La oposición denunció “aprietes a la Justicia” en la causa contra los gremialistas de Camioneros imputados por los bloqueos en San Nicolás

La jueza María Eugenia Maiztegui, quien investiga a los gremialistas de Camioneros que fueron imputados por el bloqueo a una empresa de San Pedro, pidió licencia por cuestiones “médicas” y no acudió este jueves a la audiencia en la que se debatió la situación de los acusados. Anteriormente, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau la había amenazado con denunciarla por mal desempeño, por lo que dirigentes de la oposición aseguraron que “aprietan a la Justicia” y que buscan garantizar “la impunidad de dos referentes de Moyano”.

“Primero quisieron tomar de rehén a la ciudad y no pudieron. Ahora van por la #justicia, con la complicidad del gobierno. Todo para garantizar la impunidad de dos referentes de #Moyano . Argentina no tiene futuro por este camino”, apuntó en Twitter Manuel Pessaglia, intendente de San Nicolás de los Arroyos, departamento judicial donde se lleva la causa.

“La impotencia que siente @manupassaglia es la misma que sentimos los argentinos que estamos hartos del patoterismo y manoseo del kirchnerismo. Atacan al intendente, impiden a los laburantes hacer su trabajo y ahora aprietan a la justicia” , se sumó Diego Santilli, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

“Delincuentes y reincidentes. Al gremio de camioneros no solo se le debe quitar la personaría jurídica, tienen que ir todos presos; si es que un día algún juez se anima”, publicó su par Gerardo Milman por su parte.

Por su parte, Florencia Arietto, abogada de las víctimas, adelantó que denunciará penalmente a Moreau por obstrucción a la Justicia.

Maiztegui es la jueza que había ordenado la detención de dos dirigentes del sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, acusados de extorsión y coacción en el marco de un bloqueo a un empresario local. Al solicitar la licencia, la magistrada fue subrogada por Román Parodi, titular del Juzgado N° 1 de Garantías de San Nicolás, informaron fuentes judiciales consultadas por Infobae. Tras la audiencia realizada este jueves, el tribunal deberá resolver si dicta la prisión preventiva solicitada por la fiscal María del Valle Viviani.

En tanto, el diputado Moreau, en su condición de presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, le había enviado una carta a Maiztegui, advirtiéndole que la denunciaría por mal desempeño. Asimismo, Pablo Moyano y otros miembros del gremio se movilizaron esta mañana frente al juzgado pidiendo por la liberación de los imputados. Además, llegaron a las inmediaciones del Parque San Martín concejales del Frente de Todos. A su vez, llamó la atención que frente a las presiones políticas y gremiales que sufrió Maiztegui no hubo muestras públicas de respaldo de jueces y colegios de abogados.

Durante la audiencia realizada este jueves, Parodi leyó lo cargos que le imputan a los detenidos. El pedido de Viviani para que los acusados continúen detenidos y se le imputen otros delitos como turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción fue el resultado de un allanamiento en la sede central del Sindicato de Camioneros para buscar documentación sobre la presunta deuda de la empresa Distribuidora Rey, de San Pedro, que dio origen al bloqueo realizado en febrero de 2021.

La delegación nicoleña del Ministerio de Trabajo acreditó la existencia de esa deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Moyano, pero primero no obtuvo respuesta y luego no recibió ningún detalle al respecto. Por eso la fiscal Viviani encabezó el allanamiento en el gremio para secuestrar la información correspondiente.

