Tras más de dos horas de reunión con Kelly Olmos, Claudio Moroni se despidió del Ministerio de Trabajo

Kelly Olmos, flamante ministra de Trabajo (NA)

Kelly Olmos, la elegida por Alberto Fernández para hacerse cargo del Ministerio de Trabajo, se reunió esta tarde con el ministro saliente, Claudio Moroni, para coordinar la transición. Fue un encuentro tan largo como descontracturado. Ambos intercambiaron visiones sobre el área y conversaron sobre las prioridades y los pasos a seguir. Ambas partes -según pudo saber Infobae- consideraron que fue una “buena reunión”, aunque no hubo foto.

Una vez que se conoció la designación ayer, Moroni se puso en contacto con Olmos y la convocó a un cónclave para esta tarde. Los funcionarios se encontraron minutos después de las 16, en el despacho que el ministro saliente tiene en el piso 13 del edificio ubicado en la calle Alem. La reunión fue a solas y duró casi dos horas.

Olmos llegó al Ministerio sola y fue directo al encuentro de Moroni. Según pudo reconstruir este medio con fuentes cercanas a ambos dirigentes, se trató de un encuentro descontracturado, de “buen clima”, que no ahondó de forma pormenorizada en cada asunto del área. Más bien, se hizo un repaso de los principales temas a definir ni bien asuma la nueva funcionaria.

Cerca de Olmos son cautos y prefieren no dar definiciones políticas del encuentro, aunque resaltan que fue bueno. “Charlaron sobre las cuestiones centrales a poner en funcionamiento inmediatamente que Kelly asuma”, revelaron en el entorno de la economista.

Luego de la charla mano a mano, Moroni y Olmos subieron a la sala de reuniones, en el piso 18 del edificio. Allí los esperaban los funcionarios de las tres principales áreas del Ministerio: Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Allí, ambos dirigentes conversaron con los secretarios, subsecretarios y directores del Gabinete y le detallaron a la nueva ministra aspectos técnicos de cada sección. “Fue algo informal y relajado”, detalló uno de los presentes en la reunión con los que pudo dialogar este medio.

Claudio Moroni durante su última presentación en Diputados antes de renunciar

Los funcionarios se quedaron con una buena ponderación de la flamante ministra. Consideraron que Olmos se mostró “humilde” y la elogiaron: “Kelly cayó muy bien. Es una militante, está muy formada y tiene en claro cómo funciona la economía”.

En tanto, Moroni aprovechó el momento para despedirse de sus colaboradores. Fuentes presentes en el cónclave revelaron que fue “muy emotivo”. El abogado les agradeció la labor realiza estos casi tres años y destacó hitos de su gestión. Pasadas las 19, el ministro saliente y Olmos se retiraron juntos del Ministerio.

Comienza la era Olmos, con la inflación y las paritarias en foco

La economista entrará en funciones en un área sensible y en un momento caldeado en Argentina. El proceso inflacionario desatado impulsó la reapertura de las paritarias y desde todo el arco sindical presionan por la puja salarial.

Por estas horas está previsto que se realice la segunda audiencia del sindicato de Camioneros con el Ministerio. Pablo Moyano, triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y líder del gremio, ya anunció que pretenden un 131% de incremento anual.

El hijo del histórico pope del sindicalismo argentino advirtió que si no hay acuerdo, habrá medidas de fuerza. “El paro de los trabajadores del neumático va a ser un poroto con lo que va a hacer Camioneros”, amedrentó el gremialista.

Pablo Moyano pidió 131% de aumento para el gremio de Camioneros

En tanto, desde el sector de “los gordos” de la CGT deslizaron el fin de semana su malestar por considerar que el Presidente no los citó para consultarles sobre el nombre del futuro titular de la cartera de Trabajo. Sin embargo, cuando se conoció que Olmos era la designada, un sector de ese ala cegetista salió a matizarlo y manifestó su apoyo.

La relación con los gremios, desafío central para la nueva ministra

Olmos deberá lidiar y articular con los sindicatos para dirimir las negociaciones paritarias que están en proceso por estos días. “El compromiso que asumí con los argentinos es cuidar el trabajo y el salario de los argentinos”, anticipó en ese sentido la funcionaria en diálogo con Radio Con Vos esta mañana.

Por estos días, la CGT atraviesa una interna que se verá reflejada el 17 de octubre. El día fundacional del Peronismo, la central obrera hará dos actos separados. Por un lado, el sector de “los gordos”, liderados por Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicios), que convocaron a Obras Sanitarias. Por otro, el ala moyanista, que llamó a movilizar a la Plaza de Mayo, junto a La Cámpora y el kirchnerismo.

Si bien la nueva ministra se mostró cauta y habló de la importancia de la “unidad” del movimiento, deslizó un guiño simbólico: Dijo que considera que lo tradicional en el peronismo es que el 17 de octubre se movilice a Plaza de Mayo. Inmediatamente matizó para equilibrar: “Si me invitan a Obras Sanitarias, iré”.

Si bien no los vínculos con el sindicalismo no es su fuerte, una vez que se conoció la noticia de su designación, la ministra fue bien recibida. El primer gremialista que la llamó para felicitarla fue José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias y alguien ligado al sector de “los gordos”.

La CGT marchará separada el 17 de octubre (NA)

Luego se pusieron en contacto desde el Frente Sindical, el ala que agrupa a los sindicatos que responden al moyanismo. Cerca del líder de Camioneros le revelaron a este medio que el lunes se contactaron con la ministra para saludarla y acordaron reunirse una vez que asuma.

A su vez, cerca de la nueva funcionaria dejaron trascender que le pareció “muy cálido” el mensaje de Andrés Rodríguez, titular de UPCN. Pese al malestar de algunos sectores sindicales por la decisión del Jefe de Estado de no consultarlos sobre la nueva ministra, el titular de ese gremio sostuvo en declaraciones con radio AM 750 que “no es un apocalipsis de Estado que no nos hayan consultado”. El gremialista reconoció que la economista está “bien conceptuada” y elogió su “militancia en el peronismo”.

Cabe recordar que la oficialización del nombramiento de Olmos se hará a través de un Decreto del Poder Ejecutivo que se publicará mañana en el Boletín Oficial. Está previsto que el Presidente, Alberto Fernández, le tome juramento el mismo jueves al mediodía, en la Casa Rosada.

