que estaba orgullosa de lo que había hecho su novio.

En su declaración, Mara contó que fue el link entre Carrizo y Brenda y a Sabag Montiel. Según dijo, a Carrizo lo conoció cuando la invitó al cine y ella le propuso sumar al chat de salidas a la pareja que después terminó presa por el intento de homicidio.

Mara contó que, antes de conocer a Carrizo, oyó decir a Sabag Montiel “yo voy a cambiar la historia”. Sabag se atribuía poderes especiales, naturales. Según le dijo a la jueza, ella le mandaba fotos de sus parejas y él mirando las imágenes le decía si le convenían o no.

Brenda le escribió 20 minutos después. Es una emergencia, le dijo. Al rato la llamó y hablaron durante un minuto y medio. En ese diálogo, dijo Mara Desidereé, Brenda le dijo que Sabag había intentado matar a Cristina. “Mi negro se animó, si sale me caso con él” o “esto lo armamos él y yo”, reconstruyeron fuentes judiciales que estuvieron en el zoom de la declaración.

La defensa de Carrizo busca que con estos nuevos testimonios se pueda reconsiderar la situación procesal de su cliente. En las próximas horas declarará Andrea, la media hermana de Carrizo. Los diálogos con Andrea en la noche del atentado terminaron por meter preso al jefe de los copitos.





