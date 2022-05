Tensión en el Senado entre Grabois y el Frente de Todos por la investigación de la fuga de capitales durante el macrismo

Juan Grabois en el comité de deuda interna (COMUNICACION SENADO)

La tranquilidad que suele reinar en el Senado de la Nación hoy se vio revolucionada. El interbloque del Frente de Todos recibió a representantes de diferentes organizaciones sociales, sindicales y académicas, entre otras, que fueron en representación del llamado Comité de Acreedores de la Deuda Interna a reclamar avances en la investigación sobre la fuga de divisas.

El encuentro comenzó con unas palabras del presidente de la bancada oficialista, José Mayans, quien hizo un preámbulo señalando las deudas que dejó la gestión de Cambiemos. Luego le dio la palabra al senador Oscar Parrilli para que explique el proyecto de ley que tendrá media sanción mañana y crea un fondo para pagar la deuda del FMI.

Pero esa tranquilidad se vio rápidamente alterada por por la interrupción del referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, quien, además, encabeza el Comité. El dirigente pidió la palabra y planteó una fuerte crítica a los legisladores por los “escasos” resultados respecto de la fuga de divisas.

José Mayans y Anabel Fernández Sagasti

“Nos parece muy bien la idea de que el que quiera oír que oiga, los compañeros que están acá, que son representantes de diferentes organizaciones sociales, y vamos a escuchar encantados lo que diga Parrilli, pero venimos a otra cosa. Venimos a pedir por la Comisión Bicameral de Deuda que hoy no existe, venimos a discutir ese problema y no existe la bicameral”, señaló el dirigente social.

Los dichos modificaron el semblante de Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli, que estaban sentados frente al resto en representación del interbloque -el resto de los senadores estaban en un costado-, lo que hizo que Grabois explicara que estaban “agradecidos” por el recibimiento, pero aclaró que tenía la “responsabilidad” frente a otras personas que no son del Frente de Todos que estaban en ese grupo de “aclarar que queríamos hablar con la bicameral para entender que se hizo hasta ahora, cuáles son los pasos para recuperar los activos fugados”. Y agregó: “El sentido de este comité es visibilizar las deudas internas de los problemas que tenemos de miseria y salario”.

El dirigente social se vía molesto y avanzó en esa línea. “Creemos que viene muy demorado y que esa demora es responsabilidad de esta casa. No tener hoy un informe oficial que diga cuánto, cómo y quiénes fugaron es responsabilidad de la bicameral. Y no solo nos preocupa que no esté conformada, sino que también la poca actividad de la bicameral de los primeros dos años -del gobierno del Frente de Todos- y la preocupación de la falta de integración en este momento. Si no tenemos bicameral va a ser difícil”.

Juliana Di Tullio

Luego se dio lugar a la presentación de Parrilli, que fue seguida por los miembros del Comité sabiendo que mañana este proyecto de ley va a obtener media sanción, pero que es algo que les parece insuficiente, ya que lo que busca es el levantamiento del secreto bancario, proyecto que aún sigue en Comisión.

Así fue que Grabois insistió sobre el acceso a la información de los informes que hizo el Banco Central respecto de la fuga de capitales y pidió acceso, enfrentándose con el senador Mayans, que es quien preside hasta ahora la bicameral. “Parece que sólo puede acceder el Presidente de la Comisión, pero no el resto”, espetó.

Mayans, que venía escuchando en silencio, retomó la palabra y explicó que el informe del BCRA “es encriptado, los que pueden tener esos datos son el BCRA y la AFIP y se accede con un pedido judicial frente a la presunción de un delito”.

Pero lo que quedó claro es que los miembros del Comité fueron a exigirle a los senadores del oficialismo que se avance de una forma más solícita en lo que se refiere a una ampliación del levantamiento del secreto bancario.

“Me voy con un sabor agridulce. Existen deudas del macrismo y deudas actuales, se transfirieron riquezas por politicos que más tienen que ver con el FMI y con las patronales que con los sectors populares. Se transfirieron 50.000 millones de dólares de los sectores populares a los concentrados”, señaló el titular de ATE, Hugo Gogoy.

Oscar Parrilli fue otros de los que tomó la palabra

Por su parte, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, pidió que los senadores le hagan “una visita” a Miguel Pesce. “Que aparezca el presidente del Banco Central diciendo que es desestabilizador en términos cambiarios levantar los secretos, no es un aporte en avanzar en esta discusión. Esto merece algún tipo de respuesta, de reunión, de visita al presidente del Banco Central para dejarlo en claro que de lo que se tiene que ocupar cuando discutimos con evasores es controlar los mercados paralelos del dólar y no impedir que los evasores paguen”, afirmó.

“Nosotros les pedimos que convoquen al pueblo a movilizar. Saquen un informe en lenguaje popular que nuestra gente, que no son todos abogados y economistas, puedan ver que pasó. Lo que vimos en estos dos años es que la falta de participación popular estiró algunos tiempos que se deberían haber acelerado”, pidió Grabois.

El cierre estuvo a cargo de Mayans, quien calificó al encuentro como “nutritivo”. Luego de nombrar en varias oportunidades a Perón, el senador y jefe del interbloque del Frente de Todos dijo que “las puertas del Senado están abiertas” para que vuelvan todas las veces que crean necesarias.

