Fuerte advertencia de líderes de la región sobre grieta, violencia política y el avance del narcotráfico organizado

Nueva York, enviado especial - “Uno de los problemas más serios que tiene América Latina es la polarización, es algo que le impide a la democracia resolver el problema de la gente”. El diagnóstico lo aportó el ex presidente de Colombia y premio nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, durante el primer día de una serie de jornadas organizadas por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, enmarcadas en la 77ª asamblea general de la ONU.

La misma preocupación, aunque con matices, plantearon el presidente Alberto Fernández, los también premios nobeles de la Paz Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel, y otros referentes latinoamericanos. El mandatario argentino, con una apretada agenda de actividades y luego de reunirse con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, arribó al hotel donde de desarrolla el encuentro “Muchas voces, una región”, ubicado sobre la 44th Street, junto a la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, y el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello. Saludó con un abrazo a Cristian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF y ex legislador porteño, un dirigente de su confianza.

Durante su discurso, el mandatario argentino volvió a reclamar el cese de los bloqueos a países como Cuba y Venezuela (algo que ya había planteado a mediados del mes pasado en ocasión de una reunión de la CELAC) y afirmó que la región ya sufrió “los costos de trabajar desunida”. Sin nombrarlo, se trató de otra crítica a la gestión presidencial de Mauricio Macri, en este caso a su política exterior.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. A su izquierda, el director ejecutivo de la CAF, Miguel Díaz-Granados

“(Se trató) de un tiempo en el que se le puso final a ONASUR; el tiempo en que se puso en crisis el MERCOSUR; el tiempo en que florecieron otros grupos, como el Grupo del LIMA, el PROSUR, diferentes intentos, que no eran esencialmente latinoamericanos y que realmente solo generaron dispersión en América Latina”, cuestionó. Y destacó la necesidad de “seguir pregonando la paz, para que el mundo entienda que no se soportan más guerras; tenemos que involucrarnos en la búsqueda de la paz allí en el norte: porque en el norte vuelan los misiles, pero el hambre se siente en el sur”.

Santos, por su lado, además de condenar la división y la polarización, planteó como preocupación que atenta contra el desarrollo de América Latina el avance del narcotráfico organizado. “El incrementos del poder de las mafias del narcotráfico está haciendo estragos, desde México hasta Argentina, esto se va a seguir agravando mientras no cambiemos el enfoque en esta guerra contra la droga”. En este sentido, planteó que si se sigue “con un enfoque punitivo”, la situación se agravará e instó a un tratamiento de la problemática “más humano y más efectivo”.

Alberto Fernández durante su intervención

Durante su intervención, Rigoberta Menchú, líder indígena y activista guatemalteca, planteó una mirada más positiva, aunque reconoció que América Latina “es un continente lleno de desafíos, humanos, económicos, sociales y político”. Además, sostuvo que las democracias “tienen muchos que avanzar en la inclusión y participación de los ciudadanos”. “El Covid no hizo dar cuenta que somos vulnerables y tenemos que ser humildes para salir adelante. Tenemos que ser optimistas por trabajar con el desarrollo y con creatividad para prosperar en el comercio, conocimiento, poner la tecnología al servicio de las mujeres y la educación y el liderazgo. Para mí estar hoy aquí con CAF, el banco de desarrollo de América Latina, es una esperanza también porque son millones de gente, mujeres indígenas, lideresas, que están esperando un crédito comunitario, familiar para que puedan seguir con sus iniciativas autogestionadas”, consideró.

Pérez Esquivel, en tanto, señaló que “la paz no se regala, se construye, y no es el trabajo de una persona, sino compartido por miles de personas en toda la región”. Además, cuestionó que se quiera imponer el pensamiento único a los ciudadanos, algo como calificó como el “monocultivo de las mentes”, y abogó por construir “la diversidad para la convivencia en paz”. “Este continente vive entre la angustia y la esperanza, no somos pobres, pero somos pueblos empobrecidos por la explotación económica, y la dominación a la que someten a nuestro pueblo”, indicó.

Rigoberta Menchú, premio nóbel de la Paz

El concepto de polarización también lo planteó el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados. “La grieta está en todos lados, y trasciende lo generacional, lo ideológico y lo político”, advirtió en su discurso de introducción a la primera mesa debate en Nueva York, dedicada a los desafíos de los liderazgos, en la que participó, entre otras, Epsy Campbell, ex vicepresidenta de Costa Rica. En diálogo con Infobae, la dirigente, la primera mujer afrodescendiente que ejerció la vicepresidencia en un país de Latinoamérica, alertó sobre el peligro que significa normalizar la violencia.

Juan Manuel Santos y Adolfo Pérez Esquivel participaron de manera virtual

“Las redes sociales han servido para cosas muy buenas, pero también han alimentado unas formas de relacionarse que no contribuyen a una relación pacifica entre las personas, se legitima la violencia porque las noticias y el intercambio muchas veces reivindican a aquellos que utilizan este tipo de herramientas”, planteó. En esta línea, consideró que este tipo de acciones “manifiestan una realidad, una formas de relacionamiento siempre competitivo, casi como para destruir al otro; esta ley del sálvense quien pueda, ha generado algo que o detenemos o nos acabamos”.

Para la dirigente de Costa Rica, es responsabilidad de quienes ocupan lugares de liderazgo modificar esta matriz de comportamiento y “no dejarse seducir por estas maneras”. “Es tiempo de que demos un viraje, hay que empezar a promover otras formas, respetar a la otra persona, tener una actitud más compasiva, más comprometida; vivimos en una tribu, si uno cree que se puede destruir todo y salvarse está equivocado”, completó.

Epsy Campbell, ex vicepresidenta de Costa Rica

Por último, hizo referencia al crecimiento de opciones políticas de extrema derecha en la región, algo que atribuyó a que “hay mucha gente insatisfecha porque no tienen resuelto lo más mínimo y, como sienten que su vida no le importa a nadie, están dispuesto a apostarle a lo que sea; cuando tiene rabia y se siente que es un nadie, la gente manifiesta sus afinidades política a aquellos que por lo menos cuestionan el status quo”. “Es un llamado de atención, o le ponemos atención a esos sectores que se han sentido excluidos o el camino es un camino que se parece a un suicido colectivo. No es una sorpresa, es una respuesta, por eso hay que tener mucho cuidado de mentir en las campañas políticas y hay que controlar los egos”, concluyó.

Mañana se realizará la segunda jornadas de actividades organizadas por la CAF, que conmemora 10 años de su ingreso a las Naciones Unidas como observador permanente, en el que ha suscrito al menos 40 instrumentos (acuerdos, convenios y cartas de cooperación) con más de 20 entidades, orientados a enfrentar de manera conjunta y articulada problemáticas relacionadas a la agricultura, finanzas, educación, empleo, salud, género, gobernabilidad, medio ambiente, entre otros.

Así, será el turno de las exposiciones del presidente de Guyana, Irfaan Ali; de líderes del sector privado y la sociedad civil como Qu Dongyu, director general de la FAO; Achim Steiner, Administrador Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y Luis Felipe López-Calva, director regional para América Latina y el Caribe del PNUD. También, de Kate Behncken, vicepresidenta de Filantropía de Microsoft; Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarollo Sostenible de la Universidad de Columbia; Darren Ware, vicepresidente senior de Relaciones con Gobierno de Mastercard; Alejandro Werner, director del Instituto de las Américas, Georgetown; los expresidentes de España y Panamá, José María Aznar y Martín Torrijos; Dan Restrepo, ex director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre otros.

