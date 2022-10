Facundo Moyano: “Cuando el peronismo deje de discutir un proyecto electoral ahí van a cambiar las cosas”

Facundo Moyano cuestionó la gestión del gobierno actual

Luego de criticar a La Cámpora por considerar a la agrupación como parte del “fracaso” del gobierno actual, Facundo Moyano volvió a despotricar contra la gestión actual, la que debería ser “borrada de la historia del peronismo” según su opinión. En ese marco, pidió al oficialismo dejar de enfocarse en un proyecto electoral para poner énfasis en políticas sociales.

“Hay una cosa instalada de la derecha que ajusta y reprime, y es lo que está pasando hoy con un gobierno que creo que es de izquierda”, comparó el ex legislador, que es hijo del líder del sindicato de camioneros, Hugo Moyano.

Al analizar el momento que atraviesa el Frente de Todos tras regresar al gobierno en 2019, Moyano indicó que la provincia de Buenos Aires que “genera más en términos de PBI, tiene un 41% de pobreza y 11% de indigencia, la ANSES le paga a los jubilados un ingreso con un bono de 52 lucas cuando la línea de indigencia está en 56 y la canasta básica está en 128 mil pesos. Entonces ¿quién maneja ANSES? ¿Galperín? ¿Paolo Rocca?”, planteó.

Moyano criticó el discurso antiempresarial

Frente a dicho panorama, el exdiputado sostuvo que existe un discurso anti empresario por parte del gobierno y “lo que aprendí en mi formación es: con los empresarios y no contra”, afirmó. Por eso, remarcó que es necesario terminar con la “hipocresía” y dejar de “mentirle a la gente” ya que se gobierna un país con un 50% de pobreza en chicos.

“Como peronista me avergüenzo y creo que es un gobierno que tiene que estar borrado de la historia del peronismo”, remarcó Moyano, quién criticó a La Cámpora por sostener una lucha que “son los cargos” a ocupar. Por eso, remarcó que “cuando el peronismo deje de discutir un proyecto electoral y empiece a discutir un proyecto de país; ahí van a cambiar las cosas”.

Si bien apuntó su comentario al peronismo, Moyano también advirtió que “a la oposición le pasa lo mismo. Tal vez Manes dice algo diferente”. Al analizar el contexto del país advirtió que “el pobre no puede proyectar ni al otro día” y por eso, apuntó contra la gestión gubernamental dado el conflicto se presenta por “la falta de proyectos donde exista la creación de trabajo, donde se entiendan las nuevas tecnologías y la creatividad. En la política juega la creatividad, no se puede gestionar tan mal las empresas del Estado”.

Si bien aclaró que no está a favor de las privatizaciones, Moyano sostuvo que al tener empresas del Estado que son mal gestionadas, se otorga la justificación “a los que vienen, y que muchos dicen la derecha u otros, a que privaticen”. Volviendo así, a una dualidad entre las partes y ampliando la grieta política.

“El sistema político está desgastado, roto y han forzado tanto una grieta de la cual se beneficiaron el Kirchnerismo y Cambiemos”, cuestionó el dirigente que sostuvo que para modificar la situación no se depende de una persona “sino de fortalecer instituciones”.

Finamente, Moyano hizo referencia a la reacción de Gabriela Cerruti en relación a los dichos de Walter Santiago, conocido como “Alfa”, en Gran Hermano. Al respecto, indicó: “sé que Alberto Fernández, y lo dijo en la universidad donde daba charlas en España, desprecia la comunicación política. Por lo tanto creo que no hay una estrategia comunicacional así como no hay una estrategia política. Esto es otro papelón más de Alberto y Cerruti y no lo digo despectivamente”.

