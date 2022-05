El kirchnerismo retoma hoy en el Senado el debate por la ampliación de la Corte Suprema

HORACIO ROSATTI (PRESIDENTE) CARLOS ROSENKRANTZ (VICEPRESIDENTE) JUAN CARLOS MAQUEDA RICARDO LORENZETT 4 nuevos integrantes de la corte suprema

El oficialismo en el Senado de la Nación sigue avanzando en su intención de modificar la cantidad de miembros de la Corte Suprema y hoy retomará el debate en comisión sobre los proyectos de ley de reforma, con la apertura de una ronda de expositores.

Los miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales discutirán -desde las 12- sobre los alcances de cuatro proyectos de ley presentados: uno del puntano Adolfo Rodríguez Saá y otro de la neuquina Silvia Sapag, ambos del interbloque del Frente de Todos (FdT); a ellos se suman otros dos, cuyos autores son el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, quien propone que la ampliación de la cantidad de miembros del Máximo Tribunal que podría pasar a 15 miembros..

Desde la presidencia del interbloque del oficialismo en la Cámara Alta informaron que entre los invitados para hoy figuran el exjuez federal Carlos Rozanski, el constitucionalista Eduardo Barcesat, el titular de Ajus (Abogados por la Justicia Social), Emanuel Desojo; el presidente de Fundejus (Fundación de Estudios para la Justicia), Joaquín Da Rocha, y los especialistas Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera y Luis Arias.

Por el lado del interbloque de Juntos por el Cambio no presentarán expositores porque adelantaron que no apoyarán una reforma en este momento, por considerar que “es inoportuna” y que forma parte de la controversia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial iniciada en torno al Consejo de la Magistratura. Además, en ese contexto, tampoco presentarán ninguna iniciativa. por lo que no habrá dictamen de minoría.

Una nueva reunión de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado se realizará hoy para debatir los proyectos que buscan pagar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con fondos de argentinos que fueron fugados al exterior.

Respecto a la discusión por el Consejo de la Magistratura, ayer el senador del bloque del PRO, Luis Juez, presentó un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para llegar directamente al máximo tribunal con su amparo y ser designado como integrante del Consejo en representación de la segunda minoría del Senado, lugar para el que la vicepresidenta Cristina Kirchner nombró a Martín Doñate,, legislador del Frente de Todos.

Las propuestas

El proyecto que genera mayor apoyo por el lado del bloque de Unidad Ciudadana es el de la senadora Sapag, que establece una ampliación a 15 el número de jueces. Pero el punto que lo diferencia de los otros elevados es que propone analizar los antecedentes laborales, las empresas que integraron y los clientes que tuvieron como abogados, estableciendo criterios para que no exista conflictos de intereses.

La senadora por Neuquén argumentó en la presentación de su propuesta que “es importante no sólo hablar de números sino también de la calidad” de los miembros del tribunal, por lo que promueve, entre otros puntos, que los jueces informen sobre sus bienes.

Un punto importante en esa línea queda establecido en el artículo 6 del proyecto de ley titulado “Transparencia y conflictos de intereses”, y en donde, de aprobarse, señala que los candidatos tendrán que presentar “una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, los convivientes y los hijos”.

El senador rionegrino Alberto Weretilnek se subió a la discusión por la cantidad de miembros de la Corte Suprema y presentó un proyecto de ley para ampliar la cantidad de jueces de jueces a 16 miembros.

Esta iniciativa se suma a otra presentada por el senador Adolfo Rodríguez Saá, quien luego de la división del Frente de Todos en la Cámara Alta pasó a integrar el bloque Unidad Federal que conduce José Mayans, que propone una Corte de 9 miembros.

El último proyecto, y el único que no impulsa la modificación del el número de miembros de la Corte, pertenece a la senadora Clara Vega. La ex miembro de Juntos por el Cambio en la Cámara alta, y actual aliada circunstancial del oficialismo, ingresó hace unas semanas una iniciativa que establece la “la paridad de género entre hombres y mujeres”. En la actualidad son cuatro hombres y falta nombrar a un juez que debería ser mujer, ya que ocuparía el lugar de Elena Highton de Nolasco, que se jubiló.

