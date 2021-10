Memorándum con Irán: el presidente de la DAIA explicó por qué apelarán el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits,

Jorge Knoblovits es el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Ayer la DAIA, entidad que representa políticamente a la comunidad judía argentina, decidió apelar el sobreseimiento dictado el 7 de octubre pasado por el Tribunal Federal 8 a los imputados en el caso por encubrimiento iniciado a partir de la firma del Memorándum con Irán. Aquel pacto tenía la finalidad de interrogar a los iraníes acusados por la justicia argentina de haber realizado el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Con aquella resolución firmada por los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, integrantes del Tribunal Oral Federal 8 quedaron sobreseídos todos los imputados, entre los que se encuentra la ex presidente y actual vicepresidente Cristina Kirchner. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito”, sostuvo la resolución firmada por los jueces. El caso se había iniciado en 2015 a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Mediante la decisión de los jueces, tomada antes del inicio del juicio oral y público, fueron sobreseídos también el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el senador Oscar Parrilli, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque, el dirigente kirchnerista Luis D’Elía, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, y el ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain , entre otros.

La resolución del TOF 8 ante la apelación de la DAIA será revisada por la Cámara de Casación. Luego de que conociera la decisión Knoblovits explicó que: “Antes de someter a votación si se apelaba o no el Consejo Directivo de DAIA, se citó a una reunión no vinculante a la que fueron invitadas todas las instituciones de todo el país y concurrieron más de 80 de forma virtual y presencial. Somos una comunidad diversa y por eso buscamos el acompañamiento de todas las instituciones. Se abrió la lista de oradores-hubo 14- y cada uno expresó su posición”.

El presidente de la DAIA señaló que: “hubo opiniones a favor y en contra de apelar. Algunas de las opiniones en contra se basaban en que el Memorándum con Irán se había dejado sin efecto. Otros manifestaron desconfianza en la justicia y por eso proponían no apelar”.

Knoblovits explicó que “en esta situación jurídica la opinión de las instituciones que constituyen la DAIA nos ayudó a pensar la decisión a tomar porque compromete a la comunidad toda”. El Consejo Directivo de la DAIA tiene 22 integrantes. De ellos 20 votaron a favor de presentar la apelación para que Casación revise la decisión del TOF 8. Hubo un voto en contra y un ausente.

El presidente de la DAIA fundamentó la apelación en que “no se puede saber si hubo o no delito si no hay juicio. Los procesos legales deben someterse a prueba. La resolución de un caso no puede quedar a criterio del Tribunal sin producir la prueba. Buscamos que se produzca la prueba. Buscamos que declaren los 300 testigos. Es una manera normal de realización del proceso. Es un asunto procesal. Es importante que un caso judicial en la Argentina empiece y termine como corresponde. Con el debido proceso. No se hicieron consideraciones políticas, solamente jurídicas.”

Knoblovits agregó que “la falta de resolución de los atentados (el de la Embajada de Israel de 1992 y el de la AMIA) es un reclamo que tiene la sociedad argentina con la justicia y con la política. Y que hasta tanto no se resuelvan van a provocar situaciones como las que están ahora en trámite. Es el Estado argentino el que tiene que buscar justicia Claramente el Memorándum con Irán no era la herramienta adecuada”.

