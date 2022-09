Habló el concejal que redujo al atacante de Cristina Kirchner: “Lo agarré del cuello y se lo entregué a la policía”

Fernando García, el concejal que redujo al atacante de Cristina Kirchner, luego de entregarlo a la PFA.

Mientras continúa la investigación en relación al intento de asesinato que sufrió Cristina Kirchner el último jueves en la puerta de su casa ubicada en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, a medida que pasan las horas se conocen más detalles del violento ataque. Fernando García, concejal del partido bonaerense de Presidente Perón por el Frente de Todos, contó hoy que fue él quien redujo al Fernando Sabag Montiel, el atacante, luego de que gatillara un arma de fuego frente al rostro de la vicepresidenta. “ Lo agarré del cuello y se lo entregué a la Policía Federal” , aseguró.

García, al igual que durante otras jornadas de vigilia en las afueras del domicilio de Cristina Kirchner, se encontraba junto a otros militantes en muestra de apoyo a la ex mandataria. En declaraciones radiales, dijo que no suele participar de los cordones humanos, ya que prefiere monitorear de cerca la situación por si ocurre algún episodio como el registrado el pasado jueves por la noche. Y si bien él no aparece en la mayoría de los videos que captaron el momento del ataque perpetrado por Sabag Montiel, él fue el encargado de reducirlo y pudo constatar que el agresor era “totalmente consciente” de sus actos.

“Este no está loco. Es un asesino que fue a hacer lo que había pensado. Cuando lo tenía contra la pared decía ‘yo soy compañero’. Eso lo repitió dos veces. En todo momento intentó zafar de la situación” , sostuvo esta mañana García, en diálogo con CNN Radio.

El concejal Fernando García redujo a Fernando Sabag Montiel, tras el intento de asesinato contra Cristina Kirchner.

Después de entregar a Sabag Montiel a efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), la fuerza encargada de custodiar el domicilio de la Vicepresidenta, García volvió a acudir a las autoridades policiales cuando se percató que al atacante se le había caído una pistola. “Cuando vuelvo un militante me señala el piso, y ahí veo el arma tirada. Le puse el pie encima y pedí que llamen a la Policía”, explicó.

Al ser consultado por el desempeño de los custodios personales de Cristina Kirchner, García opinó que el desempeño podría haber sido más eficaz: “Siento que hubo un relajamiento en la custodia. A Cristina tendrían que haberla sacado inmediatamente del lugar”.

El concejal García sólo aparece en dos videos del ataque contra la vida de la titular del Senado. En uno de ellos, registrado por el canal TN, se lo puede divisar con un buzo de color gris y haciendo algunos gestos con sus manos, luego de entregar a Sabag Montiel a la policía. Por su parte, en la segunda filmación es más evidente su participación para detener al agresor de nacionalidad brasileña: García se mete entre la multitud, cruza unas palabras con un militante y retienen al sospechoso. Unos segundos después, el funcionario aparece de espaldas junto a otras personas mientras trasladan al atacante para entregarlo a la PFA.

García, al igual que otros testigos del violento episodio, ya brindaron su declaración ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

Con la intención de que nada trascienda, los investigadores quieren ahora abocarse a estudiar las más de 30 cámaras de seguridad de la zona. Las respuestas también pueden estar en el celular y las computadoras que se le secuestraron al detenido. Además, quieren analizar el contenido de las 24 declaraciones testimoniales que ya reunió una causa que concentra en 24 horas a lo largo de diez cuerpos de expediente.

Sabag Montiel, el acusado de tentativa de homicidio agravado, por ahora guarda silencio. En la indagatoria ante la jueza y el fiscal a cargo de la causa, se negó a declarar pero dijo que quiere hacerlo pronto. También aclaró que el moretón que lucía en uno de sus ojos se lo habían hecho los militantes cuando lo redujeron. Por ahora continuará alojado en la sede de Policía de la calle Cavia al 3300.

“No puede haber un margen de error en esta investigación”, le dijo a Infobae una fuente judicial que trabaja en el caso.

Por otra parte, ayer habló con la prensa Javier, uno de los principales testigos del atentado que sufrió Cristina Kirchner. El joven, que al momento del ataque formaba parte del cordón de militantes kirchneristas que aguardaba la llegada de la ex mandataria, fue uno de los que atrapó a Sabag Montiel y brindó más detalles de lo ocurrido. “No le dijo nada a Cristina pero se escuchó que gatilla. Para mi fueron dos gatillazos”, contó en declaraciones a medios de prensa que aguardaban su testimonio en los tribunales de Comodoro Py.

“Lo agarramos entre varias personas. Lo detenemos y le empezamos a decir ‘vos tenías un arma, vos tenías un arma’, y él decía que no. Lo tanteamos un poco y se le cae el arma”, aseguró el testigo al dar su versión de los hechos.

Intento De Asesinato A Cristina Fernandez de Kirchner

Cristina Kirchner, en tanto, fue interrogada ayer por la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo, y dijo que en el momento del atentado no se dio cuenta que le habían gatillado con un arma.

Según pudo saber Infobae, CFK declaró que recién después lo supo y tomó conciencia del hecho.“En el momento no se dio cuenta lo que estaba pasando”, resumió una fuente judicial. La testimonial se hizo ayer al mediodía en el living de su departamento del barrio de Recoleta y estuvo sola con Capuchetti, Rívolo y los secretarios del juzgado y la fiscalía. En la casa también estaban, aunque no presentes en la declaración, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, los custodios de la ex mandataria y dos agentes de la Policía Federal.

La Vicepresidenta no hizo referencias políticas en su declaración. Relató como fueron los hechos. También contó que cuando se agacha en el momento que se acerca el arma fue para buscar un libro con el que después se ve que se levanta. El fiscal Rívolo le dijo a Cristina Kirchner que tenía a su disposición la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación. La titular del Senado no contestó por el momento si la iba a utilizar y tampoco solicitó ser parte querellante del expediente, lo que le permitiría ser parte de la causa.

