Presentan un proyecto para expropiar el edificio donde funcionó Cromañón y convertirlo en un espacio de memoria

La fachada del edificio donde funcionó Cromañón, en el barrio porteño de Once (Maximiliano Vernazza)

Pocos meses antes de cumplirse 18 años de la trágica noche del 30 de diciembre de 2004, en donde un incendio al inicio del recital de Callejeros en el boliche República Cromañón se cobró la vida de 194 personas, se presentó en el Congreso un proyecto de ley para expropiar el inmueble y convertirlo en un espacio de memoria y reflexión.

La iniciativa, que lleva la forma de miembros de todos los bloques, ingresó la semana pasada a la Cámara Baja y en su artículo primero establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolome Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como “República Cromañón”.

La intención de la expropiación queda establecida en el segundo artículo en donde se señala que el inmueble “será destinado a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, cuando un estrago causó la muerte de al menos 194 personas y miles de heridos. A tal fin, se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e informativas”.

Aunque la autoría es de la diputada de La Cámpora del bloque del Frente de Todos, Paula Penacca, el proyecto lleva la firma de legisladoras y legisladores de una amplía mayoría de las fuerzas políticas que integran la Cámara, entre ellas, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Juntos Somos Río Negro y Frente para la Concordia Misionero, Encuentro Federal, Evolución, Coalición Cívica, UCR, PRO, Socialismo e Identidad Bonaerense como Alejandro “Topo” Rodríguez, Rodrigo de Loredo, Juan Manuel López, , Luis Di Giacomo, Margarita Stolbizer, Myriam Bregman, Diego Sartori, Mónica Fein, Romina Del Plá, Mara Brawer, Ana Carla Carrizo, Nicolás Del Caño, Maximiliano Ferraro, Tomás Ledesma, Facundo Manes, María Luján Rey, María Eugenia Vidal, Alejandro Vilca, Cristian Ritondo y Mario Negri.

Ello no solo significa que hay un acuerdo parlamentario sino que se descarta su aprobación.

Al costado del inmueble se levantó un santuario en homenaje a las víctimas del trágico incendio (Maximiliano Vernazza)

El proyecto también deja en claro que el inmueble a expropiarse, denominado comercialmente “República Cromañón”, la calle aledaña y el “Santuario” armado afuera del local, “componen una unidad de sentido en relación al respeto y la conservación de la memoria colectiva, por lo que gozarán de protección por parte el Estado”.

En los fundamentos los autores destacan que “Cromañón significa, a partir del 30 de diciembre de 2004, no solamente un lugar físico, sino sobre todo una masacre, un crimen social en el que murieron al menos 194 personas, la gran mayoría jóvenes, y sufrieron traumas físicos y psicológicos miles de sobrevivientes”.

“El 30 de diciembre de 2004 quedará instalado en la memoria colectiva como el momento en que a 194 familias se les arrebató la vida de sus hijos e hijas; en que al menos 4000 personas experimentaron el horror, que llevarán en su cuerpo y en su memoria por el resto de sus vidas. Desde esa noche, los familiares de las víctimas fatales, amigos/as y víctimas sobrevivientes, caminan y luchan reclamando Memoria, Verdad y Justicia”, agrega.

El proyecto de ley fue impulsado por sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre agrupados en organizaciones y respaldado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Entre las asociaciones que impulsan la propuesta figuran la Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de La Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia. Además,

Las organizaciones de familiares señalaron, según publicó la agencia Télam, que el proyecto repite la propuesta presentada en la Legislatura porteña en donde “nunca prosperó debido a la falta de acompañamiento del bloque oficialista”.

SEGUÍ LEYENDO: