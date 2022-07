En Tres de Febrero se debate una ordenanza para que las habilitaciones de industria y comercio sean gratuitas

Diego Valenzuela en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro de Buenos Aires 2022 (Foto: Lucía Rennella)

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, impulsa una ordenanza municipal para promover la inversión y la creación de puestos de trabajo en el sector privado, con un proyecto inédito que elimina trabas burocráticas y estimula la apertura de nuevos comercios, PyMEs e industrias.

“Lo que busco es mejorar el sistema productivo y provincial, a través de una sana competencia con los otros municipios con respecto a las tasas que se pagan y los incentivos que se tienen”, dijo Valenzuela. “Es para mejorar nosotros, pero también para contagiar a otros. El estado local puede hacer muchas cosas para ayudar a la creación de trabajo, además de quejarse de las políticas nacionales”, agregó, respecto del proyecto que será tratado el 4 de agosto en la Asamblea de Grandes Contribuyentes.

La propuesta, en concreto, reduce tasas y simplifica la Ordenanza Fiscal Impositiva actual con el fin último de generar más puestos de trabajo. Propone que las habilitaciones sean gratuitas para todos los comercios, industrias, PyMEs y emprendedores, de cualquier rubro o tamaño. Así, aseguran, el proceso de abrir un nuevo emprendimiento industrial o comercial será más fácil, rápido y no tendrá costos.

Esto, aclararon, no significa que se eximirá del trámite a los nuevos locales, sino que directamente se eliminará el gravamen. “A valores de hoy, una empresa puede llegar a pagar 1 millón, 2 ó hasta 6 millones de pesos por su habilitación comercial. Creo que, en el contexto económico en el que estamos, el Estado tiene que ayudar eliminando tasas para que sea más fácil abrir un negocio y trabajar”, dijo Valenzuela.

Además, la iniciativa para modificar la actual Ordenanza Fiscal Impositiva contempla la reducción de 438 conceptos y la simplificación de más de 35 mil trámites. “No puede ser que cobremos por el uso del espacio público, por certificar el transporte de líquidos, por una jornada de filmación en la calle o una inspección de natatorios”, señaló Valenzuela. A su vez, para quienes trabajen con su vehículo, como remises o Cabify, se les va a eliminar el costo de habilitación del automóvil, manteniendo solamente el trámite legal para que todos los pasajeros viajen seguros. “El año pasado habilitamos 2200 autos que pagaban tasas sin sentido, que ahora van a ser eliminadas” , expresó Valenzuela.

Esta medida se sumaría a la eliminación de más de 71 tasas e impuestos y al paquete de estímulos de $100 millones de pesos a la producción e industrias locales. También a la bonificación por un año de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene.

“De ahora en más, todo aquel que habilite un nuevo local no va a pagar la tasa de habilitación. Es algo que como Estado municipal vamos a resignar, pero lo hacemos en pos del trabajo. Y esa empresa, más adelante, nos va a pagar Seguridad e higiene, y ABL”, sostuvo el intendente, e informó que el municipio pudo solventarlo porque “tenemos la economía municipal ordenada”. “Cuando asumí no lo podría haber hecho, porque el gasto público no estaba organizado. Pero diagramé de otra forma la planta de personal y ahora tenemos 3000 empleados. Estamos en la mitad de gastos por habitante de Lomas de Zamora, por ejemplo”, dijo.

Valenzuela quiere que el proyecto sirva de ejemplo para otros municipios e inclusive para la Provincia de Buenos Aires (Prensa Diego Valenzuela)

En ese sentido, recordó que durante su gestión hubo dos cambios. Uno, cuantitativo, cuando se recortó un 10 por ciento del personal. El otro, cualitativo, bajo el concepto de “altas y bajas”. “No coincido con que Estado sea dador de empleo. Tres de Febrero, con estos 2400 empleados y aproximadamente 600 contratados, puede funcionar bien en servicios y obras”, expresó.

Y finalizó: “En las cosas que hacemos, damos testimonio de lo que queremos que pase en el país, en la provincia. Queremos menos palabras y más hechos, ponerse del lado del laburo”. Y agregó que, según su visión, sería bueno que la provincia de Buenos Aires impulsara proyectos en este sentido. Por ejemplo, para bajar o bonificar Ingresos Brutos.

