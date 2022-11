La Cámara de Casación comienza a analizar el sobreseimiento de Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán

Cristina Kichner (Luciano González)

La Cámara Federal de Casación Penal comienza hoy a analizar el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en la causa por la firma del Memorándum con Irán. Será en una audiencia en la que las querellas pedirán que la ex presidenta sea enviada a juicio oral y público. Cristina Kirchner no estará en la audiencia y su postura sobre el caso quedará plasmada en un escrito que presentará su defensa a fin de mes en el que pedirá que se confirme el sobreseimiento.

La audiencia comenzará a las 10:30 y estará a cargo de los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone. Habrá una segunda audiencia a fin de mes, el 24 de noviembre. Pero además los mismos magistrados el jueves iniciarán las audiencias -también dos- por el sobreseimiento de Cristina Kirchner en otra de sus causas, la de “Los Sauces-Hotesur”.

Así, será un fin de año de mucha expectativa sobre las posibles resoluciones de estos casos. Casación debe resolver si confirma el sobreseimiento de Cristina Kichner y el resto de los acusados en esos dos expedientes o si los revoca y ordena que se haga el juicio oral. A eso suma que antes que finalice el 2022 el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el veredicto en el juicio oral por la obra pública en el que la Vicepresidenta tiene un pedido de condena de 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Hoy, y por videoconferencia, la audiencia comenzará con los argumentos de los abogados querellantes. Son los que representan a la DAIA y a familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Su postura es que se revoquen los sobreseimientos y se haga el juicio oral. También expondrán las defensas del ex funcionario de Cancillería Eduardo Zuain, del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini y del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. Esas partes reclamarán que se confirmen los sobreseimientos.

Cuando finalicen esas partes, la audiencia pasará a un cuarto intermedio hasta el 24 de noviembre. Allí expondrán otras defensas. No lo hará la de Cristina Kirchner, ya que optó por hacerlo de manera escrita. Ese día su abogado, Carlos Beraldi, presentará un escrito con sus argumentos para que se mantenga el sobreseimiento. Por su parte, el fiscal de Casación Javier De Luca desistió de la apelación que había hecho el fiscal del tribunal oral, Marcelo Colombo.

La defensa de Carlos Zannini expondrá en la audiencia de hoy (Gustavo Gavotti)

Cristina Kirchner ya habló sobre la causa en tribunales. Fue cuando el Tribunal Oral Federal 8 convocó a una serie de audiencias en el pedido de las defensas de cerrar el caso. “Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación“, había dicho en julio del año pasado.

La causa se inició en enero de 2015 con la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman. Sostuvo que con la firma del memorándum entre Argentina e Irán se buscó encubrir a los acusados del atentado a la AMIA porque hacía caer las alertas rojas de Interpol de detención que pesaban sobre ellos. El objetivo del acuerdo era destrabar la causa judicial que no avanzaba porque Irán no extraditaba a los imputados del hecho por la justicia argentina. El memorándum establecía que Nisman y el juez del caso, en ese entonces Rodolfo Canicoba Corral, podían viajar a Irán para indagar a los acusados. También creaba una comisión de la verdad, con juristas de ambos países, para intentar esclarecer el hecho.

Cuatro días después de que presentó la denuncia, Nisman fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la cabeza. El juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia. Pero luego la Cámara Federal de Casación Penal la reabrió, apartó al magistrado y la causa quedó a cargo del juez Claudio Bonadio, que en marzo del 2018 envió el caso a juicio oral con 12 acusados.

A esa instancia llegaron Cristina Kirchner, Mena, Zuain, Zannini, el actual senador nacional Oscar Parrilli, el dirigente social Luis D´Elia y el fallecido ex canciller Héctor Timerman, imputados de encubrimiento agravado, entre otros. Algunos de ellos, como D´Elia y Zannini, fueron detenidos por orden de Bonadio, y Timerman bajo prisión domiciliaria. El magistrado también había dispuesto la prisión preventiva de Cristina Kirchner, que no se concretó por sus fueros como senadora nacional.

La causa le tocó al Tribunal Oral Federal 8 que en octubre de 2021 sobreseyó a todos los acusados por inexistencia de delito. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desarcierto político, no constituyó delito”, dijeron en el fallo los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado.

Alberto Nisman (Martín Rosenzveig)

“El Memorándum de Entendimiento no logró cumplir sus requisitos de validez antes de convertirse en tratado internacional vinculante para las partes, por lo que no ha existido acto jurídico como tal desde el punto de vista del derecho internacional. No hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para convertirse en un acto de encubrimiento”, agregaron para cerrar el caso.

La decisión fue apelada por el fiscal Colombo y por las querellas. “No puede considerarse una ‘cuestión política no justiciable’ la suscripción de un Memorándum de Entendimiento, que según la acusación, tenía como finalidad el encubrimiento de los acusados en un atentado terrorista. Tal plan criminal –de probarse en juicio obvio- no podría quedar exento de responsabilidad penal, pues no sería una simple decisión de “política internacional’. En modo alguno puede considerarse una decisión política ‘válida’ y ‘no justiciable’ la de encubrir a los sindicados como responsables de un atentado terrorista”, señalaron en su apelación.

Desde hoy la causa volverá a discutirse a la espera de la decisión de la Cámara de Casación.

