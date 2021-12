Internas en la oposición, recambio de bancas y la llegada de Guzmán: el Congreso se prepara para un diciembre intenso

El Congreso tendrá un diciembre cargado de reuniones

La semana entrante dará inicio a uno de los meses, sino el mes, más intenso que vivirá el Congreso de la Nación durante este 2021. Con las elecciones ya en el pasado y los escrutinios finalizados, comenzará el proceso de recambio tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

El cronograma hasta ahora solo establece que el próximo martes 7 de diciembre se realizará la sesión preparatoria en donde jurarán los 127 diputados electos y el jueves 9 harán lo propio los senadores, que asumirán el 10.

Pero, en medio de esto, aún faltan definir muchas cosas. En la sesión en la que jurarán los nuevos miembros de las Cámaras también se deberán presentar los bloques, los interbloques y sus respectivas autoridades. Y esto es algo que no todos tienen resuelto.

En el caso de la Cámara de Diputados, el Frente de Todos sumará nuevas personalidades, pero no habrá cambios en la jefatura, que seguirá en manos de Máximo Kirchner. Sin embargo, con una diferencia tan ajustada con el bloque de Juntos por el Cambio -118 a 116- la discusión por las autoridades en las comisiones se volverán un poco más complejas.

Maximo Kirchner

Antes de empezar a discutir, el resto de las fuerzas políticas tienen que definir sus autoridades. Las reuniones y mensajes de este fin de semana serán cruciales.

El peronismo “del centro”, por lo menos desde su lugar físico, pareciera haber cerrado su libro de pases sumando a sus filas al ex ministro Florencio Randazzo. El hombre de los DNI se sumará a partir del 7 de diciembre a Identidad Bonaerense, un sector que formará parte del Interbloque Federal, una bancada que tendrá ocho representantes y que podría ser decisiva para la definición de votaciones clave.

Identidad bonaerense estará integrada, además de por el diputado electo por Vamos con Vos, por el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño, la representante de mayor antigüedad en el hemiciclo y con alto perfil en la discusión y elaboración de las leyes. Randazzo ocupará el lugar que dejará Jorge Sarghini, un hombre del peronismo de la provincia de Buenos Aires que no renovó.

Alejandro “Topo” Rodríguez

Los tres representantes identificados con el PJ no K tienen la decisión de conformar un interbloque con los diputados de Córdoba y los socialistas de Santa Fe. Así, el Interbloque Federal estará integrado también por Natalia De la Sota, la hija del ex gobernador fallecido y que fue cabeza de lista de Hacemos por Córdoba -la coalición que lidera el gobernador Juan Schiaretti-, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, el intendente de San Francisco que dejará su cargo municipal para ocupar una banca en la Capital Federal. Además, se sumarán la presidenta del Partido Socialista, la ex intendenta de Rosario Mónica Fein, que fue electa en los últimos comicios, y Enrique Estévez del PS santafesino, que cumplió la mitad del mandato.

Según anticiparon Estévez y Gutierrez a Infobae, la presidencia de este interbloque “va a continuar” en manos del “Topo” Rodriguez.

Otro bloque que aún falta definir cómo será el armado es el del sector más liberal de la Cámara. Los cuatro diputados que juntan entre José Luis Espert y Javier Milei podrían conformar un interbloque, por lo que hay expectativa de saber, si es que así sucede, quién de los dos economistas se reservará el lugar de la presidencia.

En Juntos por el Cambio aún hay muchas discusiones abiertas. Hasta ahora está resuelto que Cristian Ritondo y Juan Manuel López mantendrán la presidencia del bloque del PRO y de la Coalición Cívica, respectivamente. También que Ricardo López Murphy tendrá su bloque personal -aunque coquetea con Rogelio Frigerio- y que Emilio Monzó tendrá su bancada junto a Margarita Stolbizer, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya. Sin embargo, aún falta resolver el radicalismo.

Cristian Ritondo

Los legisladores de la UCR definirán este lunes si Mario Negri mantiene su rol al frente del bloque radical o si Emiliano Yacobitti se impone y lo desplaza. Todo hace suponer que el cordobés tiene más posibilidades y apoyo que los que logró juntar el diputado porteño, pero ese resultado también definirá si los boina blanca encolumnados dentro del espacio de Evolución Radical se mantienen dentro del bloque o arman uno nuevo.

De esta manera, el interbloque de Juntos por el Cambio que llega al 9 de diciembre conformado por tres espacios -UCR, PRO, Coalición Cívica-, a partir del 10 de diciembre estará conformado, como mínimo, por seis bloques y se encaminan a ser siete si el radicalismo avanza hacia su fractura.

Una vez resuelta esa interna, los presidentes de los bloques deberán definir quién será el encargado de presidir el interbloque que, por ahora, se denomina Juntos por el Cambio. Aunque muchos aseguran que luego de contener la “rebelión de los halcones” que buscó desplazarlo, Cristian Ritondo cuenta con el apoyo del resto para ocupar esa silla, en su entorno dicen que no está resuelto y que “hay que esperar hasta el lunes”.

