El candidato del Frente de Todos en Entre Ríos afirmó que es inimaginable una ruptura del oficialismo tras las elecciones

Enrique Cresto, primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en Entre Ríos

Enrique Cresto es el primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en Entre Ríos. Las primarias dejaron al oficialismo muy lejos de Juntos, pero aún mantiene el optimismo. Y asegura que con seis meses de gestión sin pandemia se verá el verdadero gobierno de Alberto Fernández.

Cresto es el entrerriano mejor posicionado en el Gabinete nacional. Ocupa la titularidad del Enohsa, el ente nacional de obras hídricas y saneamiento que cumple en las provincias un rol similar al de Aysa en el AMBA.

Para llegar ahí dejó la intendencia de Concordia, la segunda ciudad en importancia de la provincia. Viene de una familia de raza política. Su abuelo, Enrique Tomás Cresto, fue gobernador en los ‘70. Su padre Juan Carlos fue dos veces intendente, su hermana Mayda es diputada nacional y su madre Laura Martínez Pass (fallecida hace poco) ocupó una senaduría nacional a principios de siglo.

Como cabeza de lista, hoy está en una situación complicada. El peronismo quedó a 170 mil votos de Juntos en las primarias. Son 20 puntos en una padrón de algo más de un millón de personas, donde sufragó algo más del 70%. Cresto, sin embargo, es optimista.

“El 12 de septiembre tuvimos un voto adverso en toda la Argentina. El pueblo nos marcó la cancha. Pero la pandemia también jugó una mala pasada a los oficialismos en el mundo. En Entre Ríos el peronismo no estaba movilizado porque el fuerte nuestro es el territorio, estar con la gente, el contacto directo. Y la pandemia nos hizo perder eso. Hoy podemos estar y el crecimiento económico empezó a llegar a lo micro. Hay un cambio”, señaló.

Para enfrentar el resultado de septiembre. el justicialismo y sus aliados hicieron un despliegue fuerte tras asimilar el golpe de las PASO. Hoy mostrará toda su musculatura: a las 15 habrá una megamovilización con mil caminatas simultáneas en ciudades y pueblos. Saldrán a la cancha los candidatos y los referentes locales sobre los cuales el peronismo cargó la responsabilidad en el último tramo de la campaña. Estarán interconectados a través de una plataforma virtual.

"Muchos preguntan qué pasará después del 14. No me imagino en un frente que se quiebre”, afirmó Cresto a Infobae

Voto a voto

“El esfuerzo más importante que tenemos que hacer es con los trabajadores que vieron depreciado su sueldo durante cinco años. Hoy no les alcanza y están descreídos”, reconoció.

Al respecto, recordó que históricamente el peronismo defendió “el salario y el poder adquisitivo”. “Con la pandemia no lo pudimos hacer y la familia trabajadora no llega a fin de mes. Ahora, por primera vez en los últimos años, el índice salarial está por encima del de precios. Eso no pasaba desde el 2015″, puntualizó.

Mientras su contendiente Rogelio Frigerio se mostró con todas las figuras nacionales de Juntos, Cresto transitó los 60 días que separaron las primarias de las generales acompañado solo por sus compañeros de lista, el gobernador Gustavo Bordet y la dirigencia local. El presidente Alberto Fernández y su Gabinete sólo se abocaron la campaña en Buenos Aires.

Esto, según expresó, fue una decisión tomada en Entre Ríos . “Nosotros quisimos provincializar más la elección ¿El motivo? En la Argentina vienen años de crecimiento. En ese contexto la provincia está bien posicionada. Y eso ponemos sobre la mesa de cara al 14 de noviembre. Lo que se juega ese día no es Cresto o Frigerio, sino dos modelos de país. El de Frigerio con (Mauricio) Macri y el del Frente de Todos”, resumió.

El mensaje de Cresto para los votante fue claro: “Denle al Frente de Todos seis meses de gobierno sin pandemia y se van a dar cuenta qué es lo que vinimos a hacer por la Argentina”.

Cresto es uno de los candidatos que está en carrera para suceder en 2023 a Bordet

Los próximos dos años

Cresto es uno de los candidatos que está en carrera para suceder en 2023 a Bordet (que no tiene posibilidad de reelección) en la Gobernación. En el oficialismo comparte esas intenciones con el intendente de Paraná, Adán Bahl, y con la actual vice, Laura Stratta. Según dijo, seguirá en esta competencia pase lo que pase el próximo domingo.

“Fui intendente de Concordia, llegué a funcionario nacional y a la candidatura a diputado porque el peronismo me lo propuso. Si me propone que encabece un proyecto, lo encabezaré, por supuesto”, sentenció.

Luego, graficó sus intenciones así: “Vengo del mundo del deporte. Si le preguntás a un atleta campeón local si quiere ser campeón provincial, te dirá que sí. Y si luego le consultás si aspira al campeonato nacional, te contestará que sí. Y después querrá ser campeón del mundo”.

“Como decía Perón nuestra empresa es alta y clara nuestra divisa. Nuestro objetivo es trabajar para seguir transformando Entre Ríos. Y lo estamos haciendo hoy. Si soy primer candidato en la lista es porque entiendo que está en juego mucho más que un tema político personal. Está en juego un modelo de país”, agregó.

Lo que viene

“¿Sos el candidato de Alberto?”, le preguntó Infobae. “Me considero parte del equipo de la unidad. Nací con la unidad del Frente. Me convocó este equipo trabajando juntos. La gente eligió en el 2019 al Frente de Todos, la coalición para que gobierno, con cada uno aportando lo mejor. Ese es el futuro de la Argentina”, respondió.

Luego, consideró que l as tres patas visibles de la alianza gobernante (Alberto Fernández; Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa) contribuyen con su cuota al proyecto político.

“Alberto trabaja con un gran sentido federal y se apoya mucho en el peronismo de los gobernadores. Cristina con Néstor vivieron el proceso más importante de la Argentina después del de Perón, es la vice y un pilar fundamental. Y Sergio ha tenido una gran generosidad en la construcción del Frente de Todos. Alberto lo definió muy bien: es una de las personas que más conoce el Estado nacional”, expresó.

“Tengo excelente relación con todos. La fortaleza es con todos. Muchos preguntan qué pasará después del 14. No me imagino en un frente que se quiebre”, agregó.

Para salir de la coyuntura, el oficialismo debe saltar hacia adelante. “Lo hablé con los tres. Tenemos que consolidar rápidamente en políticas de Estado las buenas políticas públicas ¿Qué significa? Debemos sancionar leyes que no nos dejen rehenes de los gobiernos de turno y empezar a construir un país sólido, que es lo que nos piden los industriales y los empresarios”, concluyó.

Seguí leyendo