El juez Ercolini elevó a juicio oral la causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio

Marcelo D'Alessio

El juez federal Julián Ercolini firmó este miércoles la elevación a juicio de la causa D’Alessio por asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero. Eso implica mandar al banquillo al falso abogado Marcelo D’Alessio, junto a dos ex policías bonaerenses, un ex espía y un fiscal entre otros acusados, según revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Se trata del caso que comenzó durante el gobierno de Mauricio Macri y que fue puesto en foco por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner, porque -según plantearon- mostraba cómo actúan los servicios de inteligencia en la Justicia.

En Dolores, al caso D’Alessio se le sumaron otras dos investigaciones que salpicaron el mundo de la inteligencia macrista: el espionaje en las bases AMBA y el seguimiento a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, en la que fue procesado el propio Macri. La revisión de esas causas también quedaron en manos de Comodoro Py.

El pedido de elevación a juicio oral sobre este capítulo del expediente había sido formulado por el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi en abril del 2020 ante Alejo Ramos Padilla (hoy juez de La Plata). Algunos de los implicados, como el propio D’Alesssio, ya llevan más de tres años presos sin ser enviados a juicio y la Cámara Federal porteña había instado a Ercolini -que tomó la causa este año- a definir el cierre de la instrucción.

Ahora, será sorteado un tribunal oral para llevar adelante y resolver si se condena o no a D’Alessio, los ex policías Ricardo Oscar Bogoliuk y Norberto Aníbal Degastaldi, el ex agente de inteligencia Rolando Hugo Barreiro, el fiscal de Mercedes suspendido Juan Ignacio Bidone; y Eduardo Ariel Menchi, quien se movía como custodio del falso abogado. También a los acusados Aldo Sánchez, Pablo Bloise, Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, Mariano Rubén Díaz y el ex prefecto Franco Pini.

Natacha Jaitt con Mirtha Legrand

En el debate no sólo se ventilarán los vínculos de D’Alessio con periodistas, fiscales y jueces, sino también la llamada “operacion Fantino” o las tareas de contrainteligencia sobre la fallecida Natacha Jaitt. Según la hipótesis de la causa, D’Alessio buscaba neutralizar a la modelo luego de su participación en el programa de Mirtha Legrand. Allí Jaitt expuso que distintas personalidades y las acusó de estar relacionadas a casos de abusos sexuales y pedofilia sufridos por jugadores de la reserva del Club Atlético Independiente.

En agosto pasado, el Tribunal Oral Federal 2 ya condenó a cuatro años de prisión a D’Alessio por intento de extorsión, junto a algunos de los implicados en esta causa, como Bidone o Barreiro por la extorsión a Gabriel Traficante, mencionado en la causa de la mafia de los contenedores. “Me dolió la canallada de los que corrieron en estado de pánico a usar los medios diciendo que era un loquito, un fabulador o que dialogaba sobre narcotráfico o calibres de proyectiles sónicos con un nietito”, dijo en ese momento.

El fiscal Stornelli, que fue procesado por la justicia de Dolores, no forma parte de la nómina de los enviados a juicio por Ercolini. Su situación sigue siendo discutida en instrucción. De los ocho hechos por los cuales había sido procesado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, la Cámara Federal de Mar del Plata dejó en pie dos. La defensa había solicitado llevar adelante una serie de medidas de prueba, avaladas por la fiscalía, para refutar esos dos hechos y el juez de Dolores Martín Bava había entendido que el Ministerio Publico debía definir sobre su elevación a juicio. La defensa apeló y eso será materia de evaluación de la Sala I de la Cámara Federal.

Seguir leyendo