Mario Negri y Emiliano Yacobitti

Una de las discusiones a definir entre el oficialismo y la oposición son las vicepresidencias de la Cámara de Diputados. Estos son lugares que, aunque no tienen la visibilidad de los presidentes de los bloques y mucho menos de los interbloques, son codiciados por los diferentes sectores porque, como explicó un viejo legislador, “son lugares que no tienen mucha trascendencia porque suplantan al presidente y ordenan el debate, pero tienen muchos contratos”.

Hoy la presidencia de la Cámara está a cargo del diputado Sergio Massa, del Frente de Todos, la vicepresidencia primera de Omar de Marchi (PRO), la vicepresidencia segunda para José Luis Gioja (FdT) y la vicepresidencia tercera corresponde a Alfredo Cornejo (UCR).

Este esquema de reparto se mantendría. En los pasillos del Congreso aseguran que la primera vicepresidencia será para un “duro” del PRO tras un acuerdo entre el sector del larretismo y de los halcones que responden al sector de Patricia Bulrrich.

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados (NA)

Llega Guzmán

En el medio de estas discusiones, mientras se reparten los despachos, los cargos y las bancas en la que cada uno se sentará, esta semana llegará a la Cámara de Diputados el ministro de Economía, Martín Guzmán, para explicar los lineamientos del Presupuesto 2021.

Aunque aún no hay fecha establecida, fuentes de la Casa Rosada y de la Cámara baja confiaron a Infobae que la semana que viene “el ministro Guzmán va a ir al Congreso para presentar los lineamientos del proyecto de Presupuesto” antes del recambio legislativo. En esa línea, muchos aseguran que podría ser el próximo lunes el día en que se presente.

La llegada de Guzmán al Congreso tiene que ver con que el gobierno ahora busca avanzar en una aprobación de la norma con el fin de acelerar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

La llegada de Guzmán busca dar una señal al FMI y encuadrar al bloque del Frente de Todos que se había mostrado disconforme con los lineamientos del programa para el 2022. Luego de este proyecto, para mediados de diciembre, ingresará al Congreso el Plan Plurianual. Y en ese momento hace falta que todo el bloque del oficialismo esté encolumnado.

Martín Guzmán y Kristalina Georgieva, titular del FMI

Sin embargo, ya empezaron a aparecer voces disidentes que no esperaban en la Casa Rosada. “Que desde la oposición digan que no van a aprobar nada forma parte del juego. Es más, si son de Juntos por el Cambio mucho mejor. Ahora, que salgan diputados nuestros a hablar en contra antes de tiempo es una locura”, señaló un vocero del Gobierno.

Esto es porque, aunque varios legisladores del oficialismo dicen que van a “esperar a conocer” los detalles de lo que puede llegar a ser un acuerdo con el FMI para aprobarlo, ya empezaron a aparecer voces que decididamente anunciaron que no votarán el acuerdo.

Este es el caso del diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, quien ya adelantó que entiende que el Congreso “debería declarar el default” de la deuda con el FMI.

“No vamos a militar el ajuste. No voy a militar el ajuste del pueblo”, dijo Alderete. En esa línea se sumó su colega salteña Verónica Caliva, diputada del Frente de Todos, que criticó a Guzmán después de la derrota de las PASO por el ajuste y también anticipó que votarán en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La Cámara alta

En el Senado el escenario tampoco es simple y presenta una complejidad para el oficialismo, ya que por primera vez perdió el quórum propio, lo que le aseguraba no sólo la posibilidad de sesionar sin tener que negociar con los otros bloques, sino también el poder de elegir las comisiones a presidir apoyándose en la mayoría propia.

Pero como esta realidad se modificará a partir del próximo 10 de diciembre, un grupo de senadores más ligados al peronismo que al kirchnerismo comenzaron a negociar espacios de poder dentro del bloque y, para hacerlo, pusieron sobre la mesa la posibilidad de crear un sub-bloque dentro del Frente de Todos.

Los nuevos senadores jurarán el 9 de diciembre (Charly Diaz Azcue)

Estos senadores son el correntino Carlos Espínola, el entrerriano Edgardo Kueider, el jujeño Guillermo Snopeck y el salteño Sergio Leavy. “La intención es la de conformar un sub-bloque dentro del bloque que verá la luz a partir del 10 de diciembre”, explicó a Infobae una fuente cercana a este grupo de legisladores.

De conformarse esa situación, lo que pasará es que el Frente de Todos en la Cámara alta pasará a ser un interbloque en donde el formoseño José Mayans, actual presidente de la bancada, mantendría ese cargo. “No está en discusión la conducción de Mayans”, señalan.

Por el lado de Juntos por el Cambio, la discusión también tiene como protagonistas a los radicales. La llegada de Alfredo Cornejo significa la posibilidad de que asuma como presidente del interbloque, lugar que hoy ocupa Luis Naidenoff y que no habría mostrado muchas intenciones de abandonarlo. “Cornejo busca la unidad y no el cargo”, repiten desde el entorno del presidente del radicalismo.

SEGUIR LEYENDO: