Patricia Bullrich hizo una demostración de fuerza en Mar del Plata junto a Cristian Ritondo

En la inauguración del Plenario del PRO en Mar del Plata, la presidenta del partido que fundó Mauricio Macri, Patricia Bullrich, hizo una demostración de fuerza a nivel de la provincia de Buenos Aires, que marcó un “punto de inflexión” en la carrera de la ex ministra de Seguridad de cara a 2023, según destacaron en su entorno. Sin mencionar de manera directa a Horacio Rodríguez Larreta, su eventual contendiente en unas PASO, envió varios mensajes en clave de interna. “Si nosotros no vamos por el camino del cambio, y lo traicionamos, seremos parte de la Argentina de la decadencia”, dijo. También estuvieron el diputado nacional de PRO, Cristian Ritondo, y el referente de la UCR local y legislador bonaerense, Maximiliano Abad.

Tras agradecer y dar la bienvenida a los asistentes, Bullrich declaró: “Nuestro camino es el camino inclaudicable del cambio. Si nosotros no vamos por ese camino y lo traicionamos, seremos parte de la Argentina de la decadencia. Pero con coraje, vamos a ser parte de una Argentina de cambio profundo, que se anime a ir contra todos los obstáculos que la Argentina ha ido construyendo año tras año, en esta realidad de un país que llora. Vamos a convertir esas lágrimas en una posibilidad de un país distinto”, comenzó Bullrich.

Y agregó: “Vamos, provincia de Buenos Aires, vamos a terminar de hablar del conurbano como si fuera algo negativo, para que sea el lugar donde viven las esperanzas de millones de argentinos, vamos a cambiarlo, vamos a transformarlo en un lugar de producción, de trabajo y no de planes”, añadió durante el Plenario, que se lleva adelante en el Salón “La Normandina” con alrededor de 3000 dirigentes de PRO de la provincia.

En el PRO aseguraron que hubo representantes de 135 distritos, destacaron que fue una “masa política muy importante” y añadieron que se demostró “que hay una masividad que se sostiene con un liderazgo que cada vez está más claro”.

Ritondo, que se perfila como candidato a gobernador bonaerense, agregó: “Con la fuerza del cambio, entendiendo el ‘para qué', vamos a transformar la Argentina. Estoy convencido de que es la última oportunidad que la Argentina le va a dar a la política de transformarla. El desafío es enorme, tenemos que dar todos los debates necesarios, para que el 10 de diciembre del 2023 sepamos que tenemos que hacer el día 11. No hay lugar para improvisados y mucho menos para improvisar”, sostuvo.

Y agregó: “El cambio debe ser profundo, con decisión y coraje. A mí me tocó trabajar con Patricia en uno de los desafíos más grandes que tuvimos como gobierno, que era una gran pelea que no se había dado en el país y por supuesto ahora se dejaron de dar, y fue en equipo, discutiendo, con distintas miradas, pero entendiendo hacia donde teníamos que ir. Debemos llevar otra vez a la provincia de Buenos Aires una lógica distinta, convertir una provincia que dicen que es inviable en viable”.

El Plenario comenzó anoche con la exposición del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Y estuvieron importantes figuras de la política de JxC bonaerense, como el titular de la UCR de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad; el intendente de Pinamar, Martín Yeza; el intendente de San Miguel, Jaime Méndez; el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia y el intendente de 9 de julio, Mariano Barroso. Patricia Bullrich cerró el encuentro acompañada por el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, y el senador provincial, Joaquín De la Torre, también posibles candidatos en la Provincia.

Críticas al Gobierno en tono de campaña

En el cierre, Patricia Bullrich hizo foco en temas laborales y de defensa. “No todas las cosas son importantes en un gobierno. Vamos a tener que priorizar, y lo primero que vamos a hacer es ordenar la economía”, sostuvo. “Necesitamos orden, no hay una sociedad que pueda vivir con una economía desquiciada, sin moneda, sin crédito”, dijo, en tono de campaña.

“La verdad tiene que ser el punto de inflexión de la sociedad que viene, decirle la verdad a la sociedad cómo estamos, para que sepamos cuál va a ser la salida”, expresó.

Después añadió: “Hay un ataque a la soberanía, y no alcanzan las fuerzas de seguridad, y necesitamos usar a las fuerzas armadas, vamos a usarlas, vamos a trabajar para darles la oportunidad histórica de sacarlas del rincón donde han estado durante 40 años, es hora de sacarlas, de darles la oportunidad de vivir en el futuro y no de pensar siempre que van a ser iguales. Porque, entonces, cuántas oportunidades nos dieron a nosotros los políticos? Y nosotros no somos capaces de dar oportunidad a los que hoy son jóvenes y que se esfuerzan por muy poca plata. ¿No le vamos a dar una oportunidad a esos jóvenes que han decidido luchar por nuestra soberanía?”, se preguntó.

