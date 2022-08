La oposición en San Juan analiza judicializar la Ley de Lemas que impulsa el gobernador Uñac: cuáles son las claves de la polémica reforma

La oposición cuestionó el proyecto de Ley de Lemas en San Juan. REUTERS/Agustin Marcarian

Por estos días, San Juan vive un sismo político que sacude a la provincia. El gobernador, Sergio Uñac, impulsa una reforma electoral que busca reinstaurar un mecanismo similar a la famosa Ley de Lemas, al que llaman “Sistema de Participación Abierta y Democrática”. En diciembre pasado ya habían eliminado las PASO a nivel provincial.

El proyecto de ley para reformar el Código Electoral de San Juan tomó estado parlamentario ayer y se prevé que en los próximos días sea tratado en comisiones. En paralelo, también ingresó al parlamento sanjuanino un proyecto que modifica la Ley de Partidos Políticos. Según informaron fuentes parlamentarias a Infobae, el oficialismo local apunta a que la Legislatura trate las reformas la semana que viene en el recinto.

El reclamo escaló hasta los referentes nacionales de Juntos por el Cambio. Incluso, la Mesa Nacional de ese espacio se hizo eco del tema en el comunicado que emitieron a la prensa el miércoles, tras la reunión de sus autoridades partidarias.

“Nos preocupa que en la provincia de San Juan se esté implementando un sistema contrario al del voto popular, con la incorporación de la ley de lemas”, señaló la Mesa nacional de JxC. Luego, desde Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich hasta los diputados nacionales Omar De Marchi y Marcelo Orrego se pronunciaron sobre el tema y repudiaron la reforma electoral sanjuanina.

“La Ley de Lemas es una vuelta al pasado y un fraude a la representación democrática. Le pido al gobernador que respete la Constitución provincial”, espetó Macri desde su cuenta de Twitter.

En diálogo con Infobae, Marcelo Orrego, diputado nacional de JxC por San Juan, consideró que “esto empobrece la democracia”, y cuestionó: “El gobierno Uñac busca un mecanismo para quedarse en el poder, como en Santa Cruz y en Formosa. Pero es inconstitucional. Tienen una enorme posibilidad de perder y por eso apuntaron a esta ingeniería mala”.

Tweet de Macri cuestionando la Ley de Lemas y pidiendo que se respete la Constitución provincial.

La eliminación de las PASO, el antecedente

El 16 de diciembre de 2021, el oficialismo sanjuanino aprobó una ley que eliminó las PASO. Fue con el argumento de “no votar dos veces”. Tanto la oposición como el giojismo judicializaron la medida por “inconstitucional”.

La denuncia impulsada por la oposición tuvo una sentencia favorable en el juzgado de primera instancia. Sin embargo, la Cámara Civil provincial hizo lugar a la apelación de Uñac. Ante esto, los denunciantes insistieron para llegar a la Suprema Corte de San Juan. De ser necesario, aseguraron que acudirán al recurso de queja para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por el federalismo electoral que establece la Constitución Nacional, fuentes judiciales consultadas por Infobae coincidieron en que “es probable que si el caso llega a la Corte Suprema, el máximo tribunal no haga lugar al requerimiento para no intervenir en un tema de competencia de la justicia local, por no haber una cuestión federal”.

Tanto desde el bloque Lealtad -tres legisladores que responden al exgobernador, José Luis Gioja- como desde Juntos por el Cambio consideraron que la normativa impulsada por Uñac era “ilegítima”. La Constitución provincial supone que para tratar reformas electorales se requiere una mayoría agravada de tres tercios en la Legislatura.

Además, en JxC se apegan a la doctrina que interpreta que conforme estableció el constituyente sanjuanino, “no se puede modificar el sistema electoral 18 meses antes de la elección”.

