La Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió, empieza a celebrar los 20 años de su fundación

La líder opositora Elisa Carrió será la oradora principal del acto central por los 20 años de la Coalición Cívica.

Con una serie de actividades, que empezarán en las redes sociales y concluirán en un acto presencial en un Open Door, provincia de Buenos Aires, donde se convocará la primera línea de la oposición, el partido de Elisa Carrió celebrará los 20 años de su fundación.

Durante los próximos tres días, referentes políticos y sociales celebrarán las dos décadas del encuentro que se realizó en el predio “La Emilia”, junto al fallecido y mítico líder socialista Alfredo Bravo, y que puso en marcha la agrupación con la que Carrió participó de la vida pública y compitió en elecciones por cargos electivos, tanto legislativos como por la presidencia de la Nación.

Elisa Carrió y Alfredo Bravo.

“El 25 de noviembre de 2001, durante la apertura del encuentro fundacional del ARI, Elisa Carrió nos decía que la salida hacia una Argentina distinta, con verdad, con justicia y con República era posible sólo a través de una nueva matriz de identidad institucional y económica. Esto requería la conformación de un nuevo Contrato Moral que abarcara estas dos dimensiones. La firma de un documento no es suficiente para asumir este compromiso moral, es necesario hacerlo efectivo con la conducta, hacer valer los principios de No matar, no mentir, no excluir, no humillar ni votar contra los pobres. En los 20 años de vida política de este partido, Elisa Carrió y cada una de las personas que la acompañamos, hemos realizado una lucha perseverante en la conciencia y en la acción por la justicia, la igualdad y la libertad, basada en la paz y en el respeto por la dignidad humana”, resaltó el partido.

Según explicaron los organizadores de la celebración, desde este jueves van a “realizar una acción interactiva, utilizando la herramienta “Tu turno” de Instagram. Desde la cuenta de la Coalición Cívica ARI vamos dar inicio al desafío en el que invitaremos a compartir fotos de la historia del partido y a contar anécdotas o historias relacionadas a ellas. Es importante que quienes se sumen al desafío etiqueten en sus historias a la @ccari_ok. Finalmente, todos los recuerdos serán compartidos en las redes oficiales”.

El 27/11 además del Congreso Federal de la Coalición Cívica ARI, celebraremos 20 años de la creación de nuestro espacio político. Un espacio que desde su fundación, se anima a enfrentar la corrupción y lucha por una República con igualdad, libertad, paz y justicia. #CCARI20Años pic.twitter.com/pkNuAAnqeB — Coalición Cívica ARI (@ccari_ok) November 17, 2021

En tanto, el viernes, “de 19:30 a 20:30 realizaremos en twitter la previa del encuentro: detalle del viaje de los congresales, adelanto de lo que sucederá el sábado, expectativas de los asistentes. Organiza: @ccari_ok”. “El sábado prendemos Twitch para transmitir desde el Congreso Federal IRL con entrevistas y más. https://www.twitch.tv/conexioncivica”.

De acuerdo con el informe que suministró la Coalición Cívica, en el Congreso Federal conmemorativo “queremos dar respuesta a estas preguntas a través de la reflexión y discusión de los logros obtenidos y los desafíos pendientes a la luz de nuestros principios fundacionales. Construir juntos una guía para pensar acciones reales para la Argentina de hoy y del mañana, con nuevas prácticas económicas, sociales, políticas e institucionales que nos conduzcan a una nueva democracia y una nueva prosperidad”.

En el día del festejo de los 20 años de “La Emilia”, que se hará en la ruta 192, kilómetro 8 de Open Door, habrá un encuentro con la primera línea de la dirigencia política opositora, que comenzarán desde las 9 de la mañana y tendrá, cerca de las 14, el cierre del Congreso Federal a cargo de Elisa Carrió.

