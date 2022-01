En un año, PAMI aumentó en un 759% los fondos para pauta oficial

La titular del PAMI, Luana Volnovich (foto: Nicolás Stulberg)

En medio de la polémica por las vacaciones en Cancún de la titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), Luana Volnovich, se conoció que el organismo que conduce incrementó en un 759% los fondos de publicidad . El aumento corresponde a la diferencia entre el 2020 y el 2021. Mientras que en 2020 destinó para la política de difusión del organismo poco más de $27 millones de pesos ($ 27.135.740,08), para el período 2021 -por el mismo concepto- se gastaron $232.245.563,32.

Así se desprende de un requerimiento de información pública, respecto de gastos de Publicidad Oficial. El monto destinado en Publicidad Oficial para el 2021 se enmarca en un presupuesto total del Instituto de $456.400 millones. Para el 2019, el presupuesto con el que contó el PAMI fue de $212.000 millones. En 2020, $326.255 millones

Así, se explicita que la suba presupuestaria de un año al otro no es coincidente de manera porcentual con el aumento en Publicidad Oficial. La suba del presupuesto global del organismo fue alrededor del 115%, pero las partidas específicas para inversión publicitaria que se ejecutaron finalmente, según consta en archivo embebido en la respuesta de Jefatura de Gabinete del día 22 de diciembre de 2021, ascendieron a $244.112.819,71, cifra superior a la prevista por el organismo para 2021 y un 799,59% superior respecto del 2020.

La dirección Nacional de Publicidad Oficial de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, explicita también que los montos destinados a cable para el 2021 fueron de $26.197.364,10, a gráfica $6.175.401,32, a radio $43.587.648,98, a TV $19.433.746,90, a redes $19.360.000, a vía pública $118.378.837,23 y los destinados a portales web $10.979.821,18. Un total de $244.112.819,71 más de 11 millones por encima de los $232.245.563,32 señalados.

Volnovich y Rodríguez en un bar de la playa de Holbox, sobre la península de Yucatán en el caribe mexicano

La revelación del incremento en la pauta publicitaria en el Pami por casi 760% en la variación de un año al otro se da en momentos complejos para su titular, Luana Volnovich. Es que días atrás se conoció un video ella veraneando -junto a su pareja y Subdirector Ejecutivo de la obra social de los jubilados, Martín Rodríguez- en el caribe mexicano. Precisamente en la playa de Holbox una isla con playa de arena blanca ubicada al norte de Cancún, en la península de Yucatán.

El viaje de descanso de la funcionaria y el número dos el organismo se dio también pese al pedido que el presidente, Alberto Fernández, realizó a sus funcionarios a finales del 2021: que se tomen vacaciones, pero que sean dentro del país y cortas . Volnovich no fue la única funcionaria que vacacionó fuera de Argentina. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi decidió irse de vacaciones a Cuba con su esposa Magdalena Sierra, quien es la jefa de gabinete del municipio de Avellaneda.

La situación de Volnovich generó ruido interno en el gobierno ya que ella, como Ferraresi, desobedecieron al presidente. Sin embargo, el primer mandatario no le pedirá la renuncia a nadie.

Volnovich es, además, una de las dirigentes principales de La Cámpora, la agrupación que comanda el presidente del bloque del FdT en la Cámara de Diputados de la Nación y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Puertas adentro de la organización, el traslado de Volnovich y Rodríguez también hizo ruido.

Según pudo saber Infobae, si bien la situación de la funcionaria causó malestar dentro de La Cámpora, ya que no lo habría informado previamente, aunque también reconocían que cuenta con el aval de Cristina Kirchner. “La banca la jefa. No creemos que vayan a tocarla”, aseguró un referente del kirchnerismo. En Casa Rosada delegan en Máximo Kirchner la decisión -o no- de removerla de sus funciones.

SEGUIR LEYENDO