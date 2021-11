Diputados del Frente de Todos buscaban sesionar la semana que viene pero no alcanzaron el quórum

El oficialismo buscaba sesionar el 30 de noviembre pero no logró el número necesario para el quórum

Diferentes legisladores del Frente de Todos pasaron los últimos días intercambiando mensajes con sus colegas de la oposición en busca de sumar nueve voluntades que le permitan sesionar en los próximos días. Más precisamente, el oficialismo quería bajar al recinto el próximo martes 30 de noviembre, el último día de las sesiones ordinarias previa a la ampliación que firmó el presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, los encuentros, mensajes y llamados no surtieron el efecto buscado y fracasó la búsqueda de consenso para alcanzar el quórum. Es por eso que en el grupo de Whatsapp del bloque del Frente de Todos circuló un texto: “Compañerxs, se suspende la sesión del martes 30. Seguimos trabajando para lograr con todos los bloques de la cámara, los consensos necesarios para no dejar ningún tema afuera. Gracias por la predisposición y les pedimos disculpas por los inconvenientes”.

La sesión ya cayó y nuevamente aparece en el horizonte la posibilidad del miércoles 8 de diciembre como la fecha marcada en el calendario para poder volver al recinto de la Cámara de Diputados.

Según explicaron a Infobae fuentes parlamentarias, la imposibilidad de alcanzar los 129 diputados necesarios para obtener el quórum se debe a la conformación del temario. “Ellos -por el Frente de Todos- quieren llevar al recinto la ley de envases pero no solo que no consigue que nosotros -la oposición- no acompañamos sino que hay diputados del Frente de Todos que no quieren acompañar esa norma”.

“Además, desde Juntos por el Cambio no sólo que ya le habían adelantado que no iban a acompañar la ley de envases pero que tampoco querían sesionar para avanzar con leyes intrascendentes. A esto se le sumo los bloques más chicos que están en el rearmado y no querían sesionar para ese tipo de normas”, agregaron las fuentes consultadas.

En el oficialismo quieren evitar una situación similar a la de la sesión frustrada de la ley de etiquetado en donde el Frente de Todos ocupó sus lugares y Juntos por el Cambio esperaba detrás de los telones a la expectativa de saber si había quórum o no. En esa ocasión, no se consiguieron los 129 legisladores y el oficialismo se vio obligado a negociar el temario con la oposición para aprobar la norma que establece octógonos negros en el packaging de los alimentos ultraprocesados.

Ley de Envases

En este caso, el proyecto de ley de envases, es de la autoría de Máximo Kirchner, y establece la creación de una tasa ambiental del 3% del precio mayorista de los productos envasados que deberá ser pagada por los productores responsables de los envases que lleguen al mercado y que no se hagan cargo de su reciclado. Y nadie quiere ver fracasar nuevamente al oficialismo y menos con un proyecto del presidente del bloque.

En el horizonte ahora queda el 8 de diciembre luego de que se realice la sesión preparatoria que ya está programada para el próximo 7 de diciembre.

En una escueta carta, los hombres y mujeres que ocuparán una banca en la Cámara de Diputados, tanto los que ingresan luego de las elecciones como aquellos que continúan su mandato, fueron citados para el mediodía a fin de que presten juramento para asumir el 10 de diciembre.

“Tengo el agrado de dirigirme a los señores Diputados y señoras Diputadas a fin de poner en su conocimiento, que en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1° y 45 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados de la Nación, se ha fijado para el día 7 de diciembre de 2021 a las 12:00 horas, con el objeto de celebrar la Sesión Preparatoria a fin de proceder a tomar juramento a los/las señores/as diputados/as electos/as y a la elección de autoridades de la H. Cámara”.

