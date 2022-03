Jorge Taiana: “El mundo avanza hacia el multilateralismo”

Entrevista al Ministro de Defensa Jorge Taiana

“El fin de la guerra fría determinó también el comienzo del fin de la bipolaridad del poder. La hegemonía de Estados Unidos en la región definitivamente dejará paso a un escenario multilateral” , sostuvo Jorge Taiana al iniciar la disertación que -bajo el formato de clase magistral- compartió con el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Teniente General Martín Paleo y el Director Nacional de Planeamiento y Estrategia Luciano Anzelini.

Siempre dentro del análisis militar internacional Taiana afirmó: “Comienzan a verse asociaciones regionales con diferentes grados de poder. Prueba de ello son tanto el grupo de Shanghái como el grupo que conforman EEUU, Gran Bretaña y Australia o el grupo de Indo-Pacífico. No hay potencias hegemónicas que acumulen el poder eso ha cambiado. La forma en la que se construye el poder ya no es la misma”.

Bajo la atenta mirada de las máximas autoridades militares del país y de representantes de fuerzas armadas extranjeras con las que Argentina mantiene intercambio académico de oficiales cursantes, El excanciller y actual titular de la cartera de Defensa se manifestó como un entusiasta defensor de la integración regional en materia militar.

“Es fundamental integrarse regionalmente para tener peso en las negociaciones y para ser escuchados en el mundo, además debemos avanzar en la integración interior ya que Argentina tiene limitaciones de integración de su territorio, hay que avanzar en la integración de Tierra del Fuego”, enfatizó el funcionario.

Taiana habló durante la apertura de un nuevo ciclo lectivo de la Escuela Superior de Guerra Conjunta ante la presencia de oficiales de las fuerzas armadas locales y países vecinos

Despejando dudas

Ingresando en cuestiones de índole interna y que hacen al futuro del sistema de defensa nacional, Taiana se centró en cuestiones tales como la Radarización del territorio nacional, la incorporación de al menos 10.000 soldados voluntarios entre las tres fuerzas armadas, el adecuado incremento de las capacidades y operativas de las fuerzas y la recuperación de la capacidad submarina de la Armada Argentina.

“Nuestra idea es incorporar 10.000 efectivos más como tropa voluntaria y hacerlo con residentes en las distintas zonas en las que sean necesarios sus servicios, lo que redundará en una mayor eficiencia en el servicio ya que contaremos con hombres y mujeres que conocerán el terreno de operaciones acabadamente”, indicó el ministro.

El titular de Defensa se dio tiempo además para aclarar taxativamente que no hay aún definiciones sobre a cuál potencia militar se le comprarán los aviones caza supersónicos para la FAA. La aclaración cobró especial sentido luego de que arreciaran las versiones que daban a China como adjudicatario seguro.

En el mismo sentido, al referirse a los vehículos a rueda (8x8) para el Ejército Argentino, Taiana dejó en claro que se inclina por la oferta brasileña. La necesidad de contar con un buque logístico con tareas que excederán el apoyo a las campañas antárticas estuvo presente en la disertación del ministro como así también la importancia del FONDEF (Fondo para la Defensa).

Conferencia de prensa del Ministro de Defensa Jorge Taiana

La cuestión Malvinas

En varios pasajes de su alocución Taiana se refirió a los 40 años de la guerra de Malvinas. Dejando en claro que la definitiva integración de las islas al patrimonio de la Nación no se dará por la vía militar sino por la diplomática.

El teniente general Martín Paleo, a su turno, dejó en claro que, como responsable estratégico de la planificación militar, si bien no planea una acción militar ofensiva, no puede caer en la ingenuidad de no considerar planes defensivos a partir de la presencia de una gran potencia militar en Malvinas que no vacila en realizar constantemente ejercicios militares en la región.

Ciberdefensa

Si bien el Ministro de Defensa fue extremadamente cauteloso a la hora de evitar referirse en forma concreta a la invasión que Rusia lleva adelante en el territorio de Ucrania, sí se permitió mostrar su preocupación por la cada vez mayor presencia de ataques cibernéticos como parte de las operaciones militares de diferentes potencias. En este sentido manifestó, “la importancia de fortalecer la ciberdefensa para la protección de nuestras comunicaciones”. “Argentina necesita Fuerzas Armadas que estén adiestradas, alistadas y con capacidad para defender al país ante una amenaza estatal externa”, agregó.

Taiana: “El fin de la guerra fría determinó también el comienzo del fin de la bipolaridad del poder. La hegemonía de Estados Unidos en la región definitivamente dejará paso a un escenario multilateral especialmente por el crecimiento de potencias como China”

Jorge Taiana con Infobae

Al finalizar la exposición de Taiana y sus colaboradores, el Ministro de Defensa mantuvo un encuentro exclusivo con Infobae.

- ¿Considera usted que hace falta alguna legislación a nivel nacional que garantice una verdadera política de Estado en materia de defensa?

- Hay varias leyes que están pendientes, es muy importante contar con una nueva ley de personal militar. En este sentido se ha avanzado mucho en un proyecto del que formaron parte varios sectores y expertos de distintos signos políticos.

Hay que ver de planificar legislación que primero se pueda aprobar y luego se pueda cumplir. Creo que más importante es definir bien la voluntad política de la sociedad para recuperar a las Fuerzas Armadas como un instrumento de la defensa que debe tener una capacidad determinada.

- Hizo referencia a la recuperación de la capacidad submarina y ello implica una fuerte inversión que cruzará varias gestiones. ¿Hasta dónde aspira llegar durante su gestión?

- Lo primero que debemos lograr es fortalecer la conciencia en la sociedad argentina y en los sectores industriales, políticos y periodísticos para que se entienda la importancia estratégica del poder submarino que es algo que no se ve. La segunda etapa es trabajar en la concreción que seguramente tardará un par de años seguro. Tenemos que tratar de dejarlo encaminado con la convicción de que es una prioridad.

Taiana compartió la disertación con el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Teniente General Martín Paleo y el Director Nacional de Planeamiento y Estrategia Luciano Anzelini

- A partir de la situación bélica por todos conocida, la sociedad comienza a hablar de términos tales como Guerra Híbrida y Ciberdefensa. ¿Cómo está el país en materia de protección contra ataques cibernéticos?

- Estamos desarrollándolo, y a punto de cerrar, un anillo de seguridad dentro del área de defensa. Vamos paso a paso, contamos con una subsecretaría en la materia además de un comando específico dentro del Estado Mayor Conjunto y mucho es lo que resta hacer.

- Estamos a punto de conmemorar el 40° aniversario de la gesta de Malvinas, ¿Dónde estaba usted aquel 2 de abril de 1982?

- Yo lo viví de una manera particular en dos sentidos. Estaba en la Patagonia donde el conflicto tenía mayor intensidad, concretamente estaba preso en la cárcel de Rawson a disposición del Poder Ejecutivo y en ese momento tuve dos convicciones. La primera es que efectivamente los británicos vendrían a recuperarlas (algunos sostenían que no lo harían). A pesar del encierro y lo particular de mi situación, tenía el deseo de que a los argentinos nos fuera lo mejor posible sin dejar de pensar que se estaba mal utilizando una causa nacional para lograr un objetivo de jerarquía muy inferior.

