La reacción de la oposición ante las declaraciones de Oscar Centeno: “Muestra el saqueo sistemático del kirchnerismo”

Declaración de Oscar Centeno parte 1

“¿Cómo se entregaba el dinero? ¿En bolsos, sobres abiertos, cerrados?”, le preguntan a Oscar Centeno en un fragmento del video al que tuvo acceso de manera exclusiva Infobae. A continuación, el chofer del Ministerio de Planificación entre 2004 y 2015, responde con precisión: “Yo veía que eran bolsos, bolsas de papel madera gruesos, cajas y valijas”. El material audiovisual es contundente y a lo largo de este viernes generó repercusiones desde el arco opositor. “Muestra el saqueo sistemático al cual fue sometido la Argentina durante el kirchnerismo”, señalaron.

Patricia Bullrich, titular del PRO, le señaló a este medio: “Más y más información sobre la corrupción K. La justicia debe llegar rápido”.

“Las declaraciones del chofer Centeno en la causa Cuadernos muestran sin ninguna duda el saqueo sistemático al cual fue sometido la Argentina durante el gobierno kirchnerista y que el relato ha querido ocultar. El relato no los limpia de culpa y cargos por lo que han hecho”, también comentó el diputado nacional Gerardo Milman al respecto.

El referente de la UCR, Luis Petri también opinó sobre el video: “Confirmó todo lo que ha venido diciendo en todas las declaraciones testimoniales. Es trascendental el testimonio y el aporte documental de Centeno, más allá de que la causa hoy tiene otras pruebas que tienen muchísimas contundencias, entre ellas los 31 arrepentimientos de empresarios y ex funcionarios que corroboran los dichos de Centeno y el modus operandi”.

Oscar Centeno reconoció la autoría de los cuadernos. "Yo pensaba que los había quemado, pero ahora dudo", dijo

Vale destacar que las anotaciones de Centeno, plasmadas en 8 cuadernos, pusieron al descubierto una trama de corrupción que tiene a casi 150 personas imputadas a la espera de un juicio oral. Justamente en ese sentido, quien supo ser diputado nacional por Mendoza entre 2013 y 2021, enfatizó: “Se reclama justicia y que se llegue a un juicio oral para que se puedan concursar todas las pruebas”.

Milman, quien es diputado por la provincia de Buenos Aires en representación de Juntos por el Cambio, apuntó: “Fue un saqueo sistemático y organizado que merece un juicio justo para que ellos se puedan defender sin las chicanas que vienen haciendo. Los argentinos merecen una reparación: que se condene a los que lo hicieron y ojalá aparezcan los bienes”

El diputado nacional Federico Angelini también emitió su opinión. “Es impresionante el audio. Escucharlo” , enfatizó el legislador al compartir su primera impresión sobre el material audiovisual.

“Aunque el Kirchnerismo intente presionar para generar una Justicia adicta, el peso de la evidencia del saqueo kirchnerista es contundente. La mentira del lawfare se cae burdamente y los días de los K van a terminar como corresponde: condenados por corruptos”, apuntó el diputado de Juntos por el Cambio por Santa Fe.

Centeno también sacó fotos y grabó videos , que fueron entregados a la Justicia. Y habló: su confesión como arrepentido fue determinante para poder avanzar con las investigaciones que se realizan en la Argentina. Pero nunca se lo vio ni se lo escuchó hablar hasta hoy.

Declaración de Oscar Centeno parte 2

El conductor declaró a fines de abril como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional de España, Hugo Morales, quien investiga el presunto pago de coimas de la compañía Isolux al gobierno argentino vinculadas a la Usina de Río Turbio. Infobae accedió a través de fuentes de la justicia española a la grabación de la audiencia virtual y publicó en esta nota los fragmentos más importantes de los dichos de Centeno.

El remisero, que continúa bajo la órbita del programa de imputado colaborador y su lugar de residencia es secreto, contestó 40 preguntas con la asistencia de su defensor oficial; presentó un aspecto distinto al de las imágenes que trascendieron de él, con barba de varios meses y anteojos negros, vistió una camisa cuadrillé negra, con remera gris abajo.

La audiencia, que se extendió una hora y trece minutos, no estuvo exenta de dificultades técnicas. Los problemas de audio obligaron al testigo argentino a intercambiar computadoras y micrófonos con su abogado ante la insistencia de los funcionarios judiciales que no podían entender lo que el conductor tenía para decir.

Baratta y Lazarte en Maipú 741, oficina de Isolux. Centeno habló del tema durante su declaración

El ex empleado del Ministerio de Planificación Federal reconoció además haber tomado una foto en donde se ve a Baratta ingresando con un bolso en la mano a un edificio ubicado en Maipú 741, dirección donde se encuentran las oficinas de la empresa Isolux en Argentina, dato determinante para la investigación que se realiza en España. El testigo agregó: “El que se ve de espaldas es Nelson Lazarte”. No obstante, repitió en varias ocasiones que no tenía información sobre los presuntos pagos de la compañía y los ejecutivos que habrían participado de esas operatorias.

