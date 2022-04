Massa vs. Martínez: Diputados pidió que se rechace el planteo contra la designación de la radical Reyes en la Magistratura

Sergio Massa y Germán Martínez

La Cámara de Diputados, a cargo de Sergio Massa, pidió en el justicia que se rechace la medida cautelar que presentó el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, para que se anule la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de jueces y que desde la semana pasada cambió su integración con la llegada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los abogados de Diputados contestaron el pedido de informes que hizo el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick. “Hacer lugar a la medida requerida acarrearía también graves consecuencias de índole institucional a sociedad en su conjunto, toda vez que el Consejo debería funcionar sin contar con la totalidad de los representantes pertenecientes a todos los estamentos que la ley indica” , señalaron los abogados de Diputados.

Massa designó a Reyes en el Consejo a pedido del bloque de la UCR para que represente en el organismo a la segunda minoría parlamentaria de Diputados en el organismo. Pero Martínez objetó esa decisión y presentó un amparo en la justicia para que sea anulada.

El jefe del bloque oficialista señaló que se debe discutir en la Cámara a quién corresponde esa segunda minoría porque con la llegada de Reyes la oposición de Diputados tendía la representación mayoritaria en el Consejo. El juez Cormick rechazó una medida cautelar interina y le pidió a la Cámara que presente un informe sobre los antecedentes del caso.

Los abogados Raúl Garro, María Torello y Ana Correa Figueroa contestaron el pedido. Señalaron que Martínez no tiene legitimación para hacer la presentación, que en rigor no hay una causa judicial para resolver y que no se cumplen los requisitos que la ley prevé para dictar una medida cautelar que suspensa la designación de Reyes. “La pretensión involucra una cuestión que no es susceptible de ser abordada en sede judicial por pertenecer a la ´zona de reserva legislativa´, lo que sella definitivamente la suerte de la acción intentada y de la medida cautelar requerida”, señalaron.

Además, los letrados defendieron el nombramiento de la diputada radical. Dijeron que la Resolución N° 689/2022 “fue dictada en estricta armonía con el ordenamiento jurídico vigente” que ordena a los presidentes de cada cámara del Parlamento hacer las designaciones en el Consejo a propuesta de cada bloque.

Con la respuesta, el juez Cormick dispuso que la causa queda en condiciones para resolverse la medida cautelar.

El senador Luis Juez también disputa en la justicia un lugar en el Consejo de la Magistratura

Así como está en disputa la representante de Diputados, lo mismo ocurre en el Senado. Cristina Kirchner, como presidenta de la cámara alta, dividió al bloque del Frente de Todos en dos para que uno de ellos sea la segunda minoría y así designar a un representante de su sector. Fue el senador Martín Doñate.

Pero el senador del PRO Luis Juez reclama ese lugar para sí y presentó un amparo en la justicia. Ayer, el Senado pidió que sea rechazado. “Es indudable que estamos frente a una cuestión política o si se quiere de carácter institucional, de ordinario, detraídas del control del Poder Judicial”, sostuvo la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, en su presentación.

Esa causa le tiene el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials, a cargo de la causa que le envió el expediente al fiscal Fabián Canda para que dictamine sobre el reclamo de Juez. Luego, el magistrado quedará en condiciones de resolver.

La semana pasada comenzó a funcionar el nuevo Consejo de 20 miembros -con Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema, como presidente- que dispuso la el máximo tribuna. Pero hoy tiene 18 integrantes a la espera que se solucione la situación de los representantes del Congreso.