Cómo funcionan los lemas y qué propone la reforma de Uñac

Mientras la oposición espera la sentencia de la justicia provincial sobre la eliminación de las PASO, esta semana se desató la polémica porque el oficialismo impulsó una nueva reforma electoral.

En este caso, una modificación del Código Electoral, que implica la instauración del sistema conocido como ley de lemas, que rigió en San Juan entre 1995 y 1999.

1- El sistema electoral de lemas se caracteriza por un esquema de “doble voto simultáneo”.

2- El mecanismo supone que por cada categoría en juego (gobernador, intendente, diputado) puede haber varios candidatos de un mismo partido o agrupación.

3- Durante el escrutinio, ganará la agrupación que haya obtenido más sufragios, sumando todos los candidatos que integran esa lista.

4- A su vez, será electo para el cargo el representante de ese partido que haya obtenido más votos.

5- El punto más cuestionado de ese sistema es que el candidato más votado individualmente puede no ser electo gobernador. Porque se prioriza al partido que haya sumado más sufragios entre todos sus candidatos (sublemas), aunque no tenga al candidato más votado individualmente.

El proyecto de Uñac, al que accedió Infobae, propone un “sistema de participación ampliada”. La medida dispone que cada partido puede presentar un número indefinido de candidatos a gobernador (subagrupaciones).

A su vez, cada subagrupación que postule candidato a gobernador debe presentar listas a intendente en, al menos, 10 departamentos. En tanto, se prevé una lista de diputados provinciales por subagrupación.

La oposición objetó que el cuarto oscuro “estará repleto de boletas, con listas eternas y laberínticas” y advirtió que “la fiscalización será caótica”.

La interna entre Uñac y Gioja, corazón de la disputa provincial

El actual gobernador de San Juan fue discípulo de Gioja hasta 2020, año en el que comenzó a diferenciarse. Eso desató una disputa interna en el PJ. Por ese motivo, los legisladores giojistas Hilda Seva, Juan Carlos Gioja y Leonardo Gioja impugnaron en diciembre la eliminación de las PASO. No obstante, en los últimos días hubo un acercamiento a Uñac.

La Legislatura de San Juan tiene 36 diputados. 20 responden directamente al Poder Ejecutivo. En tanto que hay cinco legisladores aliados al bloque de Uñac, tres de los cuales pertenecen a Gioja.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan

Para modificar el sistema electoral, la Constitución exige el voto de los dos tercios de la Cámara. Es decir que sin aliados y sin el giojismo, Uñac no podrá avanzar con la Ley de Lemas.

Desde el bloque oficialista le aseguraron a este medio que cuentan con los votos para tratar el proyecto. En esa línea, desde JxC están convencidos de que hay un acuerdo entre el gobernador y Gioja para concretar la reforma.

La re reelección de Uñac en dudas

Otro punto ríspido de la cuestión electoral en San Juan es la reelección del gobernador. En la oposición entienden que Uñac pretende “asegurarse la permanencia en el poder como sea”.

Sin embargo, cerca de Gioja matizan esa versión. El exgobernador no descarta volver a competir. “Va a ser candidato”, le deslizó a Infobae un dirigente sanjuanino.

En ese sentido, la disputa radica en la constitucionalidad o no de la eventual reelección de Uñac.

Según establece el artículo 175° de la Carta Magna provincial vigente, “el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”.

La interpretación de Juntos por el Cambio es que Uñac no se puede volver a presentar por un nuevo período. Los constitucionalistas que asesoran a la oposición consideran que al Poder Ejecutivo lo integran tanto el gobernador como el vicegobernador.

Como Uñac fue vicegobernador de Gioja (2011-2015) y luego dos veces mandatario provincial (2015-2019 y 2019-2023), “ya agotó las dos reelecciones permitidas”, analizaron en JxC.

El tema no está resuelto y también será materia de discusión, sumado a la eliminación de las PASO (que ya está judicializada), y a la reforma del Código Electoral que propone ley de lemas.

SEGUIR LEYENDO: